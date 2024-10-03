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لماذا يؤكد مسؤولو الاحتلال أن ردهم على إيران سيكون بعيدا عن حرب شاملة؟

10/3/2024 11:45:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - فيما صدر على لسان أكثر من مسؤول في الكيان المحتل ان الرد على الصواريخ الايرانية التي طالت معظم مناطق الكيان المحتل الثلاثاء الماضي، سيكون قويا ومحسوبا، يرى محللون أنه رسالة لإيران بأن تل أبيب لا تريد حربا شاملة مع طهران.
وعلى نفس النغمة قالت الولايات المتحدة، إن إدارة جو بايدن تتعامل بكثير من الجدية مع الرد الإسرائيلي المتوقع، الذي تريده منضبطا وفي الحدود التي تحددها واشنطن، ايضا في رسالة الى تل أبيب أنها لا تريد حربا في الوقت الحالي على أبواب الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة والتي يخوض فيها الديمقراطيون حربا ضروسا مع الجمهوريين، ولا يريدون أن يعكر أي أمر فرص فوزهم من خلال الديمقراطية كاميلا هاريس على منافسها الشرس دونالد ترامب.
وذكر محللون بأن الإدارة الأميركية أصبحت واثقة من أن نتنياهو يحاول جرها لحرب مباشرة مع إيران، وأنهم وجهوا رسالة واضحة وجادة له بأنهم لن ينجروا لهذا الأمر.
وأضافوا أن محادثات بايدن ونتنياهو تحولت إلى مشادات، كما تقول الصحف الأميركية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي رضخ هذه المرة لما تريده أميركا على ما يبدو، استنادا إلى تصريحات عدد من المسؤولين ومن بينهم مندوب الكيان الاسرائيلي في الامم المتحدة.
ويتلخص الرد الذي تريده الولايات المتحدة بحسب المحللين في الابتعاد عن المنشآت النووية، بحيث لا يدفع إيران إلى رد أقوى ينتهي بحرب شاملة، أو حتى لا تندفع نحو تصنيع قنبلة نووية وهو أمر يتعارض مع ما يريده الغرب.
كما ترفض الولايات المتحدة ضرب منشآت الطاقة، لأن هذا قد يحدث أزمة في أسعار النفط تتضرر منها حتى الولايات المتحدة ودول كبرى أخرى مثل الصين.
وقال جو بايدن إنه لا يدعم هجوما على المواقع النووية الإيرانية، وإنه يناقش مع الإسرائيليين ما الذي ينوون القيام به، لأن لديهم الحق في الرد، لكن بشكل مناسب.
ويرى المحللون أن هذه النقاشات الأميركية تريد تأطير رد منضبط يعيد للاحتلال هيبته ويمنحه بعض النشوة، ولا يجر المنطقة لحرب شاملة لا يريدها الديمقراطيون قبل شهر من انتخابات رئاسية صعبة.
وتتلخص الخيارات المتاحة حاليا، والتي تتم دراستها بمعرفة القيادة المركزية الأميركية، في ضربة معقولة نسبيا تخفف غضب إسرائيل، ولا تدفع إيران للرد مجددا، فالجميع "يدرك ضرورة وضع القوة الصاروخية الإيرانية في الحسبان، ومن ثم فإن الأمور تتجه نحو تعزيز العقوبات ورد يمنح الإسرائيليين بعض النشوة دون تلقيهم ضربة مدمرة من الإيرانيين".
وفي شكل هذا الرد، ترى الولايات المتحدة أنه حتمي وقوي ومؤثر ومحدود في الوقت نفسه، موضحة أنها واثقة من قدرة تل أبيب على تنفيذ هذا الرد على النحو المطلوب.
وصرح مسؤولون أميركيون بأن إسرائيل هي من ستقرر الرد، لكنهم يريدونه مضبوطا بكل هذه التحديات، وأنهم يحاولون حشد أكبر دعم دولي وسياسي لهذا الرد.
في الاثناء قال البيت الأبيض إن مجموعة السبع تبحث راهنا فرض عقوبات على طهران، ودعت المجموعة لخفض التوتر في الشرق الأوسط.
وكان مندوب الاحتلال لدى الأمم المتحدة داني دانون قال إن بلاده سترد "بشكل محسوب" على الصواريخ الإيرانية التي استهدفت إسرائيل الثلاثاء الماضي.
وأضاف وفقا لما نقلت عنه وسائل إعلام غربية أن "إسرائيل لا تريد رؤية تصعيد أو حرب، لكنها ستنتقم من إيران"، مضيفا أن "إيران لا تريد هي الأخرى حربا شاملة معنا".
وأوضح أن "أمر الرد على الهجوم الإيراني متروك لنا لنقرر طبيعته وما نستهدف فيه، الإيرانيون يعرفون قدراتنا في الوصول إلى أي وجهة بالشرق الأوسط".
وقال بأن "الرد الإسرائيلي سيحدث قريبا وسيكون قويا ومؤلما للغاية، ومجلس الحرب لن يقف مكتوف الأيدي إزاء هجوم إيران، وهو يدرس خيارات الرد".
وكانت إيران أطلقت وابلا من الصواريخ على كيان الاحتلال الثلاثاء الماضي، في هجوم قالت إنه للرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، والقائد بالحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان.
في الجانب الآخر قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن إسرائيل ما كان لها أن تقوم بهذا الكم من الجرائم لولا ارتباطها بالغرب، وإنها ستتلقى ردا أقوى من هجوم الثلاثاء الماضي لو فكرت في ضرب إيران.
من جهته كشف رئيس الأركان الإيراني الجنرال محمد باقري عن أن الضربة استهدفت 3 قواعد جوية رئيسية ومقرا للموساد.
وقال إن من بينها قاعدة نيفاتيم التي تضم مقاتلات "إف-35"، وقاعدة حتسريم التي قال إنها مسؤولة عن عملية اغتيال نصر الله، مضيفا أن الهجوم استهدف رادارات وتجمعا للدبابات وناقلات الجند في قطاع غزة.
وعن كيفية رد تل أبيب على إيران قال مسؤول أميركي إن "من بين الخيارات ضرب جماعات مدعومة من إيران، أو توجيه ضربة لقوات الحرس الثوري في اليمن أو سورية".
ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إسرائيل قد تختار أهدافاً مهمة كشبكة الطاقة أو البنية التحتية للنفط، لضربها رداً على الهجوم الإيراني الصاروخي، لكن المسؤولين الأميركيين حثوا إسرائيل على استهداف منشأة عسكرية إيرانية كونه الطريق الأقل خطورة للتصعيد.
وقال العديد من مسؤولي إدارة بايدن للشبكة إن عدم تسبب القصف الإيراني في خسائر فادحة في الأرواح أو أضرار واسعة النطاق جعلتهم أكثر تفاؤلاً بإمكانية إقناع إسرائيل بالقيام برد مدروس.
واستدركوا قائلين إنهم ما زالوا يخشون أن يؤدي هجوم مضاد كبير إلى عمل عسكري إضافي من إيران يؤدي إلى تصعيد متزايد في الشرق الأوسط، لكنهم استبعدوا في الوقت نفسه أن تضرب إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية.-(وكالات)

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