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مقتل 17 عسكريا إسرائيليا في عمليات حزب الله الخميس

10/3/2024 11:45:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد حزب الله أن عدد القتلى في صفوف ضباط وجنود الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات البطولية التي خاضها مجاهدو المقاومة يوم الخميس، بلغ 17 ضابطًا وجنديًا.
وأعلن حزب الله في بيان، تفاصيل 32 عملية نفّذها مقاتلوه ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة يوم الخميس، "دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه"، وذلك وفقًا للآتي:

"1- الساعة 01:15 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في موقع حانيتا بقذائف المدفعية وتحقيق إصابة دقيقة.

2- الساعة 14:00 استهداف تحركات لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة مسكاف عام بِصلية صاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.

3- عند محاولة قوة مشاة إسرائيلية معادية التسلل باتجاه بلدة مارون الراس، فجّر مجاهدو المقاومة الإسلامية عبوتين ناسفتين بالقوة المتقدمة.

4- الساعة 09:15 استهداف تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة يرؤون بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

5- الساعة 09:15 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفرجلعادي بصلية من صواريخ فلق، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

6- الساعة 09:15 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة راميم بصلية من صواريخ فلق، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

7- الساعة 09:15 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في حرش مسكفعام بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

8- الساعة 10:15 تصدّى مجاهدو المقاومة الإسلامية لمحاولة تقدم لقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة بقذائف المدفعية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

9- الساعة 10:45 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي بين شتولا والراهب بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

10- الساعة 11:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بصاروخي بركان، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

11- الساعة 11:30 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي قرب مستعمرة أدميت بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

12- الساعة 11:30 استهداف تحرك لقوات العدو الإسرائيلي في موقع الراهب بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

13- الساعة 11:40 استهداف مدينة طبريا المحتلة بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

14- الساعة 12:00 تفجير عبوة ناسفة بقوة من لواء غولاني في منطقة ترتيرة في بلدة مارون الراس كانت تحاول الالتفاف من الجهة الغربية للبلدة وإيقاعهم بين قتيل وجريح، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

15- الساعة 12:00 عند محاولة قوة مشاة إسرائيلية معادية التسلل باتجاه جبانة بلدة يارون، فجّر مجاهدو المقاومة الإسلامية عبوة سجيل بالقوة المتقدمة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

16- الساعة 12:20 استهداف تجمعات لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة سعسع بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

17- الساعة 12:45 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي شرق مستعمرة سعسع بصاروخ فلق، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

18- الساعة 12:45 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي غرب مستعمرة سعسع بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

19- الساعة 13:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة شوميرا بصاروخ فلق، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

20- الساعة 13:10 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة البصة بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

21- استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

22- الساعة 15:05 استهداف دبابة ميركافا في مستعمرة نطوعة بصاروخ موجّه، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

23- استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة الثغرة في خراج بلدة العديسة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

> حزب الله الإلكتروني:
24- الساعة 16:40 استهداف قاعدة سخنين للصناعات العسكرية في خليج عكا بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

25- الساعة 17:45 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفرجلعادي بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

26- الساعة 18:15 استهداف موقع ومستعمرة وبساتين المطلة بـ 100 صاروخ كاتيوشا و6 صواريخ فلق، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

27- الساعة 19:00 استهداف مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

28- الساعة 19:30 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

29- الساعة 21:50 استهداف منطقة الثغرة وخلة الخنافر في خراج بلدة العديسة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بصلية ‏صاروخية.

30- الساعة 22:00 استهداف منطقة الثغرة وخلة الخنافر في خراج بلدة العديسة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية ‏بصلية صاروخية.

31- الساعة 22:20 استهداف موقع البغدادي بصلية صاروخية.

32- في إطار سلسلة عمليات "خيبر" وردًا على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني، وبنداء لبيك يا نصر الله، أطلقت المقاومة الإسلامية صلية من صواريخ فادي "2" التي استهدفت قاعدة "ناشر" شرق حيفا.

* بلغ مجموع عدد العبوات الناسفة التي فجرها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالقوات المعادية الإسرائيلية المتسللة في بلدتي مارون الراس ويارون اليوم الخميس منذ ساعات الفجر الأولى حتى الساعة 12:00 ظهرًا (4 عبوات)، وقد أوقعت خسائر كبيرة وفادحة بقوات العدو.

* تؤكد غرفة عمليات المقاومة الإسلامية من مصادرها الميدانية والأمنية الموثوقة أنّ عدد القتلى في صفوف ضباط وجنود العدو الصهيوني في المواجهات البطولية التي خاضها مجاهدو المقاومة اليوم الخميس 03-10-2024 قد بلغ 17 ضابطًا وجنديًا.

إنّ المقاومة الإسلامية ستظل حاضرة وجاهزة للدفاع عن بلدنا وشعبنا الأبي المظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها لردع العدو عن غطرسته وظلمه. والله على كل شيء قدير إنّه نِعمَ المولى ونِعم النصير".

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