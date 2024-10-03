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مجموعة السبع: التصعيد في الشرق الأوسط ليس في مصلحة أحد

10/3/2024 11:45:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعرب زعماء مجموعة السبع، عن قلقهم تجاه الأزمة في الشرق الأوسط، ودعوا الأطراف الإقليمية إلى "التصرف بمسؤولية" وضبط النفس.
وجاء في بيان للمجموعة، قدّمه مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "نحن، زعماء مجموعة السبع، نعبر عن قلقنا الشديد من تدهور الوضع في الشرق الأوسط، تهدد دوامة خطيرة من الهجمات والثأر بإذكاء تصعيد لا يمكن السيطرة عليه في الشرق الأوسط، وهذا ليس في مصلحة أحد، ندعو جميع الأطراف الإقليمية إلى التصرف بمسؤولية وضبط النفس".

ومجموعة السبع هي منظمة تتكون من أكبر سبع دول اقتصادية على مستوى العالم؛ وهي: كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

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