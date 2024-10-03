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18.495 سائحا متوسط عدد السياح في المملكة يوميا

10/3/2024 11:42:06 PM
(MENAFN- Al Watan) لا تزال سياحة المملكة تسجل أرقاما صعبة في التميز التنموي السياحي. وبحسب آخر ما كشفت عنه وزارة السياحة تزامنا مع يوم السياحة العالمي، المقرر في 27 سبتمبر، فقد استقبلت المملكة أكثر من 17 مليون سائح وافد من الخارج خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وتحديدا 17.5 مليون سائح، بما يعادل متوسط يومي يصل إلى 18.495 سائح يوميا، بنسبة نمو 10% عن الفترة نفسها في العام الماضي، و73% مقارنة بالفترة نفسها من 2019.
كما كشفت عن قدوم 4.2 مليون سائح وافد من الخارج بغرض الترفيه والاستجمام في العطلات بنمو متزايد بلغ 25% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، و656% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.
رؤية وطموح
هذا النمو المستمر في القطاع السياحي أعاد للذاكرة كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز خلال الاجتماع الخاص بالرياض للمنتدى الاقتصادي العالمي، في أبريل الماضي، حول نمو إسهام قطاع السياحة في الناتج المحلي: ((رؤية السعودية 2030 عبارة عن مسيرة وليست وجهة نهائية، ومنجزات المملكة الحالية ليست سوى طور البداية، وينبغي فعل المزيد))، وهو ما يؤكد نجاح الرؤية في جعل بلادنا وجهة سياحية عالمية قادرة على تنويع الاقتصاد، وتمكين القطاعات الواعدة.
منجزات وأهداف محققة
((الوطن)) رصدت المنجزات المميزة التي شهدها القطاع السياحي خلال عام 2024، بعد أن كشفت الوزارة بلغة الأرقام والإحصاءات نسبة النمو في مختلف المجالات السياحية، وعلى أكثر من مستوى، إذ بلغت 153% مقارنة بعام 2019، ما رفع رصيد المملكة في تراتبية الدول العالمية لعدد السياح إلى المركز الـ11 عالميا. هذا بالإضافة لضخامة المشاريع السياحية الاستثمارية الممولة من صندوق التنمية السياحية، وارتفاع نسبة العاملين في القطاع والمتدربين من الجنسين، ما انعكس إيجابيا حتى على مستوى الطموح لتحقيق مستهدفات أعلى، حيث كان المستهدف لعام 2023 الترحيب بـ100 مليون سائح، فحفزت الأرقام ورفعت سقف الطموح لاستقبال 150 مليون سائح، مع تأكيد وزارة السياحة تمكين القطاع لتكون المملكة في مقدمة الدول السياحية عالميا.
مؤشرات سياحية
سياحة المملكة تجاوزت بهمتها جبال طويق، وفتحت أبوابها لأكثر من 100 مليون سائح من الداخل والخارج في 2023، لتسطع منجزاتها الاستثنائية على خارطة السياحة العالمية، وتحظى بإشادة منظمة الأمم المتحدة للسياحة والمجلس العالمي للسفر والسياحة. مع ذلك، سجل النصف الأول من العام الجاري 2024 نموا أكبر في عدد السياح المحليين والوافدين، بلغ 60 مليون سائح، بمعدل إنفاق 150 مليار ريال. وهذه النسبة المرتفعة في عدد السائحين والإنفاق رفعت من مستوى التوطين في قطاع السياحة إلى 245.905، بنسبة ارتفاع 40% في نسبة توطين الأنشطة السياحية المرخصة.
طاقات بشرية
على جانب العمل والتدريب، كشفت تقارير وزارة السياحة بالنصف الأول من 2024 عن ارتفاع نسبة العاملين السعوديين في الأنشطة السياحية 14% (أكثر من 5 آلاف عامل)، ومنهم 37% زيادة في نسبة الإناث العاملات في القطاع السياحي، بينما خصصت السياحة 69.326 فرصة تدريبية في القطاع، منها 10 آلاف فرصة تدريبية لأبناء عسير. وقد بلغ عدد المستفيدين من الدورات السياحية 25.499 مستفيدا، وهنالك أكثر من 100 ألف متدرب في الداخل والخارج هم نتاج مخرجات الدورات التدريبية التي أطلقتها السياحة.
استثمارات ضخمة
وفي حديث لوزير السياحة أحمد الخطيب، أوضح أن سياحة المملكة تستهدف المنافسة العالمية في المجال الاستثماري السياحي، لذا وضعت الوزارة نصب عينها متطلبات تحقيق هذا المستهدف، ونجحت حتى الآن في استقطاب الاستثمارات الناجحة، بعد أن عمل صندوق التنمية السياحي على تمويل أكثر من 100 مشروع بحجم استثمار 35 مليارا، بينما بلغ الإنفاق السياحي 255 مليارا نهاية 2023، ما شكل 4.4% من إجمالي الناتج المحلي.
وفي موسم الحج، سخرت السياحة السعودية إمكاناتها لخدمة الحجاج، فكان الناتج ارتفاع نسبة نمو الغرف المرخصة في مكة المكرمة إلى 38% مقارنة بعام 2023، وتجاوز عدد مرافق الضيافة 800 مرفق مرخص. كما تعمل المملكة على تهيئة البنية التحتية وتوفيرها لاستقبال السياح من كل أنحاء العالم.
وفي حديث لمعالي الوزير بمؤتمر الاستثمار السياحي في سلطنة عمان، قال: ((المملكة تستثمر 800 مليار دولار في إنشاء المشاريع والوجهات السياحية، ويعد هذا الرقم الأعلى عالميا، حيث نهدف لإضافة أكثر من 250 ألف غرفة خلال السنوات المقبلة، وهذا يمثل إضافة للسياحة))، مما يؤكد مكانة المملكة على الخارطة السياحية، وأهميتها كوجهة تمتلك عناصر جذب متنوعة وفرصا استثمارية هائلة مدعومة بتسهيلات من برنامج الممكنات الاستثمارية في قطاع السياحة.
رقابة وتشديد
ولأن مسؤولية وزارة السياحة لا تقتصر على جانب الاستثمار السياحي ورفع الناتج المحلي للقطاع، بل أيضا تشديد الرقابة على مختلف مرافق الضيافة، فقد نفذت أكثر من 4500 جولة رقابية على مختلف المرافق، رصدت خلالها أكثر من 4700 مخالفة، أبرزها تدني مستوى النظافة، ومزاولة النشاط قبل الحصول على ترخيص، وتدني مستوى الضيافة، وذلك خلال الاستعداد لموسم الحج.
بينما أجرت أكثر من 15 ألف زيارة رقابية لمختلف مناطق المملكة خلال الربع الأول من 2024، سجلت خلالها 10 آلاف مخالفة، وعالجت أكثر من 11 ألف شكوى وبلاغ، بينما أغلقت 67 مرفق ضيافة.
مذكرات التعاون
تشهد المملكة تحولا كبيرا يطلق العنان للإمكانات الهائلة في قطاع السياحة. من أجل الحفاظ عليها وتطويرها، عقدت السياحة السعودية مجموعة من الشراكات، ورعت اتفاقيات أخرى، بهدف بناء شراكات فاعلة على المستوى العام والخاص، لتعزيز التعاون المشترك. على ذلك، عقدت وزارة السياحة اتفاقيات عدة، ووقعت عقود تعاون مع أكثر من 20 جهة في مختلف القطاعات.
برامج السياحة
أبان وزير السياحة، في أثناء مشاركته في الجلسة الحوارية بمنتدى منافع الثاني في المدينة المنورة، أن السياحة السعودية تعمل جاهدة لتدريب أبنائها بهدف تأهيلهم للانضمام لوظائف القطاع السياحي. وقد تجاوز عدد من يتم تدريبهم سنويا 100 ألف من أبناء وبنات الوطن، بميزانية تجاوزت الـ375 مليون ريال خلال العام الواحد.
وقد أطلقت الوزارة عددا من البرامج السياحية في 2024، ومبادرات داعمة للقطاع والمستفيدين منه على مستوى السائحين والمستثمرين.
أبرز المؤتمرات التي شاركت فيها وزارة السياحة:
المؤتمر العالمي للاستثمار بالضيافة المقام في هونغ كونغ
ملتقى يوم السعودية الرقمية
كأس العالم للرياضات الإلكترونية
قمة الذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة
قمة الأولوية بالبرازيل
اجتماع الدورة الـ121 للمجلس التنفيذي لوكالة UN العالمية في برشلونة
اجتماع الطاولة المستديرة مع قادة القطاع الخاص السياحي بإسبانيا
المؤتمر العالمي الاستثماري للضيافة في نيويورك
مؤتمر الاستثمار في السياحة بسلطنة عمان
الاجتماع الـ50 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في مسقط
مؤتمر مستقبل الطيران 2024
منتدى قطر الاقتصادي
مؤتمر Great Futures في المملكة المتحدة
قمة مستقبل الضيافة
الاجتماع الخاص بالرياض للمنتدى الاقتصادي العالمي
منتدى العمرة والزيارة
المؤتمر العالمي الاستثماري للضيافة في برلين
المشاركة في أسبوع الاستدامة المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك
منتدى نافع بنسخته لثانية في المدينة المنورة
معرض برلين لصناع السياحة
المشاركة في مبادرة ((القدرات البشرية))
الاجتماع الثامن لوزراء السياحة في دول مجلس التعاون
جلسة اللجنة الوزارية السعودية - التركية في إسطنبول
منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص
ملتقى فرصتي في القصيم
ملتقى السياحة السعودي
منتدى مستقبل العقار
جوائز وإشادات
سجلت المملكة أرقاما تاريخية، وحصلت على جوائز وإشادات دعمت دورها السياحي، منها:
جائزة الشارقة للاتصال الحكومي عن أفضل منظومة اتصال متكاملة
تسلم أول رخصة وكيل ملاحي سياحي لسفن الرحلات السياحية (كروز) في المملكة
الفوز بعضوية منتدى النقل الدولي
انطلاق برنامج Ted Qual
تصدر المملكة قائمة الأمم المتحدة للسياحة، لتكون بذلك الأعلى نموا بين الدول الكبرى سياحيا في نمو عدد السياح الدوليين مقارنة بعام 2019
قرارات
أطلقت وزارة السياحة عددا من القرارات والمبادرات:
إيقاف رسوم إصدار رخص الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية
إطلاق المركز الرقمي الموحد لخدمة المستفيدين
إطلاق أكبر مبادرة اعتمادات برامجية ومؤسسية في العالم
دمج منصة الرصد السياحي بعد ربطها مع بوابة التراخيص للأنشطة السياحية
تدشين برنامج الدبلوم المتوسط في السفر والسياحة بجامعة جدة ضمن مبادرة التعليم السياحي
إتاحة 500 مقعد تدريب منتهية بالتوظيف في شركة البحر الأحمر الدولية
الإعلان عن 10 آلاف فرصة تدريبية لأبناء عسير، لتأهيلهم لمهارات الضيافة والسياحة
الإعلان عن تصاميم إستاد الملك سلمان ومرافقه لاستضافة كبرى الفعاليات
الموافقة على انضمام الهيئة السعودية للسياحة عضوا منتسبا في منظمة السياحة العالمية
إطلاق منصة ((واتس آب)) الرسمية لوزارة السياحة
تخريج عدد من رواد الأعمال في معسكرات برنامج مركز نمو السياحة
تفعيل المركز الموحد للسياحة 930 لخدمة ضيوف الرحمن
قرار مضاعفة الغرامة المالية على مخالفي أنظمة الحج دون تصريح، البالغة 10 آلاف ريال، حال تكرار المخالفة
إطلاق خدمة التظلم على المخالفات (خدمة إلكترونية في منصة وزارة السياحة)
إدخال 22 لائحة تنظيمية
إطلاق برنامج ممكنات الاستثمار في قطاع السياحة
إصلاحات وتطوير
أبرز الإصلاحات المنجزة لتطوير رحلة المستثمر السياحي:
إعادة هندسة رسوم الوزارة للترخيص، ليشمل عدد الغرف ونوع المنشأة والمنطقة
تقديم برامج تأهيلية للإرشاد السياحي في جميع أنحاء المملكة
تخفيض رسوم التشغيل والتصنيف لمرافق الضيافة
برامج تدريبية مستهدفة الموظفين على رأس العمل، وقطاع الضيافة

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