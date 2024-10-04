المركبة الرائدة، NETA V-II، متوفرة الآن في إندونيسيا

MENAFN - TimesNewswire ) جاكرتا، إندونيسيا – لقد جذب النموذج الجديد تمامًا NETA V-II الكثير من الانتباه منذ تقديمه الأولي في PERIKLINDO EV 2024 في 30 أبريل. تم إطلاق هذا النموذج الآن رسميًا في إندونيسيا في الحدث المنتظر بشدة“الإطلاق الكبير لـ NETA V-II: كشف المستقبل” الذي عقد في Pondok Indah Mall 3. خلال هذه المؤتمر الصحفي، أعرب عدة قادة من الحكومة الإندونيسية و NETA Auto عن تقديرهم الشديد بشأن نمو NETA Auto في إندونيسيا وعلى الصعيد العالمي.

حفل الإطلاق لـ NETA V-II في إندونيسيا

بوصفه SUV ذكيًا وأنيقًا، فإن NETA V-II فسيح بأبعاد 4,070 ملم × 1,690 ملم × 1,540 ملم. ليس فقط يتميز بتصميم شاب وأنيق وحديث، بما في ذلك شبكة التهوية الأمامية بنجوم Starlight المحدثة، ومصابيح LED جديدة وعجلات سبائك بقياس 16 بوصة، ولكنه أيضًا مجهز بميزات قيادة متقدمة. سيجعل نظام القيادة الذكي مع 9 وظائف متقدمة لنظام مساعدة السائق (ADAS) تجربة القيادة أكثر أمانًا ومستقبلية وتوفر تجربة راحة أثناء الرحلة. بالإضافة إلى ذلك، مع بطارية ليثيوم أيون بسعة 36.1 كيلووات في الساعة، يمكنه السفر حتى 401 كم بشحنة واحدة، مما يجعله مثاليًا لكل من الرحلات في المدينة وخارجها. بالإضافة إلى ذلك، تسمح تكنولوجيا الشحن السريع بالتيار المستمر بشحن البطارية من 30٪ إلى 80٪ في غضون 30 دقيقة، مما يتيح لمستخدمي NETA V-II توفير كمية من الوقت خلال كل عملية شحن للبطارية.

ألقى ويلسون سان، نائب الرئيس لشركة نيتا أوتو ونائب الرئيس التنفيذي لقسم الأعمال في الخارج، كلمة خلال حدث الإطلاق.

خلال المؤتمر الصحفي، أعلن ويلسون سان، نائب الرئيس لشركة NETA Auto ونائب الرئيس التنفيذي لقسم الأعمال في الخارج،“كماركة ناشئة سريعة النمو في مجال السيارات الكهربائية، قامت NETA بتسليم أكثر من 127,500 سيارة كهربائية لعملائها العالميين في عام 2023 وتخطط لتسليم 300,000 وحدة في عام 2024. تقدر NETA السوق الإندونيسية، وفي الشهر الماضي، عقدنا حفل انطلاق في مصنع بيكاسي، جاوة الغربية، رمزاً للإنتاج CKD لمركبات NETA. المصنع لديه القدرة الإنتاجية السنوية تصل إلى 27,000 وحدة وسيتم التركيز على التجميع المحلي لعدة نماذج قادمة هذا العام.” كرد فعل، أعطى نائب وزير الاستثمار والشؤون البحرية في إندونيسيا لمسة من حضوره وألقى كلمة، مشيداً بإندونيسيا NETA لتحقيق معدل توطين يبلغ 44% في فترة قصيرة جدًا. أقر بأن NETA حققت أعلى معدل توطين لمنتجات EV في إندونيسيا.

صورة جماعية للسيد رشمات كايمودين، نائب وزير التنسيق لشؤون البحرية والاستثمارات في البنية الت

حتية والنقل (الثالث من اليسار) وويلسون سان، نائب الرئيس لشركة نيتا أوتو ونائب الرئيس التنفيذي لقسم الأعمال في الخارج (الثالث من اليمين) وضيوف مهمين آخرين

بوصفه EV مصممًا خصيصًا للحياة الحضرية الحديثة، فإن NETA V-II مجهز لقيادة الاتجاه الجديد في سوق السيارات الكهربائية بأدائه المتميز ومظهره الأنيق وتجربة القيادة الذكية. مع إطلاق NETA V-II، سنعزز موقعنا الرائد في سوق السيارات الكهربائية في إندونيسيا ونوفر المزيد من الخيارات للمستهلكين. نطمح إلى تعزيز تطوير صناعة EV، ومساعدة حماية البيئة وتحسين نمط الحياة منخفض الكربون في إندونيسيا.

عن NETA Auto

NETA Auto، كشركة سيارات ذكية جديدة رائدة في الطاقة الجديدة في العالم، ملتزمة بجعل التكنولوجيا المتقدمة متاحة للجميع. مع التركيز على الابتكار والجودة، تستمر NETA Auto في تحديد معايير جديدة في صناعة السيارات الكهربائية.