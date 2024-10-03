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الصحة اللبنانية تكشف حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية ليوم الخميس

10/3/2024 11:45:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 37 شخصا وإصابة 151 آخرين إثر الغارات الإسرائيلية على البلاد يوم الخميس.
ومنذ 23 أيلول/ سبتمبر المنصرم، يشن الاحتلال الإسرائيلي أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، ما أسفر حتى صباح الأربعاء عما لا يقل عن 1119 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، و3040 جريحا وأكثر من مليون نازح، وفق رصد لبيانات السلطات اللبنانية.

في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار بوتيرة غير مسبوقة في أنحاء الداخل الفلسطيني، إثر إطلاق كثيف من حزب الله لصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وسط تعتيم إسرائيلي صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.

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