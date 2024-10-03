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حزب الله يرد على مزاعم الاحتلال استهداف هاشم صفي الدين

10/3/2024 11:45:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصدر حزب الله بيانا عبر حسابه على منصة "تلغرام"، ردا على مزاعم الاحتلال استهداف هاشم صفي الدين- الخليفة المحتمل لحسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني- في غارة عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الخميس.
وتاليا نص البيان بالكامل:

"بناء على تحليل الموقف فإن العدو يفتقد حالة اليقين حول مكان تواجد سماحة السيد صفي الدين، لذا فإنه يستهدف مناطق عديدة مشكوك بها ويحتمل وجود السيد بها، وذلك إنتقامًا من الهزائم التي يتلقّاها من وحدات حزب الله الثائرة في الحدود وفي حال تبنى جيش العدو ذلك فليس هو القائد الأول الذي يستشهد ولن يكون آخر قائد، ينبغي التركيز على الهزائم التي يتلقّاها العدو الغاصب المتهالك.

بسم الله الرحمن الرحيم

وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

صدق الله العلي العظيم".

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