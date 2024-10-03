ردا على الاحتلال.. أعضاء مجلس الأمن يؤكدون دعمهم الكامل لغوتيريش

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم الكامل للأمين
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والدور المهم الذي يلعبه ودور الأمم المتحدة
ككل.
وشدد أعضاء مجلس الأمن في بيان لهم، الليلة،
على ضرورة أن تكون لجميع الدول الأعضاء علاقة مثمرة وفعالة مع الأمين العام، وأن
تمتنع عن أي إجراءات تقوض عمله وعمل مكتبه.
وقال البيان إن أي قرار بعدم التعامل مع الأمين
العام للأمم المتحدة أو الأمم المتحدة هو قرار غير منتج، وبخاصة في سياق التوترات
المتصاعدة في الشرق الأوسط.
ويوم أمس، قرر وزير
خارجية الاحتلال يسرائيل
كاتس، إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "شخصًا غير مرغوب
فيه" بـ"إسرائيل" ومنعه من دخولها.
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