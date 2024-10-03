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أعنف من غارة نصر الله.. قصف إسرائيلي يهز عمق الضاحية الجنوبية

10/3/2024 11:45:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية هزت عمق الضاحية الجنوبية لبيروت قالت مصادر إنها "أكبر من الضربة التي استهدفت حسن نصر الله"، أمين عام حزب الله.
وأفادت مصادر لبنانية بأن الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت العديد من المباني والتجمعات السكنية التي تم تدميرها بالكامل.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن أوامر صدرت لسكان العديد من المدن والبلدات في نهاريا وصفد وعدد من مستوطنات الجليل الأعلى وهضبة الجولان ووادي الحولة والجليل الغربي بالبقاء بالقرب من المناطق المحمية.

وجاءت التعليمات بعد إطلاق وابل من الصواريخ باتجاه "المطلة"، وفي ظل هجمات الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية سقوط نحو 20 قذيفة داخل المستوطنة بعد تعرض المنطقة لخمسة قذائف، واندلاع حرائق في مواقع عدة، وانقطاع التيار الكهربائي عن المستوطنة بأكملها.

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