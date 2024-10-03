ارتفاع فائدة الرهن العقارى فى أمريكا لأول مرة خلال 7 أسابيع - جريدة البورصة

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ارتفعت فائدة الرهن العقاري طويل الأجل في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في الثالث من أكتوبر، ولأول مرة منذ منتصف أغسطس.

وأوضحت مؤسسة الرهن العقاري“فريدي ماك”، أن متوسط سعر الفائدة على قرض المنزل ذي السعر الثابت لمدة 30 عامًا ارتفع إلى 6.12% خلال الأسبوع الجاري من 6.08% في الأسبوع السابق، ومقارنة بـ 7.49% قبل عام.

وقال“سام خاطر” كبير الاقتصاديين:“توقف انخفاض تكاليف الرهن العقاري بسبب مزيج من التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مما يشير إلى أن حماس السوق للتيسير النقدي سابقٌ لأوانه”.

وأظهرت البيانات الصادرة الخميس، ارتفاع سعر فائدة الرهن العقاري طويل الأجل خلال الأسبوع الجاري ليساوي متوسط 4 أسابيع، لكنه يعتبر أقل من متوسط 52 أسبوعًا البالغ 6.86%.

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