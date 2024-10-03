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بايدن: ساعدنا إسرائيل وسنحميها

10/3/2024 11:45:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، إنه يعتقد أنه يمكن تجنب خطر اندلاع حرب شاملة في منطقة الشرق الأوسط، مجدداً التأكيد على التزام واشنطن بالدفاع عن أمن "إسرائيل".
وقال الرئيس الأميركي، خلال حوار مع صحفيين: "قمنا بمساعدة إسرائيل وسنقوم بحمايتها"، في إشارة إلى الاشتراك في صد الصواريخ الإيرانية التي أطلقتها طهران يوم الثلاثاء على "تل أبيب".

وشدد بايدن على رفضه التفاوض بشكل علني حول موقف "إسرائيل" من مهاجمة مواقع نفط إيرانية، رداً على الضربة الصاروخية الإيرانية التي استهدفت "إسرائيل"، الثلاثاء.

وأضاف بايدن، في تصريح للصحفيين، رداً على سؤال حول حثه "إسرائيل" على عدم مهاجمة منشآت نفط إيرانية، بالتأكيد على أنه "لن يتفاوض علناً"، لكنه اعتبر أن هناك الكثير مما ينبغي القيام به.

ورداً على سؤال آخر عما إذا كانت أسعار النفط سترتفع إذا هاجمت "إسرائيل" منشآت نفط إيرانية، قال بايدن: "الأعاصير أيضاً ترفع أسعار النفط".


باب الاحتمالات
من جهتها، نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مصدر مطلع، حسب وصفها، قوله إن "الولايات المتحدة لا تعتقد أن إسرائيل قد اتخذت قراراً بعد بشأن كيفية الرد على هجوم الصواريخ الباليستية الإيراني".

وقالت الشبكة إن ذلك التصريح يأتي "بعد أن ترك الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، احتمال توجيه ضربة إسرائيلية إلى منشآت النفط الإيرانية مفتوحاً".

وأضافت أن "المسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون يواصلون مناقشة الرد، ولكن حتى الآن فإن تقييم الولايات المتحدة هو أن إسرائيل لا تزال تحدد كيفية المضي قدماً".

وكان بايدن قال في وقت سابق إن "هناك مناقشات حول ضرب منشآت النفط الإيرانية"، لكنه توقف عن تأييد هذا الخيار، وقال: "نحن في مناقشات حول ذلك. لن يحدث شيء اليوم (الخميس)، سنتحدث عن ذلك لاحقاً"، وفق الشبكة.

وقالت "سي أن أن" إن "تصريح بايدن حول منشآت النفط دفع باتجاه ارتفاع حاد في أسعار النفط حيث توقعت الأسواق شن الهجوم".

وحذّر المسؤول من "التكهنات بشأن ما قد تقرر إسرائيل طبيعة الضربة، بما في ذلك استهداف المنشآت النفطية، لأن القادة في إسرائيل لم يقرروا بعد ذلك".

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