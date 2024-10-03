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إعلام عبري يعلن استهداف قيادي كبير في حزب الله

10/3/2024 11:45:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت قناة "كان" العبرية، اليوم الجمعة، بأن الغارات الإسرائيلية العنيفة التي دكت عمق الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، مع ساعات الفجر الأولى، استهدفت هاشم صفي الدين.
وذكرت القناة، التابعة لـ"هيئة البث الإسرائيلية"، أن المستهدف هو "خليفة حسن نصرالله" أمين عام حزب الله الراحل، الذي اغتاله الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام، في غارة عنيفة على الضاحية الجنوبية.

وتشير مصادر متعددة إلى أن هاشم صفي الدين الذي يرجح أنه يحتل منصب أمين عام حزب الله الجديد ونائبه المفترض نعيم قاسم وعدد آخر من القادة اللبنانيين والإيرانيين كانوا هدفاً للضربة الإسرائيلية.


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