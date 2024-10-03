مقتل 17 عسكريا إسرائيليا في عمليات حزب الله الخميس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد حزب الله أن عدد القتلى في صفوف ضباط وجنود
الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات البطولية التي خاضها مجاهدو المقاومة يوم
الخميس، بلغ 17 ضابطًا وجنديًا.
وأعلن حزب الله في
بيان، تفاصيل 32 عملية نفّذها مقاتلوه ضد مواقع
وقواعد وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة يوم
الخميس، "دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة
والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه"، وذلك وفقًا للآتي:
"1- الساعة 01:15
استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في موقع حانيتا بقذائف المدفعية وتحقيق إصابة
دقيقة.
2- الساعة 14:00 استهداف تحركات لقوات العدو
الإسرائيلي في مستعمرة مسكاف عام بِصلية صاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.
3- عند محاولة قوة مشاة إسرائيلية معادية التسلل
باتجاه بلدة مارون الراس، فجّر مجاهدو المقاومة الإسلامية عبوتين ناسفتين بالقوة
المتقدمة.
4- الساعة 09:15 استهداف تجمعاً لقوات العدو
الإسرائيلي في مستعمرة يرؤون بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية
الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
5- الساعة 09:15 استهداف تجمع لقوات العدو
الإسرائيلي في مستعمرة كفرجلعادي بصلية من صواريخ فلق، كردٍ على الاستباحة الهمجية
الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
6- الساعة 09:15 استهداف تجمع لقوات العدو
الإسرائيلي في ثكنة راميم بصلية من صواريخ فلق، كردٍ على الاستباحة الهمجية
الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
7- الساعة 09:15 استهداف تجمع لقوات العدو
الإسرائيلي في حرش مسكفعام بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية
للمدن والقرى والمدنيين.
8- الساعة 10:15 تصدّى مجاهدو المقاومة الإسلامية
لمحاولة تقدم لقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة بقذائف المدفعية، كردٍ على
الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
9- الساعة 10:45 استهداف تجمع لقوات العدو
الإسرائيلي بين شتولا والراهب بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية
الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
10- الساعة 11:00 استهداف تجمع لقوات العدو
الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بصاروخي بركان، كردٍ على الاستباحة الهمجية
الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
11- الساعة 11:30 استهداف تجمع لقوات العدو
الإسرائيلي قرب مستعمرة أدميت بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية
الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
12- الساعة 11:30 استهداف تحرك لقوات العدو
الإسرائيلي في موقع الراهب بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة، كردٍ على
الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
13- الساعة 11:40 استهداف مدينة طبريا
المحتلة بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى
والمدنيين.
14- الساعة 12:00 تفجير عبوة ناسفة بقوة من
لواء غولاني في منطقة ترتيرة في بلدة مارون الراس كانت تحاول الالتفاف من الجهة
الغربية للبلدة وإيقاعهم بين قتيل وجريح، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية
للمدن والقرى والمدنيين.
15- الساعة 12:00 عند محاولة قوة مشاة
إسرائيلية معادية التسلل باتجاه جبانة بلدة يارون، فجّر مجاهدو المقاومة الإسلامية
عبوة سجيل بالقوة المتقدمة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، كردٍ على الاستباحة
الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
16- الساعة 12:20 استهداف تجمعات لقوات
العدو الإسرائيلي في مستعمرة سعسع بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية
الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
17- الساعة 12:45 استهداف تجمع لقوات العدو
الإسرائيلي شرق مستعمرة سعسع بصاروخ فلق، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية
للمدن والقرى والمدنيين.
18- الساعة 12:45 استهداف تجمع لقوات العدو
الإسرائيلي غرب مستعمرة سعسع بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية
الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
19- الساعة 13:00 استهداف تجمع لقوات العدو
الإسرائيلي في مستعمرة شوميرا بصاروخ فلق، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية
للمدن والقرى والمدنيين.
20- الساعة 13:10 استهداف تجمع لقوات العدو
الإسرائيلي في مستعمرة البصة بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية
الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
21- استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي
في مستعمرة أفيفيم بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن
والقرى والمدنيين.
22- الساعة 15:05 استهداف دبابة ميركافا في
مستعمرة نطوعة بصاروخ موجّه، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى
والمدنيين.
23- استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي
في منطقة الثغرة في خراج بلدة العديسة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بصلية
صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
> حزب الله الإلكتروني:
24- الساعة 16:40 استهداف قاعدة سخنين
للصناعات العسكرية في خليج عكا بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية
الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
25- الساعة 17:45 استهداف تجمع لقوات العدو
الإسرائيلي في مستعمرة كفرجلعادي بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية
الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
26- الساعة 18:15 استهداف موقع ومستعمرة
وبساتين المطلة بـ 100 صاروخ كاتيوشا و6 صواريخ فلق، كردٍ على الاستباحة الهمجية
الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
27- الساعة 19:00 استهداف مدينة صفد
المحتلة بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى
والمدنيين.
28- الساعة 19:30 استهداف تجمع لقوات العدو
الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية
الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
29- الساعة 21:50 استهداف منطقة الثغرة
وخلة الخنافر في خراج بلدة العديسة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بصلية
صاروخية.
30- الساعة 22:00 استهداف منطقة الثغرة
وخلة الخنافر في خراج بلدة العديسة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بصلية
صاروخية.
31- الساعة 22:20 استهداف موقع البغدادي
بصلية صاروخية.
32- في إطار سلسلة عمليات "خيبر"
وردًا على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني، وبنداء لبيك يا
نصر الله، أطلقت المقاومة الإسلامية صلية من صواريخ فادي "2" التي
استهدفت قاعدة "ناشر" شرق حيفا.
* بلغ مجموع عدد العبوات الناسفة التي فجرها مجاهدو المقاومة الإسلامية
بالقوات المعادية الإسرائيلية المتسللة في بلدتي مارون الراس ويارون اليوم الخميس
منذ ساعات الفجر الأولى حتى الساعة 12:00 ظهرًا (4 عبوات)، وقد أوقعت خسائر كبيرة
وفادحة بقوات العدو.
* تؤكد غرفة عمليات المقاومة الإسلامية من مصادرها الميدانية والأمنية
الموثوقة أنّ عدد القتلى في صفوف ضباط وجنود العدو الصهيوني في المواجهات البطولية
التي خاضها مجاهدو المقاومة اليوم الخميس 03-10-2024 قد بلغ 17 ضابطًا وجنديًا.
إنّ المقاومة الإسلامية ستظل حاضرة وجاهزة للدفاع
عن بلدنا وشعبنا الأبي المظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها لردع العدو عن غطرسته
وظلمه. والله على كل شيء قدير إنّه نِعمَ المولى ونِعم النصير".
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