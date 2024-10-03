قوات الاحتلال تقتحم بلدة عنبتا وتغلق مداخل حزما

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدة
عنبتا، شرق طولكرم.
وأكدت مصادر محلية، اقتحام عدد من آليات
الاحتلال، البلدة من حاجز عناب العسكري شرقا، حيث جابت الشوارع والأحياء وتحديدًا
الشارع الرئيس والجبل الجنوبي، ومحيط المنتزه والبلدية والمقبرة الشمالية وشارع
المدارس وطريق السهل، وحارة الشامية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة،
مداخل بلدة حزما، شمال شرق القدس.
وأفادت وكالة "وفا"، بأن قوات
الاحتلال أغلقت 3 مداخل مؤدية إلى البلدة بحواجزها العسكرية على شارع حزما الرئيسي
بالاتجاهين، ومنعت المواطنين من دخول البلدة أو الخروج منها، ما تسبب بأزمات سير.
كما هددت قوات
الاحتلال الأهالي بالتنكيل بأبنائهم عبر مكبرات الصوت، بزعم إلقاء حجارة.
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