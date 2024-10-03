إعلام عبري يعلن استهداف قيادي كبير في حزب الله

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت قناة "كان" العبرية، اليوم
الجمعة، بأن الغارات الإسرائيلية العنيفة التي دكت عمق الضاحية الجنوبية للعاصمة
اللبنانية بيروت، مع ساعات الفجر الأولى، استهدفت هاشم صفي الدين.
وذكرت القناة، التابعة لـ"هيئة البث
الإسرائيلية"، أن المستهدف هو "خليفة حسن نصرالله" أمين عام حزب الله
الراحل، الذي اغتاله الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام، في غارة عنيفة على الضاحية
الجنوبية.
وتشير مصادر متعددة إلى أن هاشم صفي الدين الذي
يرجح أنه يحتل منصب أمين عام حزب الله الجديد ونائبه المفترض نعيم قاسم وعدد آخر
من القادة اللبنانيين والإيرانيين كانوا هدفاً للضربة الإسرائيلية.
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