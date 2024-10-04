لأول مرة.. زوكربيرج يصبح ثاني أغنى شخص في العالم

MENAFN - Al-Borsa News) أصبح“مارك زوكربيرج” ثاني أغنى شخص في العالم لأول مرة، متقدمًا على“جيف بيزوس”، وبدعم من ارتفاع سهم“ميتا بلاتفورمز” خلال تعاملات الخميس، حيث تبلغ حصته فيها 13%.

ووفقًا لمؤشر“بلومبرج” للمليارديرات، ارتفع صافي ثروة“زوكربيرج” إلى 206.2 مليار دولار، متقدمًا بنحو 1.1 مليار دولار على“بيزوس”، وخلف“إيلون ماسك” بحوالي 50 مليار دولار.

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وخلافًا للسوق الأوسع، ارتفع سهم مالكة منصات التواصل الاجتماعي بنسبة 1.75% عند إغلاق قياسي بلغ 582.77 دولار، وبقيمة سوقية 1.474 تريليون دولار.

وشهد المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي البالغ من العمر 40 عامًا، نمو ثروته بمقدار 78 مليار دولار هذا العام، مسجلًا أكبر وتيرة زيادة بين أغنى 500 شخص في العالم، ما رفعه 4 مراكز في التصنيف العالمي.



