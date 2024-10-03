18 شهيدا وعشرات المصابين بمجزرة طولكرم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية- في حصيلة جديدة-
استشهاد 18 شخصا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم طولكرم، شمالي الضفة الغربية.
وطالبت الحكومة الفلسطينية، المجتمع الدولي
والمؤسسات الإنسانية والحقوقية الأممية، بالتحرك العاجل لوضع حد لجرائم الاحتلال
المستمرة يوميا بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، على ضوء
الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم طولكرم مساء الخميس، والتي
ارتقى على إثرها 18 مواطنا إضافة إلى عشرات المصابين.
وقالت الحكومة الفلسطينية: "في الوقت الذي
صوتت فيه غالبية دول العالم على قرار الجمعية العامة باعتماد الرأي الاستشاري
لمحكمة العدل الدولية والقاضي بإنهاء الاحتلال وإزالة آثاره خلال 12 شهرا، تأتي
هذه المجزرة لتؤكد أن إسرائيل لا تكترث بالقرارات الدولية وتتعامل كقوة إجرام فوق
القانون، وقد آن الأوان لأن يضع المجتمع الدولي حدا لهذه الجرائم المستمرة، والتي
لم يشهد لها التاريخ المعاصر مثيلا".
وأكدت أنها وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس،
مستمرة في جهودها لفضح جرائم الاحتلال دوليا وفي المحاكم الدولية، ومحاسبة الاحتلال
على جرائمه المتصاعدة، مشددة على أن تهديدات الاحتلال وإجراءاته في تقويض مؤسسات
دولة فلسطين لن تثنيها عن الاستمرار في جهودها لإقامة الدولة الفلسطينية كاملة
السيادة وحق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير.
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