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هل رفعت الصحافة مستوى الأدب

10/3/2024 11:39:36 PM
(MENAFN- Al Watan) الصحافة على اختلاف مواعيدها وموضوعاتها، قريبة اللحمة بالأدب من حيث هو لغة وتعبير عن شعور فما من صحيفة مهذبة -أيًا كان موعدها ومطلبها- إلا وهي تزيد ذخيرة اللغة المكتوبة وتضيف إلى محصول النفس من المعاني والخواطر، وهي بهذه المثابة تخدم الأدب وتوسع نطاقه بين طبقات القراء.
ومتى كان هذا شأن الصحف عامة فأحرى بالصحف المقصورة على الأدب أو التي تفرد له بابًا خاصًا بين أبوابها أن تعد في مقدمة الوسائل الأدبية، وفي طليعة الفتوح التي تفسح حدود دولته وتضاعف عدد المعنيين به، وكثير بين صحف العصر الحاضر التي تصنع هذا الصنيع، وتفرغ بعض أبوابها لآثار الشعراء والكتاب والنقاد، وأصحاب القصص والطرف، وسائر ما يسمى أدبًا في عرف القراء، وهي تفعل ذلك لأن الأدب موضوع مشترك يقرأه الأديب وغير الأديب، ويسهل على من شاء أن يأخذ بنصيب منه على قدر استعداده ورغبته، فهو مطلب لا غنى عنه، الصحيفة تريد أن تستجمع أسباب الإقبال وتبز غيرها في التنويع والتشويق، ويرجع إلى هذا فقد اعتناء صحف السياسة اليومية في أقطار العالم بباب الأدب وما يتصل به، ويجري مجراه أصبح لبعضها كتاب أخصاء يمدونها بالنتف اليومية أو الفصول الأسبوعية أو بالقصص القصيرة والطويلة المتتابعة، فاستفادت هي وأفادت القراء والكتاب فائدة قل أن تتاح بغير هذه الوسيلة، فمن تحصيل الحاصل أن يقال إن الصحافة أداة كبيرة النفع للآداب والأدباء، خدمتها وخدمتهم بإذاعة اشعارهم وآثارهم، وتبليغ رسالتهم إلى طبقات وطوائف ما كانت لتسمع بها لولا الصحف والمجلات.
ولا محل للإسهاب في بيان فوائد الصحافة الأدبية للأدب؛ لأن الإسهاب في بيان ذلك كالإسهاب في القول إن رواج الآداب وتكثير عدد قرائها مفيد للآداب، ومثل هذا القول في غنى عن التبسيط والتدليل إلا أن سؤالاً طبيعيًا لا بد أن يرد على الخاطر في هذا المقام، وهو: هل أفادت الصحافة الأدب من جانب النوع والدرجة، كما أفادته من جانب الكم والكثرة؟ وبعبارة أوضح.. هل رفعت الصحافة مستوى الأدب كما زادت عدد قرائه وضاعفت مادة مسطوراته؟، والجواب في رأيي إلى النفي أقرب منه إلى الإيجاب؛ ذلك أن انتشار الكتابة بين جميع الطبقات يوكلها بالأعم الأشيع من الأذواق والأهواء، ويجعل الحكم الغالب عليها الجمهور القراء ومن يطلبون من كل قراءة ملهاة تشبه ملاهيهم المسفة وتعجب أفكارهم الساذجة، فلا يسع الصحيفة أن تقصر كتابتها على الفانين القول التي تحتاج في فهمها وتذوقها إلى ملكة نادرة وذهن واسع وطبع مثقف، ولا حيلة لها إلا أن تلقي بالها إلى الفئة الكبرى بين سواد قرائها مذ كان بقاؤها وذيوعها رهنا برضاهم عنها قبل رضا الهيئة الناخبة المختارة.
وتلك آفة للديمقراطية الحديثة، لا ندري كيف يطاق الصبر عليها، ولا كيف يعالجها الزمان فيما يعالج من الغير والأطوار يستبشر قوم برواج الآداب المسرحية، ولا أرى في رواجها إلا علامة من علامات الكسل عن القراءة وإمعان النظر، ويستبشر آخرون بكثرة الموجزات التي تلخص بدائع القرائح، ولا أرى في كثرتها إلا علامة أخرى على ذلك الكسل الوخيم، فكأن هبوط درجة الآداب تبع لازدياد قرائها حين يكون أولئك القراء من أشباه الأميين أو من طلاب اللغو وتزجية الفراغ، وكأن فكرة المساواة قد هبطت بالأعلى إلى مقام الأدنى، ولم ترتفع بهذا إلى مقام ذاك!، فأصبح الأغمار قانعين بأقدارهم، زاهدين في طلب المزايا الفكرية والفضائل النفسية، ووقر في أوهامهم أنهم أنداد أكبر كبير في الذكاء والعلم، فلا بغية لهم عنده إلا أن يسليهم وينقدوه، ولا حق له في أن يقف منهم موقف الأستاذ من المتعلم والمرشد من المسترشد.
1926*
*كاتب مصري ((1889 - 1964))

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