السيسى وبن زايد يشهدان إعلان مخطط مشروع رأس الحكمة

MENAFN - Al-Borsa News) شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات، اليوم فى محافظة مطروح، إعلان مخطط مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة وتنميتها على الساحل الشمالى الغربى فى مصر باستثمارات مباشرة قدرها 35 مليار دولار، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.

وشاهد السيسى وبن زايد عرضاً مرئياً حول المشروع وأهدافه وفكرته العامة وما ينطوى عليه من أهمية اقتصادية واستثمارية وعقارية وسياحية كبيرة خاصة فى ظل موقعه الاستراتيجى على البحر المتوسط واستمعا من المسؤولين المعنيين لشرح بشأن أهم ما تتميز به المنطقة والخدمات المتكاملة والفرص التى سيوفرها المشروع لازدهارها.

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وشكر الشيخ محمد بن زايد فرق العمل التى عملت على المشروع من الجانبين الإماراتى والمصرى خلال الفترة الماضية مثمناً المخطط الخاص به وأهدافه الطموحة.

وأكد أهمية المشروع فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية مشيراً إلى أنه يمثل نموذجاً للشراكة التنموية البناءة بين البلدين.

يذكر أن شهر فبراير الماضى كان قد شهد توقيع الصفقة الاستثمارية الخاصة بمشروع مدينة رأس الحكمة وهى منطقة ساحلية تقع على بعد 350 كيلومتراً تقريباً فى شمال غرب القاهرة على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع، وتتبع إدارياً محافظة مطروح.

ويتألف المشروع من مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية إلى جانب المبانى السكنية والتجارية والترفيهية، فيما تتضمن الخطة الرئيسية للمشروع منطقة سكنية تمتد على مساحة 80 مليون متر مربع تستوعب نحو 190 ألف فيلا وشقة تستوعب ما يصل إلى مليونى نسمة، إضافة إلى ذلك سيتم تخصيص 12 مليون متر مربع لتجارة التجزئة والترفيه والاستجمام، مع تخصيص 25% من المساحة الإجمالية للمساحات المفتوحة ما يجعلها المدينة الأكثر خضرة على البحر الأبيض المتوسط، وتلتزم بأعلى معايير التنمية الحضرية، كما ستضم رأس الحكمة منطقة استثمارية ومنطقة حرة خاصة وخمسة مراس.