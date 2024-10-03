الانتخابات الأمريكية: استطلاع وطني يظهر تقدم هاريس على ترمب بنقطتين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن 3 - 10 (كونا) -- أظهر استطلاع رأي وطني نشرت نتائجه اليوم الخميس تقدم المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية كاملا هاريس بنقطتين على منافسها الجمهوري دونالد ترمب.
وحسب الاستطلاع الذي أعدته الإذاعة العامة الأمريكية وخدمة البث العمومي الأمريكي ومؤسسة (ماريست بول) لاستطلاعات الرأي بين السابع والعشرين من الشهر الماضي والأول من الشهر الجاري واستطلع آراء الناخبين المحتملين فإن هاريس "تتقدم على ترمب
بين الناخبين غير البيض" بينما "يتفوق ترمب بين الناخبين المستقلين".
وتوقع الاستطلاع حصول ترمب على نسبة 57 في المائة في صفوف الرجال مقابل 41 في المائة لهاريس بينما تتفوق كاملا بنسبة 58 في المائة على ترمب في صفوف النساء مقابل نسبة 40 في المائة للمرشح الجمهوري.
وتستعد الولايات المتحدة لإجراء انتخابات رئاسية في الخامس من شهر نوفمبر المقبل. وقبل الاقتراع بفترة تجرى عادة العديد من الاستطلاعات تعكس صورة تكون دقيقة في الغالب عن توجه الناخبين وخياراتهم. (النهاية)
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