الأمم المتحدة تبدي عميق قلقها من الغارات الإسرائيلية المتكررة على ملاجئ النازحين في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 4 - 10 (كونا) -- أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ليل الخميس عن القلق البالغ بشأن حصيلة الغارات الجوية الإسرائيلية المتكررة على ملاجئ النازحين في قطاع غزة مؤكدا أن القانون الدولي الإنساني يطالب الأطراف باتخاذ الحيطة بشكل مستمر لتجنب تعريض المدنيين للأذى وحمايتهم.
وذكر مكتب (أوتشا) في بيان نقله المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن قوات الاحتلال قصفت ست مدارس
على الأقل تؤوي نازحين خلال الأيام الماضية بالإضافة إلى ضربة قاتلة أمس على معهد الأمل للأيتام الذي تحول أيضا إلى ملجأ للنازحين.
وأشار البيان إلى أن شركاء العمل الإنساني يواصلون تقديم العلاج للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في غزة على الرغم من الدخول المحدود للإمدادات الحيوية وفقدان الوصول إلى بعض المستودعات الإنسانية.
وقال دوجاريك "حتى في مواجهة هذه التحديات فحص الشركاء الإنسانيون أكثر من 24 ألف طفل في غزة الشهر الماضي وحده فيما يتعلق بسوء التغذية ليصل إجمالي عدد الأطفال الذين تم فحصهم منذ منتصف يناير إلى ما يقرب من 319 ألف طفل دون الخامسة".
وتابع "يشمل هذا أكثر من 70 ألف طفل في المحافظات الشمالية في غزة ومن بين جميع الأطفال الذين تم فحصهم تم تشخيص ما يقرب من 22 ألف طفل بسوء التغذية الحاد"
ولفت المتحدث الأممي إلى أن ما يقرب من 50 ألف طفل دون سن الخامسة وأكثر من 18 ألف امرأة حامل أو مرضعة تلقوا تغذية تكميلية في سبتمبر الماضي.
وحذر (أوتشا) بحسب البيان من محدودية قدرة الشركاء على تخزين الإمدادات التي تتطلب التبريد.
وفي استعراضه للوضع الإنساني في غزة قال المتحدث الأممي إن برنامج الأغذية العالمي وصل في سبتمبر الماضي حتى الآن إلى ما يقرب من 900 ألف شخص من المستضعفين في غزة والضفة الغربية بما في ذلك أكثر من 688 ألفا في غزة. (النهاية)
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