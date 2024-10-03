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قلب الجزيرة العربية الوطن الأول للجنس العربي

10/3/2024 11:39:36 PM
(MENAFN- Al Watan) لقد أثبت البحث في حضارة قلب الجزيرة، وفي الأدب الجاهلي، وفي الشعر العربي، وفي اللغة وخطوطها، وفي الأديان وقصص الأنبياء، وفي الملاحة العربية ونصيب السواحل القريبة منها: أن سكان المناطق المتوسطة من الجزيرة العربية كانوا مع الطليعة التي أسست الحياة الإنسانية ومهدت السبيل في البر وفي البحر للحضارة العربية.
ففي وادي القرى وسواحل البحر الأحمر، وفي اليمامة وسواحل الخليج العربي، عاشت شعوب: عاد وثمود، والعماليق، والدادانيون، والمدينيون، والكنعانيون وطسم وجديس، وغيرها من الأمم الغابرة، وكل هذه الأمم اعتبرت من الأمم البائدة. ومن هذه الأمم أمم يرجع تاريخها في قلب الجزيرة العربية إلى ما قبل الألف الثالثة قبل الميلاد مثل: الكنعانيين الذين عاشوا في اليمامة وعلى شواطئ الخليج العربي قبل هجرتهم إلى سوريا، ومثل: الشعوب الأرمية والعمليقية التي عاشت في وادي القرى وفي مكة والمدينة قبل أن يهاجر إبراهيم إلى سوريا، ويرفع قواعد البيت الحرام في الحجاز، ولكل من هذه الأمم آثار كشف التنقيب عن بعضها في اليمامة وفي وادي القرى ولا يزال بعضها دفينا في جوف الصحراء الصامتة.
ونحن إذا تمسكنا بالأدلة التي تؤكد أن الوطن الأول للجنس السامي العربي قلب الجزيرة العربية، وأن العرب الذين عاشوا في نجد والحجاز منذ العصر الحجري كانوا أساتذة سكان الواديين: النيل والفرات في استئناس الحيوانات واستنبات الحبوب، وأن العرب الذين أسسوا الدول الأرامية والعمليقية في العراق وفي سوريا، وفي مصر، كانوا أصحاب حضارة ولغة وعقائد بدليل الحضارة العربية في العراق التي تغلبت على الحضارة السومورية، وبدليل الحضارة العربية في مصر التي تبدو واضحة في لغة الفراعنة وفي آثار دلتا النيل وصحراء سيناء، ونحن إذا تمسكنا بهذه الأدلة لا نكون خياليين إن قلنا: إن ماضي العرب القديم لم يكن مظلما كما صوره الكثير من المؤرخين.
إننا لا نكون مبالغين إذا قلنا إن للعرب في داخل جزيرتهم تاريخا لا يقل توغله في أعماق الماضي عن توغل تاريخ السومريين في العراق، فمن الحقائق التاريخية: أن السومريين في العراق كانوا يستوردون النحاس من عمان. وعصر السومريين في العراق انتهى قبل الألف الثانية قبل الميلاد. ومن الحقائق التاريخية: أن (سرجون) الذي أسس الدولة العربية في العراق ووصل سلطانه إلى سوريا ولبنان، لم تخضع لسلطانه الدول العربية في سواحل الخليج العربي، وفي اليمامة، فكانت تلك الحروب التي أشارت إليها آثار (سرجون).
واعتمادًا على هذه الحقائق نقول غير مبالغين: إن العرب الذين عرفوا كيف يستفيدون من معادن الأرض، وعرفوا كيف يكونون جيوشا تؤسس دولاً عربية في العراق، وفي سوريا، وفي مصر تبسط نفوذها وحضارتها ولغتها على العناصر التي أتت من شمال العراق ومن جنوب مصر وغربها لتشاركهم في أوطانهم وتقاسمهم، لا بد أن يكون لهم تاريخ حافل بالأحداث التي تمر بكل أمة أقامت مدنية خيراتها، وأنشأت أدبا ونظمت جيشا يغزو ويفتح.
وهذه الحقائق لم يختلف عليها الذين بحثوا في التاريخ العربي القديم، وإنما الذي هم فيه مختلفون هو: تحديد زمن الأحداث وعصور الأنبياء والملوك. وإن الذي أعجزهم هو: معرفة المدى الذي بلغته الحضارة العربية في قرونها الأولى. ولقد مرت بنا في بحث دول ما قبل التاريخ وسني حكمها: أسباب الخلاف بين المؤرخين الذين حددوا السنين لدول ما قبل التاريخ. ولسوف تأتي في البحث عن عناصر الجزيرة العربية وقبائلها: بواعث الخلاف بين النسابين في تعيين القبائل وتحقيق أرومتها، وكيف ورط تشابه الأسماء التي ظهرت في بلد واحد بعض النسابين فخلط بين القبائل؟ وكيف غلط البعض الآخر فنسب قبيلة واحدة مرة إلى سام، ومرة إلى حام، ومرة إلى يافث، الأصول الثلاثة لشعوب الجزيرة العربية في بحوث الأنساب؟!
والخلاف في عصور الأنبياء والدول ما زال موجودًا في البحوث التاريخية حتى اليوم فزمن (سرجون) و (حمورابي) و (إبراهيم عليه السلام)، ودولة العماليق في مصر، يختلف فيه المطران الدبس في تاريخ سوريا وجرجي زيدان في (العرب قبل الإسلام) وفيليب حتي في تاريخه: العرب، وسوريا ولبنان في التاريخ، ونادفي في التاريخ الجغرافي للقرآن، والبتنوني في الرحلة الحجازية، والعقاد في الثقافة العربية ، وجواد علي في تاريخ العرب قبل الإسلام !
1963*
*مؤرخ وباحث وصحافي سعودي ((1909 - 1984)).

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