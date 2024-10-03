مجموعة السبع: التصعيد في الشرق الأوسط ليس في مصلحة أحد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعرب زعماء مجموعة السبع، عن قلقهم تجاه الأزمة
في الشرق الأوسط، ودعوا الأطراف الإقليمية إلى "التصرف بمسؤولية" وضبط
النفس.
وجاء في بيان للمجموعة، قدّمه مكتب رئيس
الوزراء البريطاني كير ستارمر: "نحن، زعماء مجموعة السبع، نعبر عن قلقنا
الشديد من تدهور الوضع في الشرق الأوسط، تهدد دوامة خطيرة من الهجمات والثأر
بإذكاء تصعيد لا يمكن السيطرة عليه في الشرق الأوسط، وهذا ليس في مصلحة أحد، ندعو
جميع الأطراف الإقليمية إلى التصرف بمسؤولية وضبط النفس".
ومجموعة السبع هي منظمة تتكون من أكبر سبع دول
اقتصادية على مستوى العالم؛ وهي: كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان،
والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
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