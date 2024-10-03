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الأمم المتحدة تحث إثيوبيا والصومال على إيجاد حل دبلوماسي لتجنب التوترات الإقليمية

10/3/2024 11:48:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 3 - 10 (كونا) -- حث القائم بأعمال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة تقديم المساعدة في الصومال جيمس سوان اليوم الخميس إثيوبيا والصومال إلى العمل معا لإيجاد حل دبلوماسي للتوترات الإقليمية المستمرة في أعقاب مذكرة التفاهم التي تم الإعلان عنها في مطلع العام الحالي بين البلدين.
ودعا سوان في إحاطته أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في الصومال إثيوبيا والصومال إلى الانخراط بحسن نية في هذه الجهود الدبلوماسية في إطار القانون الدولي وتجنب الإجراءات التي قد تؤدي إلى التصعيد.
وأكد سوان أهمية تلك القضية "بالنظر إلى العواقب المحتملة على الاستقرار في المنطقة بما في ذلك التأثير المحتمل على الانتقال لما بعد انسحاب بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال".
وأشاد بجهود الوساطة التي يبذلها الشركاء بما في ذلك المحادثات التي استضافتها تركيا في أنقرة يومي الأول من يوليو و12 أغسطس.
وحول (حركة الشباب) أكد المسؤول الأممي أن مكافحة أفرادها تظل تشكل أولوية أمنية رئيسية لحكومة الصومال مستشهدا بجهود البلاد المبذولة لدعم العمليات العسكرية ضد الحركة
وقال سوان إن "حركة الشباب تواصل إظهار عدم اكتراثها بحياة المدنيين" من خلال استخدامها للنيران غير المباشرة على المراكز السكنية وخاصة مدينتي مقديشو وبيدوا واستخدام العبوات الناسفة البدائية والهجمات الانتحارية ضد المدنيين
ونبه القائم بأعمال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الاحتياجات الإنسانية تظل كبيرة في جميع أنحاء الصومال مضيفا أن الصدمات المناخية المتزايدة والصراعات وتفشي الأمراض والفقر واسع الانتشار ما زالت تؤثر على الملايين.
وأضاف أنه في حين انخفض عدد الأشخاص الذين يقدر أنهم يحتاجون إلى المساعدة في جميع أنحاء البلاد بنسبة 17 في المئة من 8ر3 ملايين العام الماضي إلى 6ر9 ملايين في عام 2024 فإن "الصومال لا يزال في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية".
وأكد سوان أن بناء قدرة أكبر على الصمود في مواجهة آثار تغير المناخ أمر ضروري لاستقرار الصومال.
وعن النظام الانتخابي في الصومال قال المسؤول الأممي إنه تم إحراز تقدم في تحديد عملية الانتخابات بنظام الصوت الواحد حيث أقر مجلس الوزراء الاتحادي ثلاثة مشاريع قوانين للانتخابات بالاقتراع العام وهي (مشروع قانون اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والحدود) و(مشروع قانون الانتخابات) و(مشروع قانون الأحزاب والمنظمات السياسية).
وأوضح أن "الانتقال من نظام الانتخابات غير المباشر السابق إلى نظام الاقتراع العام الجديد المخطط له سوف يتطلب مشاورات واسعة وشاملة واستعداد جميع أصحاب المصلحة للمشاركة في الحوار من أجل بناء الإجماع السياسي".
وأكد القائم بأعمال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة تقديم المساعدة في الصومال أن اعتماد قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ وإنشاء لجنة انتخابات مستقلة سيكونان مؤشرين مهمين للتقدم نحو إجراء انتخابات بالاقتراع العام. (النهاية)

ع س ت / ه س ص



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