الأمم المتحدة تحث إثيوبيا والصومال على إيجاد حل دبلوماسي لتجنب التوترات الإقليمية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 3 - 10 (كونا) -- حث القائم بأعمال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة تقديم المساعدة في الصومال جيمس سوان اليوم الخميس إثيوبيا والصومال إلى العمل معا لإيجاد حل دبلوماسي
للتوترات الإقليمية المستمرة في أعقاب مذكرة التفاهم التي تم الإعلان عنها في مطلع العام الحالي بين البلدين.
ودعا سوان في إحاطته أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في الصومال إثيوبيا والصومال إلى الانخراط بحسن نية في هذه الجهود الدبلوماسية في إطار القانون الدولي وتجنب الإجراءات التي قد تؤدي إلى التصعيد.
وأكد سوان أهمية تلك القضية "بالنظر إلى العواقب المحتملة على الاستقرار في المنطقة بما في ذلك التأثير المحتمل على الانتقال لما بعد انسحاب بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال".
وأشاد بجهود الوساطة التي يبذلها الشركاء بما في ذلك المحادثات التي استضافتها تركيا في أنقرة يومي الأول من يوليو و12 أغسطس.
وحول (حركة الشباب) أكد المسؤول الأممي أن مكافحة أفرادها تظل تشكل أولوية أمنية رئيسية لحكومة الصومال مستشهدا بجهود البلاد المبذولة لدعم العمليات العسكرية ضد الحركة
وقال سوان إن "حركة الشباب تواصل إظهار عدم اكتراثها بحياة المدنيين" من خلال استخدامها للنيران غير المباشرة على المراكز السكنية وخاصة مدينتي مقديشو وبيدوا واستخدام العبوات الناسفة البدائية والهجمات الانتحارية ضد المدنيين
ونبه القائم بأعمال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الاحتياجات الإنسانية تظل كبيرة في جميع أنحاء الصومال مضيفا أن الصدمات المناخية المتزايدة والصراعات وتفشي الأمراض والفقر واسع الانتشار ما زالت تؤثر على الملايين.
وأضاف أنه في حين انخفض عدد الأشخاص الذين يقدر أنهم يحتاجون إلى المساعدة في جميع أنحاء البلاد بنسبة 17 في المئة من 8ر3 ملايين العام الماضي إلى 6ر9 ملايين في عام 2024 فإن "الصومال لا يزال في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية".
وأكد سوان أن بناء قدرة أكبر على الصمود في مواجهة آثار تغير المناخ أمر ضروري لاستقرار الصومال.
وعن النظام الانتخابي في الصومال قال المسؤول الأممي إنه تم إحراز تقدم في تحديد عملية الانتخابات بنظام الصوت الواحد حيث أقر مجلس الوزراء الاتحادي ثلاثة مشاريع قوانين للانتخابات بالاقتراع العام وهي (مشروع قانون اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والحدود) و(مشروع قانون الانتخابات) و(مشروع قانون الأحزاب والمنظمات السياسية).
وأوضح أن "الانتقال من نظام الانتخابات غير المباشر السابق إلى نظام الاقتراع العام الجديد المخطط له سوف يتطلب مشاورات واسعة وشاملة واستعداد جميع أصحاب المصلحة للمشاركة في الحوار من أجل بناء الإجماع السياسي".
وأكد القائم بأعمال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة تقديم المساعدة في الصومال أن اعتماد قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ وإنشاء لجنة انتخابات مستقلة سيكونان مؤشرين مهمين للتقدم نحو إجراء انتخابات بالاقتراع العام. (النهاية)
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