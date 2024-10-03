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قوات الاحتلال تقتحم بلدة عنبتا وتغلق مداخل حزما

10/3/2024 11:45:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدة عنبتا، شرق طولكرم.
وأكدت مصادر محلية، اقتحام عدد من آليات الاحتلال، البلدة من حاجز عناب العسكري شرقا، حيث جابت الشوارع والأحياء وتحديدًا الشارع الرئيس والجبل الجنوبي، ومحيط المنتزه والبلدية والمقبرة الشمالية وشارع المدارس وطريق السهل، وحارة الشامية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مداخل بلدة حزما، شمال شرق القدس.

وأفادت وكالة "وفا"، بأن قوات الاحتلال أغلقت 3 مداخل مؤدية إلى البلدة بحواجزها العسكرية على شارع حزما الرئيسي بالاتجاهين، ومنعت المواطنين من دخول البلدة أو الخروج منها، ما تسبب بأزمات سير.

كما هددت قوات الاحتلال الأهالي بالتنكيل بأبنائهم عبر مكبرات الصوت، بزعم إلقاء حجارة.

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