ارتفاع فائدة الرهن العقارى فى أمريكا لأول مرة خلال 7 أسابيع - جريدة البورصة

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ارتفعت فائدة الرهن العقاري طويل الأجل في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في الثالث من أكتوبر، ولأول مرة منذ منتصف أغسطس.
وأوضحت مؤسسة الرهن العقاري“فريدي ماك”، أن متوسط سعر الفائدة على قرض المنزل ذي السعر الثابت لمدة 30 عامًا ارتفع إلى 6.12% خلال الأسبوع الجاري من 6.08% في الأسبوع السابق، ومقارنة بـ 7.49% قبل عام.
وقال“سام خاطر” كبير الاقتصاديين:“توقف انخفاض تكاليف الرهن العقاري بسبب مزيج من التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مما يشير إلى أن حماس السوق للتيسير النقدي سابقٌ لأوانه”.
وأظهرت البيانات الصادرة الخميس، ارتفاع سعر فائدة الرهن العقاري طويل الأجل خلال الأسبوع الجاري ليساوي متوسط 4 أسابيع، لكنه يعتبر أقل من متوسط 52 أسبوعًا البالغ 6.86%.
المصدر:
MENAFN03102024000202011048ID1108745703
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