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الداخلية: المواطنة المشار إليها في تصريح النائب الأول أنهت إجراءات البصمة البيومترية بالمطار ودخلت البلاد

10/4/2024 9:15:03 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية أن المواطنة التي تمت الإشارة إليها في تصريح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح المتعلق بالبصمة البيومترية قد أنهت إجراءات هذه البصمة في مطار الكويت الدولي ودخلت البلاد بعد توضيح كل الإجراءات المتبعة في حال عدم استكمالها.
جاء ذلك في بيان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية اليوم الجمعة إلحاقا بالتوضيح السابق بشأن تصريح الوزير الشيخ فهد اليوسف الصباح المتعلق بالبصمة البيومترية.
وأكدت الوزارة أهمية الاقتداء بالقيادة السياسية للبلاد حفظهم الله ورعاهم في استكمال إجراءات البصمة البيومترية حيث إن الاجراءات الحكومية تطبق على الجميع دون استثناء.
ودعت كل من لم يقم باستكمال إجراءات البصمة البيومترية إلى ضرورة إنهائها في أقرب وقت إذ سيتم تعطيل جميع معاملاتهم المصرفية والحكومية واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وكانت (الداخلية) قد أكدت في وقت سابق اليوم أنه لا أحد يستطيع منع الكويتيين من دخول الكويت ولا إجبارهم على مغادرتها موضحة أنه تم اجتزاء تصريح وزير الداخلية لإحدى وسائل الإعلام إذ لم يصدر أمر بمنع أي مواطن من دخول بلده.
وشددت الوزارة مع ذلك أن الجميع في الكويت مطالبون بالالتزام بالقانون وأنه سيطبق على الجميع دون استثناء. (النهاية)

ح م د




MENAFN04102024000071011013ID1108746840

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