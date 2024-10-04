نيتا أوتو تعرض مجموعة كاملة من طرازات السيارات في معرض ماليزيا للسيارات 2024 وتصريحات مهمة للسوق الماليزي

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معرض
ماليزيا الزراعي بارك سيردانج – أحدثت مشاركة شركة نيتا أوتو في معرض سيارات ماليزيا 2024 ضجة كبيرة، بعد عرضها مجموعة كاملة من سياراتها للمرة الأولى في ماليزيا؛ وكان من أهم السيارات المعروضة سيارة نيتا إكس التي تقدم لأول مرة للسوق الماليزي، وتعتبر ثورة في عالم السيارات بما تحتويه من تكنولوجيا
متقدمة توفر تجربة قيادة مثالية. كما تميزت هذه الفعالية بالعديد من التصريحات والخطط الاستراتيجية العظيمة، وقد حضر الفعالية ضيوف مميزون من رواد الصناعة، وحظيت بتغطية إعلامية كبيرة. يقع معرض شركة نيتا أوتو في القاعة أ – 03 و06، مبنى سكرتارية معرض ماليزيا الزراعي بارك سيردانج، ماردي، 43400 سيردانج، سلانغور.
صورة جماعية لإدارة شركة نيتا أوتو وإدارة نيتا للمعايير الدولية للاستدامة، تضم السيد/ تشو جيانغ – نائب رئيس شركة نيتا للسيارات (السادس من اليمين)، والسيدة/ مينشيو لي – نائب رئيس شركة نيتا للسيارات في الخارج (الخامسة من اليمين)، والسيد/ داتو إس إم عازلي – الرئيس التنفيذي (الخامس من اليسار)، والسيد/ فاروق – الرئيس التنفيذي (الثالث من اليسار) والسيد/ ليم كوي شيان – المدير التنفيذي (الرابع من اليسار).
رؤية نيتا لسوق السيارات بماليزيا
أكد السيد/ تشو جيانغ، نائب رئيس شركة نيتا أوتو، على التزام الشركة بإنتاج سيارات إلكترونية ذكية متطورة وتوفيرها في السوق الماليزي، كما تحدَّث عن إنجازات شركة نيتا العظيمة على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، التي تتضمن تحقيق أعلى المبيعات في الصين، والتوسع العالمي المطرد للشركة، مع التركيز على السوق الماليزي، وعلى حد قوله:“ماليزيا هي واحدة من أهم ثلاثة أسواق عالمية بالنسبة لنا”، وأضاف:“نخطط لتقديم ثلاثة منتجات رئيسة خلال السنوات الثلاث المقبلة بهدف تحقيق مبيعات إجمالية تبلغ 34000 وحدة؛ ومن المخطط أن يبدأ مصنعنا في ماليزيا إنتاجه في الربع الأول من عام 2025، كما أننا نهدف إلى افتتاح 50 منفذ بيع، لنوفر من خلالهم حوالي 3000 فرصة عمل”.
نائب رئيس شركة نيتا أوتو، السيد تشو جيانغ أثناء كلمته بالمعرض
الالتزام بإحياء السوق الماليزي
أعرب السيد/ داتو إس إم عازلي، المدير التنفيذي لشركة إنترو سينرجي الخاصة المحدودة، ومسؤول توزيع منتجات نيتا في ماليزيا، عن حماسه لمستقبل نيتا في ماليزيا، قائلًا:“نسعى إلى الوصول إلى عدد 10000 من المبيعات بحلول عام 2025، ومن المخطط أن يبدأ مصنع الأجزاء الخاص بنيتا في شمبونغ إنتاجه في الربع الأول من عام 2025، وسيتيح لنا ذلك تقديم نماذج نيتا المجمعة بشكل رسمي في وقت مبكر، ليستلم عملاؤنا منتجاتنا في وقت قياسي وبأسعار تنافسية.
نائب رئيس شركة نيتا للسيارات في الخارج، السيدة/ مينشيو لي (الأولى من اليمين) مع مستخدمي سيارات نيتا V-II من ماليزيا.
التطوير البيئي المستدام
أكد المديران التزام نيتا بتعزيز التطوير البيئي المستدام في مجال صناعة السيارات في ماليزيا. تسعى نيتا من خلال رؤيتها التي تحمل عنوان“التكنولوجيا للجميع” إلى تقديم سيارات إلكترونية تعمل بتقنية اللمس إلى المستهلكين الماليزيين، وتبذل جهودًا مضنية لتساهم بشكل فعال في دعم سوق الطاقة النظيفة.
نبذة عن نيتا أوتو
نيتا أوتو هي شركة رائدة عالميًا في مجال السيارات الإلكترونية الذكية الحديثة، تلتزم بتقديم سيارات بتكنولوجيا متطورة وإتاحتها للجميع، وتستمر شركة نيتا أوتو من خلال اهتمامها بقيم الابتكار والجودة في تحقيق نجاحات جديدة في سوق صناعة السيارات الإلكترونية.
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