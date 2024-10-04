لأول مرة.. زوكربيرج يصبح ثاني أغنى شخص في العالم

(MENAFN
- Al-Borsa News) أصبح“مارك زوكربيرج” ثاني أغنى شخص في العالم لأول مرة، متقدمًا على“جيف بيزوس”، وبدعم من ارتفاع سهم“ميتا بلاتفورمز” خلال تعاملات الخميس، حيث تبلغ حصته فيها 13%.
ووفقًا لمؤشر“بلومبرج” للمليارديرات، ارتفع صافي ثروة“زوكربيرج” إلى 206.2 مليار دولار، متقدمًا بنحو 1.1 مليار دولار على“بيزوس”، وخلف“إيلون ماسك” بحوالي 50 مليار دولار.
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وخلافًا للسوق الأوسع، ارتفع سهم مالكة منصات التواصل الاجتماعي بنسبة 1.75% عند إغلاق قياسي بلغ 582.77 دولار، وبقيمة سوقية 1.474 تريليون دولار.
وشهد المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي البالغ من العمر 40 عامًا، نمو ثروته بمقدار 78 مليار دولار هذا العام، مسجلًا أكبر وتيرة زيادة بين أغنى 500 شخص في العالم، ما رفعه 4 مراكز في التصنيف العالمي.
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