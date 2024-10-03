أعنف من غارة نصر الله.. قصف إسرائيلي يهز عمق الضاحية الجنوبية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية هزت
عمق الضاحية الجنوبية لبيروت قالت مصادر إنها "أكبر من الضربة التي استهدفت
حسن نصر الله"، أمين عام حزب الله.
وأفادت مصادر لبنانية بأن الغارات الإسرائيلية
على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت العديد من المباني والتجمعات السكنية التي تم
تدميرها بالكامل.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"
العبرية أن أوامر صدرت لسكان العديد من المدن والبلدات في نهاريا وصفد وعدد من
مستوطنات الجليل الأعلى وهضبة الجولان ووادي الحولة والجليل الغربي بالبقاء بالقرب
من المناطق المحمية.
وجاءت التعليمات بعد إطلاق وابل من الصواريخ
باتجاه "المطلة"، وفي ظل هجمات الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية
بيروت.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية سقوط
نحو 20 قذيفة داخل المستوطنة بعد تعرض المنطقة لخمسة قذائف، واندلاع حرائق في
مواقع عدة، وانقطاع التيار الكهربائي عن المستوطنة بأكملها.
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