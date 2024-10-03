حزب الله يرد على مزاعم الاحتلال استهداف هاشم صفي الدين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصدر حزب الله بيانا عبر حسابه على منصة "تلغرام"، ردا على مزاعم الاحتلال استهداف هاشم صفي الدين- الخليفة
المحتمل لحسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني- في غارة عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الخميس.
وتاليا نص البيان بالكامل:
"بناء على تحليل الموقف فإن العدو يفتقد
حالة اليقين حول مكان تواجد سماحة السيد صفي الدين، لذا فإنه يستهدف مناطق عديدة
مشكوك بها ويحتمل وجود السيد بها، وذلك إنتقامًا من الهزائم التي يتلقّاها من
وحدات حزب الله الثائرة في الحدود وفي حال تبنى جيش العدو ذلك فليس هو القائد
الأول الذي يستشهد ولن يكون آخر قائد، ينبغي التركيز على الهزائم التي يتلقّاها
العدو الغاصب المتهالك.
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ
الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ
صدق الله العلي العظيم".
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