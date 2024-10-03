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إضراب شامل في الضفة حدادا على أرواح شهداء مجزرة طولكرم

10/3/2024 11:45:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت القوى الوطنية والإسلامية، الإضراب الشامل في مختلف المحافظات، حدادا على أرواح شهداء المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم.
وقالت في بيان، مساء الخميس، "أمام ارتكاب الاحتلال مجزرة جديدة مساء الخميس في مخيم طولكرم، واستمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في كل الأرض الفلسطينية المحتلة، نتاج الدعم والإسناد والشراكة الأميركية وعجز المجتمع الدولي عن الضغط على الاحتلال لإلزامه بوقف هذه الحرب العدوانية والتي تطال أيضا الشعب اللبناني الشقيق، وإرهاب الدولة المنظم بالقصف على الدول في سوريا واليمن وغيرها، وفي ظل هذه المجزرة والجريمة البشعة في مخيم طولكرم، تعلن القوى الوطنية والإسلامية عن إضراب شامل يوم غد الجمعة في كل الأرض الفلسطينية والخروج بفعاليات على كل مناطق التماس والحواجز العسكرية والتمسك بالوحدة والنضال لإنهاء الاحتلال والاستعمار وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

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