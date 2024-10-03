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18 شهيدا وعشرات المصابين بمجزرة طولكرم

10/3/2024 11:45:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية- في حصيلة جديدة- استشهاد 18 شخصا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم طولكرم، شمالي الضفة الغربية.
وطالبت الحكومة الفلسطينية، المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية والحقوقية الأممية، بالتحرك العاجل لوضع حد لجرائم الاحتلال المستمرة يوميا بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، على ضوء الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم طولكرم مساء الخميس، والتي ارتقى على إثرها 18 مواطنا إضافة إلى عشرات المصابين.

وقالت الحكومة الفلسطينية: "في الوقت الذي صوتت فيه غالبية دول العالم على قرار الجمعية العامة باعتماد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والقاضي بإنهاء الاحتلال وإزالة آثاره خلال 12 شهرا، تأتي هذه المجزرة لتؤكد أن إسرائيل لا تكترث بالقرارات الدولية وتتعامل كقوة إجرام فوق القانون، وقد آن الأوان لأن يضع المجتمع الدولي حدا لهذه الجرائم المستمرة، والتي لم يشهد لها التاريخ المعاصر مثيلا".

وأكدت أنها وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، مستمرة في جهودها لفضح جرائم الاحتلال دوليا وفي المحاكم الدولية، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتصاعدة، مشددة على أن تهديدات الاحتلال وإجراءاته في تقويض مؤسسات دولة فلسطين لن تثنيها عن الاستمرار في جهودها لإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وحق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير.

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