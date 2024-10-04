عدد من شركات طيران تمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب بسبب التوتر في المنطقة

(MENAFN
- Palestine News Network
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تل ابيب /PNN / أعلنت الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيروايز" تمديد تعليق رحلاتها إلى "تل أبيب" حتى 26 تشرين الأول/أكتوبر، بعد توقفها منذ 24 أيلول/سبتمبر على خلفية الأحداث المتصاعدة في منقطة الشرق الأوسط.
وأفادت الشركة أنها، "نراقب على الدوام الوضع في الشرق الأوسط واتخذنا القرار الإجرائي بإلغاء رحلاتنا إلى تل أبيب حتى السبت 26 تشرين الأول/أكتوبر ضمنا"، مشددة على أن "السلامة تبقى أولويتنا المطلقة".
وإلى جانب الخطوط الجوية البريطانية، أعلنت شركة "راين إير" الإيرلندية المنخفضة التكلفة أنها ستعلّق رحلاتها إلى "تل أبيب" حتى أواخر كانون الثاني/يناير على الأقل، مرجحة أن يتمّ تمديد ذلك لآخر آذار/مارس.
كما أشارت إلى أنها ستعلّق رحلاتها الأسبوعية الأربع إلى عمّان، والموزّعة مناصفة بين مدريد وبروكسل، حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر.
وتقدم الرئيس التنفيذي للشركة، مايل أوليري، بالاعتذار من الزبائن، موضحا“لا يمكننا المخاطرة بطواقمنا وركابنا عبر التحليق إلى تلك المنطقة من الشرق الأوسط”.
وأضاف "في حال حصل وقف لإطلاق النار سنستأنف رحلاتنا إلى تل أبيب بسرعة، وإلى عمّان. نتوق للعودة إلى تل أبيب والأردن".
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