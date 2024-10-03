موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - وزيرة
المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير النفط بالوكالة المهندسة نورة الفصام ترأس وفد الكويت في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجية.
الدوحة - وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط بالوكالة المهندسة نورة الفصام تبحث مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا سبل تعزيز التعاون بين الكويت والصندوق.
الدوحة - وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون الخليجي يجتمعون في الدوحة بمشاركة وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي عبد الرحمن المطيري.
الدوحة - وزراء الثقافة الخليجيون يكرمون عددا من المبدعين والفنانين من دول المجلس منهم الكويتيين نبيل شعيل وثريا البقصمي.
باريس - قادة مجموعة السبع الصناعية الكبرى يحذرون من أن الدورة الخطرة من الهجمات والانتقامات في المنطقة تنذر بتصعيد لا يمكن السيطرة عليه.
رام الله - 16 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف طائرة إسرائيلية ليل الخميس على مخيم طولكرم للاجئين شمال الضفة الغربية المحتلة.
جنيف - المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس يحذر من تداعيات "انهيار النظام الصحي" في لبنان نتيجة تصاعد وتيرة العدوان العسكري للاحتلال الإسرائيلي عليه. (النهاية) ه س ص
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