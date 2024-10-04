المركبة الرائدة، NETA V-II، متوفرة الآن في إندونيسيا

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جاكرتا، إندونيسيا – لقد جذب النموذج الجديد تمامًا NETA V-II الكثير من الانتباه منذ تقديمه الأولي في معرض
PERIKLINDO EV 2024 في 30 أبريل. تم إطلاق هذا النموذج الآن رسميًا في إندونيسيا في الحدث المنتظر بشدة“الإطلاق الكبير لـ NETA V-II: كشف المستقبل” الذي عقد في Pondok Indah Mall 3. خلال هذه المؤتمر الصحفي، أعرب عدة قادة من الحكومة الإندونيسية و NETA Auto عن تقديرهم الشديد بشأن نمو NETA Auto في إندونيسيا وعلى الصعيد العالمي.
حفل الإطلاق لـ NETA V-II في إندونيسيا
بوصفه SUV ذكيًا وأنيقًا، فإن NETA V-II فسيح بأبعاد 4,070 ملم × 1,690 ملم × 1,540 ملم. ليس فقط يتميز بتصميم شاب وأنيق وحديث، بما في ذلك شبكة التهوية الأمامية بنجوم Starlight المحدثة، ومصابيح LED جديدة وعجلات سبائك بقياس 16 بوصة، ولكنه أيضًا مجهز بميزات قيادة متقدمة. سيجعل نظام القيادة الذكي مع 9 وظائف متقدمة لنظام مساعدة السائق (ADAS) تجربة القيادة أكثر أمانًا ومستقبلية وتوفر تجربة راحة أثناء الرحلة. بالإضافة إلى ذلك، مع بطارية ليثيوم أيون بسعة 36.1 كيلووات في الساعة، يمكنه السفر حتى 401 كم بشحنة واحدة، مما يجعله مثاليًا لكل من الرحلات في المدينة وخارجها. بالإضافة إلى ذلك، تسمح تكنولوجيا الشحن السريع بالتيار المستمر بشحن البطارية من 30٪ إلى 80٪ في غضون 30 دقيقة، مما يتيح لمستخدمي NETA V-II توفير كمية من الوقت خلال كل عملية شحن للبطارية.
ألقى ويلسون سان، نائب الرئيس لشركة نيتا أوتو ونائب الرئيس التنفيذي لقسم الأعمال في الخارج، كلمة خلال حدث الإطلاق.
خلال المؤتمر الصحفي، أعلن ويلسون سان، نائب الرئيس لشركة NETA Auto ونائب الرئيس التنفيذي لقسم الأعمال في الخارج،“كماركة ناشئة سريعة النمو في مجال السيارات الكهربائية، قامت NETA بتسليم أكثر من 127,500 سيارة كهربائية لعملائها العالميين في عام 2023 وتخطط لتسليم 300,000 وحدة في عام 2024. تقدر NETA السوق الإندونيسية، وفي الشهر الماضي، عقدنا حفل انطلاق في مصنع بيكاسي، جاوة الغربية، رمزاً للإنتاج CKD لمركبات NETA. المصنع لديه القدرة الإنتاجية السنوية تصل إلى 27,000 وحدة وسيتم التركيز على التجميع المحلي لعدة نماذج قادمة هذا العام.” كرد فعل، أعطى نائب وزير الاستثمار والشؤون البحرية في إندونيسيا لمسة من حضوره وألقى كلمة، مشيداً بإندونيسيا NETA لتحقيق معدل توطين يبلغ 44% في فترة قصيرة جدًا. أقر بأن NETA حققت أعلى معدل توطين لمنتجات EV في إندونيسيا.
صورة جماعية للسيد رشمات كايمودين، نائب وزير التنسيق لشؤون البحرية والاستثمارات في البنية الت
حتية والنقل (الثالث من اليسار) وويلسون سان، نائب الرئيس لشركة نيتا أوتو ونائب الرئيس التنفيذي لقسم الأعمال في الخارج (الثالث من اليمين) وضيوف مهمين آخرين
بوصفه EV مصممًا خصيصًا للحياة الحضرية الحديثة، فإن NETA V-II مجهز لقيادة الاتجاه الجديد في سوق السيارات الكهربائية بأدائه المتميز ومظهره الأنيق وتجربة القيادة الذكية. مع إطلاق NETA V-II، سنعزز موقعنا الرائد في سوق السيارات الكهربائية في إندونيسيا ونوفر المزيد من الخيارات للمستهلكين. نطمح إلى تعزيز تطوير صناعة EV، ومساعدة حماية البيئة وتحسين نمط الحياة منخفض الكربون في إندونيسيا.
عن NETA Auto
NETA Auto، كشركة سيارات ذكية جديدة رائدة في الطاقة الجديدة في العالم، ملتزمة بجعل التكنولوجيا المتقدمة متاحة للجميع. مع التركيز على الابتكار والجودة، تستمر NETA Auto في تحديد معايير جديدة في صناعة السيارات الكهربائية.
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