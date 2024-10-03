غارة إسرائيلية تقطع الطريق الدولي بين لبنان وسوريا

غارة إسرائيلية تقطع الطريق الدولي بين لبنان وسوريا
التاريخ
10/3/2024 11:45:17 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أدّت الغارة الإسرائيلية على محيط معبر المصنع
اللبناني إلى قطع الطريق الدولي بين لبنان وسوريا، وفق ما أكدت قناة
"الجزيرة".
واستهدفت غارة إسرائيلية محيط معبر المصنع
اللبناني الحدودي مع سوريا، شرقي البلاد، فجر اليوم الجمعة.
MENAFN03102024000072011014ID1108745730
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.