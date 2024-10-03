غارات إسرائيلية متتالية على الضاحية الجنوبية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يشن الطيران الحربي الإسرائيلي في هذا الوقت من
فجر الجمعة، غارات متتالية على ضاحية الجنوبية لبيروت.
ونقلت وسائل إعلام أميركية عن 3 مسؤولين
إسرائيليين قولهم إن الغارات بعد منتصف الليلة، استهدفت اجتماعا لكبار قادة حزب الله؛
بينهم هاشم صفي الدين، الخليفة المحتمل لحسن نصر الله.
ووصف مراقبون الغارات التي شنها الطيران الحربي
الإسرائيلي ليلة الخميس/ الجمعة بالـ"أعنف" من الغارة التي
استهدفت الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الطيران الحربي
الإسرائيلي شن، الخميس، 5 غارات إسرائيلية على منطقة "برج البراجنة" في
الضاحية الجنوبية لبيروت في غضون 10 دائق.
وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي
أفيخاي أدرعي وجّه تحذيرًا لسكان مناطق عدة في بيروت بإخلاء منازلهم؛ "بسبب
نشاط لحزب الله".
ووجه أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس"،
تحذيرًا عاجلًا لسكان قرى عدة في جنوب لبنان بالإخلاء.
وأضاف: "نشاطات حزب الله تجبر جيش الدفاع
على العمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم، ولذا من أجل سلامتكم عليكم
إخلاء بيوتكم فورًا والتوجه إلى شمال نهر الأولي".
وأردف: "أنقذوا حياتكم.. كل من يوجد
بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرض حياته للخطر. أي بيت
يستخدمه حزب الله لحاجاته العسكرية من المتوقع استهدافه. أخلوا بيوتكم فورًا.
انتبهوا يحظر عليكم التوجه جنوبًا. أي توجه جنوبًا قد يعرضكم للخطر".
وعاش لبنان "ليلة عنيفة" امتدت حتى
ساعات الصباح الأولى، إذ شن جيش الاحتلال الإسرائيلي موجة جديدة من الغارات المتتالية
على قرى ومدن عدة جنوب لبنان.
ومنذ 23 أيلول/ سبتمبر المنصرم، يشن الاحتلال
الإسرائيلي أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام،
ما أسفر حتى صباح الأربعاء عما لا يقل عن 1119 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، و3040
جريحا وأكثر من مليون نازح، وفق رصد لبيانات السلطات اللبنانية.
في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار بوتيرة
غير مسبوقة في أنحاء الداخل الفلسطيني، إثر إطلاق كثيف من حزب الله لصواريخ
وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وسط تعتيم إسرائيلي
صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.
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