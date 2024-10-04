نيتا أوتو تعرض مجموعة كاملة من طرازات السيارات في معرض ماليزيا للسيارات 2024 وتصريحات مهمة للسوق الماليزي

MENAFN - TimesNewswire ) ماليزيا الزراعي بارك سيردانج – أحدثت مشاركة شركة نيتا أوتو في معرض سيارات ماليزيا 2024 ضجة كبيرة، بعد عرضها مجموعة كاملة من سياراتها للمرة الأولى في ماليزيا؛ وكان من أهم السيارات المعروضة سيارة نيتا إكس التي تقدم لأول مرة للسوق الماليزي، وتعتبر ثورة في عالم السيارات بما تحتويه من متقدمة توفر تجربة قيادة مثالية. كما تميزت هذه الفعالية بالعديد من التصريحات والخطط الاستراتيجية العظيمة، وقد حضر الفعالية ضيوف مميزون من رواد الصناعة، وحظيت بتغطية إعلامية كبيرة. يقع معرض شركة نيتا أوتو في القاعة أ – 03 و06، مبنى سكرتارية معرض ماليزيا الزراعي بارك سيردانج، ماردي، 43400 سيردانج، سلانغور.

صورة جماعية لإدارة شركة نيتا أوتو وإدارة نيتا للمعايير الدولية للاستدامة، تضم السيد/ تشو جيانغ – نائب رئيس شركة نيتا للسيارات (السادس من اليمين)، والسيدة/ مينشيو لي – نائب رئيس شركة نيتا للسيارات في الخارج (الخامسة من اليمين)، والسيد/ داتو إس إم عازلي – الرئيس التنفيذي (الخامس من اليسار)، والسيد/ فاروق – الرئيس التنفيذي (الثالث من اليسار) والسيد/ ليم كوي شيان – المدير التنفيذي (الرابع من اليسار).

رؤية نيتا لسوق السيارات بماليزيا

أكد السيد/ تشو جيانغ، نائب رئيس شركة نيتا أوتو، على التزام الشركة بإنتاج سيارات إلكترونية ذكية متطورة وتوفيرها في السوق الماليزي، كما تحدَّث عن إنجازات شركة نيتا العظيمة على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، التي تتضمن تحقيق أعلى المبيعات في الصين، والتوسع العالمي المطرد للشركة، مع التركيز على السوق الماليزي، وعلى حد قوله:“ماليزيا هي واحدة من أهم ثلاثة أسواق عالمية بالنسبة لنا”، وأضاف:“نخطط لتقديم ثلاثة منتجات رئيسة خلال السنوات الثلاث المقبلة بهدف تحقيق مبيعات إجمالية تبلغ 34000 وحدة؛ ومن المخطط أن يبدأ مصنعنا في ماليزيا إنتاجه في الربع الأول من عام 2025، كما أننا نهدف إلى افتتاح 50 منفذ بيع، لنوفر من خلالهم حوالي 3000 فرصة عمل”.

نائب رئيس شركة نيتا أوتو، السيد تشو جيانغ أثناء كلمته بالمعرض

الالتزام بإحياء السوق الماليزي

أعرب السيد/ داتو إس إم عازلي، المدير التنفيذي لشركة إنترو سينرجي الخاصة المحدودة، ومسؤول توزيع منتجات نيتا في ماليزيا، عن حماسه لمستقبل نيتا في ماليزيا، قائلًا:“نسعى إلى الوصول إلى عدد 10000 من المبيعات بحلول عام 2025، ومن المخطط أن يبدأ مصنع الأجزاء الخاص بنيتا في شمبونغ إنتاجه في الربع الأول من عام 2025، وسيتيح لنا ذلك تقديم نماذج نيتا المجمعة بشكل رسمي في وقت مبكر، ليستلم عملاؤنا منتجاتنا في وقت قياسي وبأسعار تنافسية.

نائب رئيس شركة نيتا للسيارات في الخارج، السيدة/ مينشيو لي (الأولى من اليمين) مع مستخدمي سيارات نيتا V-II من ماليزيا.

التطوير البيئي المستدام

أكد المديران التزام نيتا بتعزيز التطوير البيئي المستدام في مجال صناعة السيارات في ماليزيا. تسعى نيتا من خلال رؤيتها التي تحمل عنوان“التكنولوجيا للجميع” إلى تقديم سيارات إلكترونية تعمل بتقنية اللمس إلى المستهلكين الماليزيين، وتبذل جهودًا مضنية لتساهم بشكل فعال في دعم سوق الطاقة النظيفة.

نبذة عن نيتا أوتو

نيتا أوتو هي شركة رائدة عالميًا في مجال السيارات الإلكترونية الذكية الحديثة، تلتزم بتقديم سيارات بتكنولوجيا متطورة وإتاحتها للجميع، وتستمر شركة نيتا أوتو من خلال اهتمامها بقيم الابتكار والجودة في تحقيق نجاحات جديدة في سوق صناعة السيارات الإلكترونية.