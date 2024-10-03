لماذا يؤكد مسؤولو الاحتلال أن ردهم على إيران سيكون بعيدا عن حرب شاملة؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عواصم - فيما صدر على لسان أكثر من مسؤول في الكيان المحتل ان الرد على الصواريخ الايرانية التي طالت معظم مناطق الكيان المحتل الثلاثاء الماضي، سيكون قويا ومحسوبا، يرى محللون أنه رسالة لإيران بأن تل أبيب لا تريد حربا شاملة مع طهران.
وعلى نفس النغمة قالت الولايات المتحدة، إن إدارة جو بايدن تتعامل بكثير من الجدية مع الرد الإسرائيلي المتوقع، الذي تريده منضبطا وفي الحدود التي تحددها واشنطن، ايضا في رسالة الى تل أبيب أنها لا تريد حربا في الوقت الحالي على أبواب الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة والتي يخوض فيها الديمقراطيون حربا ضروسا مع الجمهوريين، ولا يريدون أن يعكر أي أمر فرص فوزهم من خلال الديمقراطية كاميلا هاريس على منافسها الشرس دونالد ترامب.
وذكر محللون بأن الإدارة الأميركية أصبحت واثقة من أن نتنياهو يحاول جرها لحرب مباشرة مع إيران، وأنهم وجهوا رسالة واضحة وجادة له بأنهم لن ينجروا لهذا الأمر.
وأضافوا أن محادثات بايدن ونتنياهو تحولت إلى مشادات، كما تقول الصحف الأميركية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي رضخ هذه المرة لما تريده أميركا على ما يبدو، استنادا إلى تصريحات عدد من المسؤولين ومن بينهم مندوب الكيان الاسرائيلي في الامم المتحدة.
ويتلخص الرد الذي تريده الولايات المتحدة بحسب المحللين في الابتعاد عن المنشآت النووية، بحيث لا يدفع إيران إلى رد أقوى ينتهي بحرب شاملة، أو حتى لا تندفع نحو تصنيع قنبلة نووية وهو أمر يتعارض مع ما يريده الغرب.
كما ترفض الولايات المتحدة ضرب منشآت الطاقة، لأن هذا قد يحدث أزمة في أسعار النفط تتضرر منها حتى الولايات المتحدة ودول كبرى أخرى مثل الصين.
وقال جو بايدن إنه لا يدعم هجوما على المواقع النووية الإيرانية، وإنه يناقش مع الإسرائيليين ما الذي ينوون القيام به، لأن لديهم الحق في الرد، لكن بشكل مناسب.
ويرى المحللون أن هذه النقاشات الأميركية تريد تأطير رد منضبط يعيد للاحتلال هيبته ويمنحه بعض النشوة، ولا يجر المنطقة لحرب شاملة لا يريدها الديمقراطيون قبل شهر من انتخابات رئاسية صعبة.
وتتلخص الخيارات المتاحة حاليا، والتي تتم دراستها بمعرفة القيادة المركزية الأميركية، في ضربة معقولة نسبيا تخفف غضب إسرائيل، ولا تدفع إيران للرد مجددا، فالجميع "يدرك ضرورة وضع القوة الصاروخية الإيرانية في الحسبان، ومن ثم فإن الأمور تتجه نحو تعزيز العقوبات ورد يمنح الإسرائيليين بعض النشوة دون تلقيهم ضربة مدمرة من الإيرانيين".
وفي شكل هذا الرد، ترى الولايات المتحدة أنه حتمي وقوي ومؤثر ومحدود في الوقت نفسه، موضحة أنها واثقة من قدرة تل أبيب على تنفيذ هذا الرد على النحو المطلوب.
وصرح مسؤولون أميركيون بأن إسرائيل هي من ستقرر الرد، لكنهم يريدونه مضبوطا بكل هذه التحديات، وأنهم يحاولون حشد أكبر دعم دولي وسياسي لهذا الرد.
في الاثناء قال البيت الأبيض إن مجموعة السبع تبحث راهنا فرض عقوبات على طهران، ودعت المجموعة لخفض التوتر في الشرق الأوسط.
وكان مندوب الاحتلال لدى الأمم المتحدة داني دانون قال إن بلاده سترد "بشكل محسوب" على الصواريخ الإيرانية التي استهدفت إسرائيل الثلاثاء الماضي.
وأضاف وفقا لما نقلت عنه وسائل إعلام غربية أن "إسرائيل لا تريد رؤية تصعيد أو حرب، لكنها ستنتقم من إيران"، مضيفا أن "إيران لا تريد هي الأخرى حربا شاملة معنا".
وأوضح أن "أمر الرد على الهجوم الإيراني متروك لنا لنقرر طبيعته وما نستهدف فيه، الإيرانيون يعرفون قدراتنا في الوصول إلى أي وجهة بالشرق الأوسط".
وقال بأن "الرد الإسرائيلي سيحدث قريبا وسيكون قويا ومؤلما للغاية، ومجلس الحرب لن يقف مكتوف الأيدي إزاء هجوم إيران، وهو يدرس خيارات الرد".
وكانت إيران أطلقت وابلا من الصواريخ على كيان الاحتلال الثلاثاء الماضي، في هجوم قالت إنه للرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، والقائد بالحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان.
في الجانب الآخر قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن إسرائيل ما كان لها أن تقوم بهذا الكم من الجرائم لولا ارتباطها بالغرب، وإنها ستتلقى ردا أقوى من هجوم الثلاثاء الماضي لو فكرت في ضرب إيران.
من جهته كشف رئيس الأركان الإيراني الجنرال محمد باقري عن أن الضربة استهدفت 3 قواعد جوية رئيسية ومقرا للموساد.
وقال إن من بينها قاعدة نيفاتيم التي تضم مقاتلات "إف-35"، وقاعدة حتسريم التي قال إنها مسؤولة عن عملية اغتيال نصر الله، مضيفا أن الهجوم استهدف رادارات وتجمعا للدبابات وناقلات الجند في قطاع غزة.
وعن كيفية رد تل أبيب على إيران قال مسؤول أميركي إن "من بين الخيارات ضرب جماعات مدعومة من إيران، أو توجيه ضربة لقوات الحرس الثوري في اليمن أو سورية".
ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إسرائيل قد تختار أهدافاً مهمة كشبكة الطاقة أو البنية التحتية للنفط، لضربها رداً على الهجوم الإيراني الصاروخي، لكن المسؤولين الأميركيين حثوا إسرائيل على استهداف منشأة عسكرية إيرانية كونه الطريق الأقل خطورة للتصعيد.
وقال العديد من مسؤولي إدارة بايدن للشبكة إن عدم تسبب القصف الإيراني في خسائر فادحة في الأرواح أو أضرار واسعة النطاق جعلتهم أكثر تفاؤلاً بإمكانية إقناع إسرائيل بالقيام برد مدروس.
واستدركوا قائلين إنهم ما زالوا يخشون أن يؤدي هجوم مضاد كبير إلى عمل عسكري إضافي من إيران يؤدي إلى تصعيد متزايد في الشرق الأوسط، لكنهم استبعدوا في الوقت نفسه أن تضرب إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية.-(وكالات)
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