3 شهداء وعدد من الجرحى بقصف منزل في دير البلح
التاريخ
10/3/2024 11:45:24 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي
استهدف منزلا شرق مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، فجر اليوم الجمعة، بحسب ما أفادت
قناة "الجزيرة".
وفي اليوم الـ364 من العدوان على غزة، استشهد
18 فلسطينيا على الأقل جراء ضربة إسرائيلية غير مسبوقة على مخيم طولكرم بالضفة
الغربية المحتلة، في حين ذكرت مصادر أمنية أن الضاحية الجنوبية لبيروت تعرضت لغارة
أكبر من التي استهدفت الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.
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