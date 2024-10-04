أبوظبى التنموية القابضة تعين مدن مطوراً رئيسياً لمشروع رأس الحكمة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة أبوظبى التنموية القابضة“إيه دى كيو” تعيين مجموعة“مدن القابضة” الإماراتية“مدن” مطوراً رئيسياً لمشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالى فى مصر، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.

كانت قد جرت مراسم توقيع اتفاقية تطوير مشروع رأس الحكمة فى مدينة رأس الحكمة بعد حصول شركة“إيه دى كيو” على حقوق تطوير المشروع فى وقت سابق من عام 2024.

موضوعات“مدن القابضة” توقع اتفاقيات مع شركاء ومستثمرين لتطوير مشروع رأس الحكمة الأسهم الأمريكية ترتفع بعد بيانات التوظيف وداو جونز يقفز نحو 300 نقطة السيسى وبن زايد يشهدان إعلان مخطط مشروع“رأس الحكمة”

وستضم مدينة رأس الحكمة، التى تمتد على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع، مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية إلى جانب مشاريع سكنية وتجارية وترفيهية.

ويقع“مشروع مدينة رأس الحكمة” على الساحل الشمالى لمصر على بعد 350 كيلومتراً شمال غرب القاهرة، ومن المتوقع أن يصل إجمالى الاستثمار التراكمى لهذا المشروع العملاق إلى 110 مليارات دولار بحلول العام 2045.

وسيسهم المشروع بشكل كبير فى الناتج المحلى للاقتصاد المصرى بنحو 25 مليار دولار سنوياً، وسيوفر ما يقرب من 750 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر.

فيما يركز مشروع رأس الحكمة فى مراحله الأولى على البنية التحتية السياحية، إذ تمتد المدينة على مساحة 44 كيلومتراً من ساحل البحر الأبيض المتوسط، وعلى بعد أربع ساعات طيران لأكثر من 400 مليون سائح خارجى مع إمكانات ومقومات هائلة للنمو.

وستعمل مجموعة مدن القابضة على استقطاب حصة كبيرة من سوق السياحة فى البحر الأبيض المتوسط من خلال تقديم مناطق جذب فريدة وتجارب وفعاليات استثنائية على مدار العام، ويسهل المطار الدولى وشبكة المواصلات الحديثة بما فيها السكك الحديدية والقطارات وصول سياح من داخل مصر وخارجها.

وتحتضن مدينة رأس الحكمة لدى اكتمالها نحو مليونى نسمة مع أكثر من 40 كيلومترا من المساحات الخضراء وستضم مطاراً دولياً جديداً ومحطة قطارات عالية السرعة ومناطق سكنية ومساحات مكتبية وفندقية ومرافق للتجزئة والترفيه ومرسى عالمياً للقوارب واليخوت ومنطقة حرة خاصة.

وإلى جانب تركيز المشروع على جوانب السياحة والضيافة، تسعى“مدن” القابضة أيضاً إلى تطوير البنية التحتية الداعمة لمجموعة من الخدمات التجارية والمالية والتكنولوجيا إضافة إلى استقطاب أبرز الأحداث الترفيهية والرياضية والثقافية.

وقال محمد حسن السويدى وزير الاستثمار العضو المنتدب الرئيس التنفيذى لشركة“القابضة” (إيه دى كيو):“إن مشروع رأس الحكمة يسهم فى تعزيز التنمية الاقتصادية فى مصر نظراً لحجمه وتأثيره الكبيرين، حيث سيتيح العديد من الفرص الواعدة وسيساعد على تحفيز القطاع السياحى.. وستوفر شركة مدن القابضة خبراتها فى مجال التخطيط العمرانى إضافة إلى حلولها المتقدمة والمبتكرة التى ستسهم فى بناء وجهة عمرانية وسياحية رائدة”.