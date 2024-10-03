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الزفاف الصاخب لا يصنع حياة سعيدة

10/3/2024 11:39:36 PM
(MENAFN- Al Watan) (1)منذ المراهقة لا أستوعب الإسراف والبذخ والصخب في حفلات الزفاف، كذلك الاحتفاء المبالغ فيه بـ((نجم الليلة)) والهرولة أمامه، والحرص على التصوير معه. لا أفهم طبيعة الإنجاز الذي حققه، فالأمر لا يعدو كونه اقتران بين شخصين يفترسهما القلق!، يعدها البعض مشاركة بالفرحة، ولكن النتيجة التي وصلتُ إليها أن هذه الحشود مبتهجة لأن أحدهم سيودع العزوبية بعد قليل، لأن العرب يقدسون ((الزواج)) بشكل يصل إلى النظرة الدونية لأولئك الذين لم يتزوجوا.
(2)
محزنة تلك الخسائر في ليلة الزفاف عندما ينتهي الأمر بالطلاق، كل زواج مهدد بالطلاق، كما لا يمكن استيعاب لم لا يتم صنع حفل مبسط لاقتران ((الزير)) بـ((ست الحسن))، بدلًا من هذا الهدر المالي، والاستعراض، والتأنق، والرقص، والضوضاء، والصخب.
(3)
ولى زمن ((الحشود)) في حفلات الزفاف، وأقبل زمن فرحة عائلتين وكفى، فانصراف الشباب عن الزواج هو بسبب تكاليف ((الليلة المشهودة)).
(4)
الشباب يعتقدون أن ((الهدر)) و((الهدير)) علامة فرح، وإشارة لحياة زوجية سعيدة، أوهام الشباب جعلتهم يعتقدون أن ((الحياة الزوجية)) بلا منغصات، لذا تجدهم من أول شرارة يظنون أن ثمة عدم التوافق، وبالتالي التفكير بالانفصال!، وكأن التوافق الفكري والحب شرط لحياة سعيدة!
(5)
النساء هن الأخطر، فالبنات يعتقدن أنهن يستحقن ليلة يسير بها الركبان، وتكون حديث العالم، حتى لو تكبد ((شريك الحياة)) كثيرًا من الخسائر، فهذا يعزز غرورها الفطري، إضافة إلى أن قريبات الزوجة من الدرجة الأولى يحرصن أكثر من الزوجة نفسها على أن تكون ((ليلة)) بنتهم ((أسطورية)) فهم - بظنهن - لا يقلون عن عائلة ((موكيش أمباني))!
(6)
كلا بل إن بعض الحمقى يصنع ليلة ((صاخبة)) ليفوز بإعجاب ورضا ((أنثى الطاووس)) التي لم تكن تريد من الحياة سوى ((زوج))!

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