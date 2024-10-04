السيسى وبن زايد يشهدان إعلان مخطط مشروع رأس الحكمة

(MENAFN
- Al-Borsa News) شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات، اليوم فى محافظة مطروح، إعلان مخطط مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة وتنميتها على الساحل الشمالى الغربى فى مصر باستثمارات مباشرة قدرها 35 مليار دولار، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.
وشاهد السيسى وبن زايد عرضاً مرئياً حول المشروع وأهدافه وفكرته العامة وما ينطوى عليه من أهمية اقتصادية واستثمارية وعقارية وسياحية كبيرة خاصة فى ظل موقعه الاستراتيجى على البحر المتوسط واستمعا من المسؤولين المعنيين لشرح بشأن أهم ما تتميز به المنطقة والخدمات المتكاملة والفرص التى سيوفرها المشروع لازدهارها.
موضوعات متعلقة
“مدن القابضة” توقع اتفاقيات مع شركاء ومستثمرين لتطوير مشروع رأس الحكمة “أبوظبى التنموية القابضة” تعين“مدن” مطوراً رئيسياً لمشروع“رأس الحكمة” الأسهم الأمريكية ترتفع بعد بيانات التوظيف وداو جونز يقفز نحو 300 نقطة
وشكر الشيخ محمد بن زايد فرق العمل التى عملت على المشروع من الجانبين الإماراتى والمصرى خلال الفترة الماضية مثمناً المخطط الخاص به وأهدافه الطموحة.
وأكد أهمية المشروع فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية مشيراً إلى أنه يمثل نموذجاً للشراكة التنموية البناءة بين البلدين.
يذكر أن شهر فبراير الماضى كان قد شهد توقيع الصفقة الاستثمارية الخاصة بمشروع مدينة رأس الحكمة وهى منطقة ساحلية تقع على بعد 350 كيلومتراً تقريباً فى شمال غرب القاهرة على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع، وتتبع إدارياً محافظة مطروح.
ويتألف المشروع من مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية إلى جانب المبانى السكنية والتجارية والترفيهية، فيما تتضمن الخطة الرئيسية للمشروع منطقة سكنية تمتد على مساحة 80 مليون متر مربع تستوعب نحو 190 ألف فيلا وشقة تستوعب ما يصل إلى مليونى نسمة، إضافة إلى ذلك سيتم تخصيص 12 مليون متر مربع لتجارة التجزئة والترفيه والاستجمام، مع تخصيص 25% من المساحة الإجمالية للمساحات المفتوحة ما يجعلها المدينة الأكثر خضرة على البحر الأبيض المتوسط، وتلتزم بأعلى معايير التنمية الحضرية، كما ستضم رأس الحكمة منطقة استثمارية ومنطقة حرة خاصة وخمسة مراس.
MENAFN04102024000202011048ID1108747408
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.