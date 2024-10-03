غارات إسرائيلية متتالية على الضاحية الجنوبية



ونقلت وسائل إعلام أميركية عن 3 مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الغارات بعد منتصف الليلة، استهدفت اجتماعا لكبار قادة حزب الله؛ بينهم هاشم صفي الدين، الخليفة المحتمل لحسن نصر الله.



ووصف مراقبون الغارات التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي ليلة الخميس/ الجمعة بالـ"أعنف" من الغارة التي استهدفت الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن، الخميس، 5 غارات إسرائيلية على منطقة "برج البراجنة" في الضاحية الجنوبية لبيروت في غضون 10 دائق.



وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي وجّه تحذيرًا لسكان مناطق عدة في بيروت بإخلاء منازلهم؛ "بسبب نشاط لحزب الله".



ووجه أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس"، تحذيرًا عاجلًا لسكان قرى عدة في جنوب لبنان بالإخلاء.



وأضاف: "نشاطات حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم، ولذا من أجل سلامتكم عليكم إخلاء بيوتكم فورًا والتوجه إلى شمال نهر الأولي".



وأردف: "أنقذوا حياتكم.. كل من يوجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرض حياته للخطر. أي بيت يستخدمه حزب الله لحاجاته العسكرية من المتوقع استهدافه. أخلوا بيوتكم فورًا. انتبهوا يحظر عليكم التوجه جنوبًا. أي توجه جنوبًا قد يعرضكم للخطر".



وعاش لبنان "ليلة عنيفة" امتدت حتى ساعات الصباح الأولى، إذ شن جيش الاحتلال الإسرائيلي موجة جديدة من الغارات المتتالية على قرى ومدن عدة جنوب لبنان.



ومنذ 23 أيلول/ سبتمبر المنصرم، يشن الاحتلال الإسرائيلي أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، ما أسفر حتى صباح الأربعاء عما لا يقل عن 1119 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، و3040 جريحا وأكثر من مليون نازح، وفق رصد لبيانات السلطات اللبنانية.



في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار بوتيرة غير مسبوقة في أنحاء الداخل الفلسطيني، إثر إطلاق كثيف من حزب الله لصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وسط تعتيم إسرائيلي صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.