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الأمم المتحدة تبدي عميق قلقها من الغارات الإسرائيلية المتكررة على ملاجئ النازحين في غزة

10/3/2024 11:48:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 4 - 10 (كونا) -- أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ليل الخميس عن القلق البالغ بشأن حصيلة الغارات الجوية الإسرائيلية المتكررة على ملاجئ النازحين في قطاع غزة مؤكدا أن القانون الدولي الإنساني يطالب الأطراف باتخاذ الحيطة بشكل مستمر لتجنب تعريض المدنيين للأذى وحمايتهم.
وذكر مكتب (أوتشا) في بيان نقله المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن قوات الاحتلال قصفت ست مدارس على الأقل تؤوي نازحين خلال الأيام الماضية بالإضافة إلى ضربة قاتلة أمس على معهد الأمل للأيتام الذي تحول أيضا إلى ملجأ للنازحين.
وأشار البيان إلى أن شركاء العمل الإنساني يواصلون تقديم العلاج للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في غزة على الرغم من الدخول المحدود للإمدادات الحيوية وفقدان الوصول إلى بعض المستودعات الإنسانية.
وقال دوجاريك "حتى في مواجهة هذه التحديات فحص الشركاء الإنسانيون أكثر من 24 ألف طفل في غزة الشهر الماضي وحده فيما يتعلق بسوء التغذية ليصل إجمالي عدد الأطفال الذين تم فحصهم منذ منتصف يناير إلى ما يقرب من 319 ألف طفل دون الخامسة".
وتابع "يشمل هذا أكثر من 70 ألف طفل في المحافظات الشمالية في غزة ومن بين جميع الأطفال الذين تم فحصهم تم تشخيص ما يقرب من 22 ألف طفل بسوء التغذية الحاد"
ولفت المتحدث الأممي إلى أن ما يقرب من 50 ألف طفل دون سن الخامسة وأكثر من 18 ألف امرأة حامل أو مرضعة تلقوا تغذية تكميلية في سبتمبر الماضي.
وحذر (أوتشا) بحسب البيان من محدودية قدرة الشركاء على تخزين الإمدادات التي تتطلب التبريد.
وفي استعراضه للوضع الإنساني في غزة قال المتحدث الأممي إن برنامج الأغذية العالمي وصل في سبتمبر الماضي حتى الآن إلى ما يقرب من 900 ألف شخص من المستضعفين في غزة والضفة الغربية بما في ذلك أكثر من 688 ألفا في غزة. (النهاية)

ع س ت / ه س ص



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