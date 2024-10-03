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الانتخابات الأمريكية: استطلاع وطني يظهر تقدم هاريس على ترمب بنقطتين

10/3/2024 11:48:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 3 - 10 (كونا) -- أظهر استطلاع رأي وطني نشرت نتائجه اليوم الخميس تقدم المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية كاملا هاريس بنقطتين على منافسها الجمهوري دونالد ترمب.
وحسب الاستطلاع الذي أعدته الإذاعة العامة الأمريكية وخدمة البث العمومي الأمريكي ومؤسسة (ماريست بول) لاستطلاعات الرأي بين السابع والعشرين من الشهر الماضي والأول من الشهر الجاري واستطلع آراء الناخبين المحتملين فإن هاريس "تتقدم على ترمب بين الناخبين غير البيض" بينما "يتفوق ترمب بين الناخبين المستقلين".
وتوقع الاستطلاع حصول ترمب على نسبة 57 في المائة في صفوف الرجال مقابل 41 في المائة لهاريس بينما تتفوق كاملا بنسبة 58 في المائة على ترمب في صفوف النساء مقابل نسبة 40 في المائة للمرشح الجمهوري.
وتستعد الولايات المتحدة لإجراء انتخابات رئاسية في الخامس من شهر نوفمبر المقبل. وقبل الاقتراع بفترة تجرى عادة العديد من الاستطلاعات تعكس صورة تكون دقيقة في الغالب عن توجه الناخبين وخياراتهم. (النهاية)

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