Friday, 04 October 2024 08:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


3 شهداء وعدد من الجرحى بقصف منزل في دير البلح

10/3/2024 11:45:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منزلا شرق مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، فجر اليوم الجمعة، بحسب ما أفادت قناة "الجزيرة".
وفي اليوم الـ364 من العدوان على غزة، استشهد 18 فلسطينيا على الأقل جراء ضربة إسرائيلية غير مسبوقة على مخيم طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، في حين ذكرت مصادر أمنية أن الضاحية الجنوبية لبيروت تعرضت لغارة أكبر من التي استهدفت الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

MENAFN03102024000072011014ID1108745731

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث