إعلان نتائج طلبة إساءة الاختيار والانتقال بين التخصصات والجامعات



وكانت نتيجة عملية المعالجة وفقا لما يلي: بلغ إجمالي عدد طلبات إساءة الاختيار وطلبات الإنتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى التي تم تقديمها (17779)، وبلغ عدد طلبة إساة الاختيار الذين تم ترشيحهم للقبول (4170) طالبا وطالبة، وبلغ عدد طلبة إساءة الاختيار الذين لم يتم ترشيحهم للقبول نتيجة لعدم توفر شواغر(6395) طالبا وطالبة، وبلغ عدد الطلبة الذين تم (قبولهم إساءة إختيار أو نقلهم) في/ إلى خيارهم الأول بعد تحقيق معدل القبول التنافسي وتوفر الشاغر (6411).

كما بلغ عدد الطلبة الذين تم (قبولهم إساءة إختيار أو نقلهم) إلى خيارهم الثاني بعد تحقيق معدل القبول التنافسي وتوفر الشاغر(1805)، وبلغ عدد الطلبة الذين تم (قبولهم إساءة إختيار أو نقلهم) في/ إلى خيارهم الثالث بعد تحقيق معدل القبول التنافسي وتوفر الشاغر (834)، وبلغ عدد الطلبة المقبولين سابقا، والذين لم يتم نقلهم إلى أي من خياراتهم الثلاث نتيجة لعدم توفر شاغر(2334).

وستقوم وحدة تنسيق القبول الموحد بإرسال رسائل نصية للطلبة بنتائج ترشيحهم على أرقام هواتفهم الخلوية المخزنة في طلبات التحاقهم، كما يتم التعرف على نتيجة كل طالب من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد / قسم البكالوريوس على الرابط التالي

--(بترا)

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