عدد من شركات طيران تمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب بسبب التوتر في المنطقة

MENAFN - Palestine News ) تل ابيب /PNN / أعلنت الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيروايز" تمديد تعليق رحلاتها إلى "تل أبيب" حتى 26 تشرين الأول/أكتوبر، بعد توقفها منذ 24 أيلول/سبتمبر على خلفية الأحداث المتصاعدة في منقطة الشرق الأوسط.

وأفادت الشركة أنها، "نراقب على الدوام الوضع في الشرق الأوسط واتخذنا القرار الإجرائي بإلغاء رحلاتنا إلى تل أبيب حتى السبت 26 تشرين الأول/أكتوبر ضمنا"، مشددة على أن "السلامة تبقى أولويتنا المطلقة".

وإلى جانب الخطوط الجوية البريطانية، أعلنت شركة "راين إير" الإيرلندية المنخفضة التكلفة أنها ستعلّق رحلاتها إلى "تل أبيب" حتى أواخر كانون الثاني/يناير على الأقل، مرجحة أن يتمّ تمديد ذلك لآخر آذار/مارس.

كما أشارت إلى أنها ستعلّق رحلاتها الأسبوعية الأربع إلى عمّان، والموزّعة مناصفة بين مدريد وبروكسل، حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر.

وتقدم الرئيس التنفيذي للشركة، مايل أوليري، بالاعتذار من الزبائن، موضحا“لا يمكننا المخاطرة بطواقمنا وركابنا عبر التحليق إلى تلك المنطقة من الشرق الأوسط”.

وأضاف "في حال حصل وقف لإطلاق النار سنستأنف رحلاتنا إلى تل أبيب بسرعة، وإلى عمّان. نتوق للعودة إلى تل أبيب والأردن".