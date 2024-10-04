الداخلية: المواطنة المشار إليها في تصريح النائب الأول أنهت إجراءات البصمة البيومترية بالمطار ودخلت البلاد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 4 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية أن المواطنة التي تمت الإشارة إليها في تصريح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح المتعلق بالبصمة البيومترية قد أنهت إجراءات هذه البصمة في مطار الكويت الدولي ودخلت البلاد بعد توضيح كل الإجراءات المتبعة في حال عدم استكمالها.
جاء ذلك في بيان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية اليوم الجمعة إلحاقا بالتوضيح السابق بشأن تصريح الوزير الشيخ فهد اليوسف الصباح المتعلق بالبصمة البيومترية.
وأكدت الوزارة أهمية الاقتداء بالقيادة السياسية للبلاد حفظهم الله ورعاهم في استكمال إجراءات البصمة البيومترية حيث إن الاجراءات الحكومية تطبق على الجميع دون استثناء.
ودعت كل من لم يقم باستكمال إجراءات البصمة البيومترية إلى ضرورة إنهائها في أقرب وقت إذ سيتم تعطيل جميع معاملاتهم المصرفية والحكومية واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وكانت (الداخلية) قد أكدت في وقت سابق اليوم أنه لا أحد يستطيع منع الكويتيين من دخول الكويت ولا إجبارهم على مغادرتها موضحة أنه تم اجتزاء تصريح وزير الداخلية لإحدى وسائل الإعلام إذ لم يصدر أمر بمنع أي مواطن من دخول بلده.
وشددت الوزارة مع ذلك أن الجميع في الكويت مطالبون بالالتزام بالقانون وأنه سيطبق على الجميع دون استثناء. (النهاية)
ح م د
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