موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير النفط بالوكالة المهندسة نورة الفصام ترأس وفد الكويت في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجية.

الدوحة - وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط بالوكالة المهندسة نورة الفصام تبحث مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا سبل تعزيز التعاون بين الكويت والصندوق.

الدوحة - وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون الخليجي يجتمعون في الدوحة بمشاركة الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي عبد الرحمن المطيري.

الدوحة - وزراء الثقافة الخليجيون يكرمون عددا من المبدعين والفنانين من دول المجلس منهم الكويتيين نبيل شعيل وثريا البقصمي.

باريس - قادة مجموعة السبع الصناعية الكبرى يحذرون من أن الدورة الخطرة من الهجمات والانتقامات في المنطقة تنذر بتصعيد لا يمكن السيطرة عليه.

رام الله - 16 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف طائرة إسرائيلية ليل الخميس على مخيم طولكرم للاجئين شمال الضفة الغربية المحتلة.

جنيف - المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس يحذر من تداعيات "انهيار النظام الصحي" في لبنان نتيجة تصاعد وتيرة العدوان العسكري للاحتلال الإسرائيلي عليه. (النهاية) ه س ص