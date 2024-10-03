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الشعر العربي المرئيّ يُصارع القصيدة

10/3/2024 11:39:36 PM
(MENAFN- Al Watan) كلّ الشعر مرئيّ بالضرورة، فالصور مُدمجة بالمعاني، والمعاني تفسّرها الأصوات. والرؤية مجسَّدة في كلمات، تتحرّك وفقًا لاهتماماتٍ لا تُعدّ ولا تحصى، بحسب اللّغات وقدرات المُبدعين على إنشاء المعاني التي تتضمّن كلّاً من الشكل والصورة والصوت، وفق مُعادلاتٍ غاية في التعقيد يُدركها الشعراء قَبل غيرهم من خلال الكتابات الاستبهاميّة التي يبرز فيها الشكل أكثر من الكلمة، بما يجعل قصائدهم مرئيّة وبصريّة، بمقدار ما تحقّقه من تواصل يمتدّ في حقيقته عميقًا في الزمن، زمن القصيدة وزمن الشاعر.
الشعر البصري الدلالي
يتحقَّق هذا التواصل مُعانقًا النقوش البدائيّة الصخريّة والكهفيّة والكتابات المسماريّة والهيروغليفيّة، بل والقصائد الأولى التي تمّ تشكيلها على أشكالٍ صوريّة مثّلت الأفكار في القصائد، وحقّقت البنية البصريّة في الشعر الذي استمرّ في التطوُّر إلى الشعر المُعاصِر، الذي يشمل أعمالًا مختلفة الأبعاد، ثنائيّة وثلاثيّة، اعتماداً على سيميائيّة الوسائط المُستحدثة التي يجتمع فيها المكان والزمان والفعل، وبما يَجعل المعنى مُعتمداً على طبقاتٍ من التفسير المعرفيّ للجماليّات التفاعليّة التي تَجمع الشاعر بالشعر أوّلًا، مُحقّقًا اتّصالًا ديناميكيًّا بالقارئ أو المُستمِع أو المُشاهِد المتفاعِل معًا.
يَختبرُ الشعرُ حقيقَتَهُ عبر الزمن بتطوير ارتباطه بالفنون الأخرى، التي طالما جمعته بها عرىً وثيقة لاستجواب القضايا الإنسانيّة الأشدّ إلحاحًا، بما فيها السياسي والاجتماعي، وباقي المفاهيم المعنيّة بتحليل الصورة، والانشغال بما حقَّقته الصور في مجالات الميديا، والعمليّات المعقّدة لتبدُّل القيَم الإنسانيّة والثقافيّة التي يُمكن من خلالها اختبار ادّعاءات القصيدة في ترحالها من الموزون إلى المفعّل نحو النثر وما تلاه، ومن الملموس الرمزي منتصف القرن الماضي إلى الهندسيّ والدلاليّ، وكلّ ما تبع ذلك من توصيفاتٍ نقديّة تجلّت في إسهامات الشعراء بالمشاركة في معارض كبرى وبيناليّات عربيّة ودوليّة متأثّرة بتجارب مهمّة في هذا المجال: كالتجربة البرازيليّة التي قدّمت شعرًا وقراءات تعتمد على تفكيك الرموز والعلامات البصريّة الأيقونيّة لإنتاج سلسلة من الدلالات المعاصرة في شعر ما بعد الحداثة، حيث يكمن التجريب في تعافي التنوّع وخلق مساحاتٍ من الحريّة التعبيريّة غير مسبوقة، وصولًا إلى ما يُمكن اعتباره شعر المونتاج أو الشعر البصري الدلالي.
تعتمد الصور المرئيّة في الشعر على قدرتها في خلق الأعماق المكانيّة، التي تتضمّن الشكل واللّون والشفافيّة والخطّ والمنظور وسواها ممّا يشكّل طبقات المعاني، التي تُحدِّد العلاقات الإدراكيّة وفق قوانين ماديّة تتّصل بالتشابُه والإيقاع والانسجام والقرب والبعد والعلوّ.. إلخ، وكلّ ما يَجعل منها قوّة تواصليّة بالغة المرونة تصل إلى حدود الحواسّ كالشعور بالملمس والنشوة والاهتزاز، وكلّ ما يُكثِّف العوالم الروحيّة والأحاسيس في كلماتٍ وفضاءاتٍ وهياكل نحتيّة مرئيّة تسمح بلمس الصوت كما تُلمس المنحوتات المشوبة بالغموض، وتضيف مستوياتٍ من التجريد الحسّي والرموز العلائقيّة لإنشاء مستوياتٍ من التشفير الموجَّه إلى الحواسّ والمحمَّل في صور وألوان وإيقاعات ورموز وحركات.
في القصائد المرئيّة والبصريّة يغلب الوصف الضمنيّ، استجابةً للاستفسارات التي تَجمع بين الأفكار وسياقاتها الزمكانيّة، لتشكيل البنية (النصّ والصور والصوت والحركة والفعل.. )، وتحقيق مصفوفاتٍ متعدّدة الأبعاد الافتراضيّة والماديّة، لإنشاء هياكل بصريّة ودلاليّة جديدة يكون فيها الشعر ضدّ الصيَغ السهلة، بل هو الفضاء الذي يلغي الزمن، ويُعيد تشكيل الحركات البصريّة التفاعليّة، التي تُحدِّد إيقاع التفاعُل، مضيفاً بُعداً آخر للشعريّة البصريّة، تماماً بما يشبه فنّ الأداء بتقنيّاته المُستحدَثة، وقدرته على استقطاب التفاعُل الإيمائي، الذي يُعتبر اللّغة الطبيعيّة الأصليّة للبشريّة.. إنّه ما يُحقِّق نِسباً جديدة لتوسيع الحواسّ والمُدركات العابرة للنماذج، إذ تتغيّر الارتباطات في الشعر بمرور الوقت دلاليًّا مع ظهور أنماطٍ جديدة. تبرز في التفاعُل مع الناس والبيئات المحيطة، باعتبارها تركيباتٍ لم تَكتمل، ولكونها تبقى مفتوحةَ الآفاق إلى الأبد.
الكتابة حتّى المحو
تدعو القصيدةُ البصريّةُ للتشكيك بالمعاني التقليديّة للشعر وكذلك بمختلف الافتراضات المعرفيّة الأساسيّة للصور المرئيّة غير اللّغويّة؛ فهي تولِّد المعاني بطرقٍ مختلفة من خلال تسليط الضوء على الأبعاد غير المدروسة للمعارف الفنيّة في المُجتمعات وتفكيك البنى البيانيّة، بما فيها الاستعارة والكناية وسواها، وبما لا يَخرج عن السياقات الاجتماعيّة وظروفها. فالشعر البصريّ منشغل أساسًا بالوعي المجتمعيّ والأبعاد التحليليّة للصورة بما في ذلك وسائل الإعلام المرئيّة. وغالبًا ما نَوَّه النقّاد والشعراء بمثل هذه الأمور. كتبَ عيسى مخلوف مثلاً في حاشية ديوان ((كمن يريد أن يمحو)) لحسين بن حمزة أنّه: يتبرّأ من كتابة الشعر من فرط ما يتهيّبه. إنّه هاجس الكمال ما يَجعل الشاعر يتوق إلى بقاء القصيدة حلمًا خشية أن تتجسّد ولا تكون في مستوى تصوّره لها. وقد ذهب عيسى في الاتّجاه ذاته حين كَتَبَ أيضًا: الشعر في هذا الديوان مقرون بالمحو، إنّه الكتابة حتّى المحو. نحن أمام شعرٍ لا يطمح أن يرتجز، ولا أن يُنشَد، ولا أن يُطرِب. شعر يُصارِع القصيدة، ويعمل على نقدها من داخل. إنّنا أمام نَوع من الزهد، من الاقتصاد، وبالطبع الغناء القليل، والبلاغة القليلة.
على المستوى العربيّ
نسيج القصيدة البصريّة (زمان ومكان وكلمات، صور وأصوات وأفعال) يحدّده إيقاع العلاقات الديناميكيّة بين هذه المكوّنات ومختلف الانتقالات السمعيّة والبصريّة المُعتمدة على الذاكرة والوعي البصري للمعاني التي يتمّ تجسيدها حسب السياق، وكيفيّات تغيُّر هذا السياق بدمْج العناصر البصريّة بالنماذج المفاهيميّة للّغة وطبقاتها الرمزيّة على اختلافها، علماً أنّ الصور تتلاشى في حقيقة تكوينها، وتَمتزج معاً لترمز إلى الوحدة حينًا وإلى الاختلاف حينًا آخر كتكاملٍ بين الحقائق المُختلفة لخلْق إطارٍ بصريّ ومفاهيميّ جذّاب يقع خارج نطاق القياس، حقائق تولِّد رؤىً ووجهات نظر طليعيّة جديدة ومُعاصرة، قادرة على مواجهة جماليّات الماضي المِتحَفيّ.
يتمّ التعامُل نقديًّا مع الشعريّة البصريّة من خلال تصنيفها الشكلاني، وهو ما يُضيِّق مساحةَ التقدير اللّازم للاطّلاع على الجوانب الثقافيّة والاجتماعيّة والسياسيّة المتّصلة بأبعادها المعاصرة، من دون اللّجوء –غالبًا- إلى النقد المقارن المتّصل بمنهجيّات نظريّات الشعريّة البصريّة وأسسها وحالات تقييمها بناءً على العديد من الفعاليّات الدوليّة ذات الاهتمام بالشعر البصريّ، كبينالي ساو باولو، وبينالي الشارقة، وبينالي القاهرة، ويُمكن الإشارة إلى البينالي الدولي للشعر البصري الثالث الذي أُقيم في مكسيكو سيتي في العام 1990، والذي ضمّ أعمال فنّانين وشعراء تجريبيّين من أكثر من أربعين دولة؛ وقد تمّ تجميع مختارات من الشعر البصري من تلك البلدان التي اعتبرها القيّمون في غاية الأهميّة التجريبيّة، كونها تُشكِّل وسيطًا بين((الشعر الخطّي الذي يعتمد على بناء الجملة والأسلوب التقليدي وبين الشعر المرئيّ بأشكاله المتنوّعة المُعتمِد على ما يُدعى الفضاء السلبيّ المستفيد من الاستراتيجيّات التعبيريّة والتركيبيّة والأدائيّة، التي يَستخدمها الفنّ المعاصر، والتي تتميّز بدعوتها للجسم الفنّي المكبوت للعودة عبر تسليط الشعر البصريّ الضوء على الركائز، وتفعيل الأرض الإدراكيّة، وكل ما يؤدّي إلى تفاقُم المفاوضات الثقافيّة والسيميائيّة بين المحامل الإبداعيّة الأخرى، كالشعر الخطّي والمطبوعات والرسم وما إلى ذلك)).
الفنّان شريك الشاعر، بل هو ذاته، وهو يُسخِّر مختلف المحامل الإبداعيّة المُعاصرة من رسمٍ وتصويرٍ وفوتوجراف وتصميمٍ جرافيكي وفيديو وأفلام لقصيدةٍ تحوِّل الإشارات إلى عناصر تجريديّة مُثيرة للتفكير. لكنّ السؤال الذي يَطرح نفسه: متى يُمكن للقصيدة المرئيّة أن تُغيِّر في سياق الشعر؟ أو أن تُفجِّر نفسَها في سياقِ أيّ متغيّرٍ اجتماعيّ أو سياسيّ أو سواه؟ إنّه ما قَلَبَ مُعادلات القصيدة في كوبا مثلاً في ستّينيّات القرن الماضي إثر انتصار الثورة في العام 1959، أي اللّحظة التي بدأت فيها متغيّراتٌ ضخمة كحملاتِ محو الأميّة الجماعيّة، والمطبوعات الضخمة للكُتب، وصناعة السينما والزّخم الكبير للمرئيّ، وخصوصاً ما تبلْور في الملصق الذي بدا كشعرٍ مرئيّ في أعلى مستوياته عبر مزْجِ الرسوم بالنصوص، لتأسيس نَوعٍ من الشعر ذي حسٍّ بصريّ متطوّر للغاية؛ شعر تبدو الكتابة فيه كقيمة بصريّة أكثر ممّا هي دلاليّة، حتّى في تنقية العلامات وتوليفها بطريقةٍ شخصيّة للغاية، استفادوا فيها من التقنيّات الحاسوبيّة وأجهزة الكومبيوتر والفيديو، بدمْج الألوان والحركة والموسيقى والنصوص والمؤثّرات الصوتيّة بلغة إلكترونيّة تُعيد توجيه الحواسّ، بعيدًا عمّا كان في القصيدة الكتليّة (الكونكريتيّة) وما حقَّقته في قراءة التوزيع الفراغيّ للنصّ بصريًّا.
شكلانيّات التاريخ
على المستوى العربيّ، يحتاج الأمر إلى مزيدٍ من دراسات النقّاد والباحثين في الشأن الشعريّ الحديث والمُعاصر، على الرّغم من إحالات عديد المؤلّفين الذين كَتبوا عن أهميّة القراءات البصريّة لشعراء إبّان العصر العبّاسي الثاني الذين وُصفوا بالانحطاط بقيَم الشعر عمومًا، فيما رأى آخرون في لعبهم بالأشكال الفنيّة الشعريّة تجسيمًا لقيَمٍ بصريّة نقلتِ الفنونَ الشعريّة آنذاك من الأُذن إلى العَين، مرورًا بالشعر المدبَّج والهندسيّ والمطرَّز والمشجَّر وشكلانيّات التأريخ بحروف الكلمات والأشعار أو ما يُكتب بالطرد والعكس أو المحبوك الطرفَيْن وكلّها على صلة بالمرئيّ والبصريّ الذي جعل من هذا الشعرِ سبّاقاً في التأريخ للشعريّة البصريّة على شعراء الغرب: أبولينير ومالارميه، ومن تلاهم من السورياليّين وأصحاب الشعر المجسَّم: باوند وغومينغز وجويس وسواهم ممَّن تأثّروا بالدادائيّة والمستقبليّة ومن ثمّ المفاهيميّة.
يبقى أن تتأكّد الدراسات النقديّة المأمولة بمستنداتٍ نصيّة بصريّة تنتمي إلى حقيقة الشعر العربي المعاصر وجوهره، كحقلٍ واحد لا كحقلَيْن كما جرتِ العادة في التطرُّق إليهما.
*فنّان سوري باحث في الجماليّات المُعاصِرة
*ينشر بالتزامن مع دورية أفق الإلكترونية.

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