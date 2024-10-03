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ردا على الاحتلال.. أعضاء مجلس الأمن يؤكدون دعمهم الكامل لغوتيريش

10/3/2024 11:45:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم الكامل للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والدور المهم الذي يلعبه ودور الأمم المتحدة ككل.
وشدد أعضاء مجلس الأمن في بيان لهم، الليلة، على ضرورة أن تكون لجميع الدول الأعضاء علاقة مثمرة وفعالة مع الأمين العام، وأن تمتنع عن أي إجراءات تقوض عمله وعمل مكتبه.

وقال البيان إن أي قرار بعدم التعامل مع الأمين العام للأمم المتحدة أو الأمم المتحدة هو قرار غير منتج، وبخاصة في سياق التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.

ويوم أمس، قرر وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس، إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "شخصًا غير مرغوب فيه" بـ"إسرائيل" ومنعه من دخولها.

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