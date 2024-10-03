مجموعة Stc ومجموعة Ooredoo تتعاونان لتعزيز منظومة الاتصالات الرقمية - جريدة البورصة

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في خطوة هامة نحو تعزيز المنظومة الرقمية في المنطقة، وقعت كل من مجموعة stc ومجموعة Ooredoo الرائدتان في قطاع الاتصالات وتمكين الحلول الرقمية، مذكرة تفاهم لتأسيس تعاون إقليمي استراتيجي يهدف إلى تحسين منظومة الاتصالات الرقمية، وتوسيع خدمات الاتصال الرقمية وخدمات الربط عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن خلال الاستفادة من نقاط القوة الفريدة لكلا الطرفين، يهدف هذا التعاون إلى تلبية الطلب العالمي المتزايد بشكل فعال وتلبية متطلبات المشهد الرقمي المتسارع التحول.
وقال المهندس محمد العبادي، الرئيس التنفيذي لوحدة النواقل والمشغلين في مجموعة stc:“استمرارًا لرحلة مجموعة stc في تعزيز النظام الرقمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نحن فخورون بالإعلان عن هذا التعاون الإقليمي الاستراتيجي الذي يؤكد التزامنا بتوسيع وتطوير هذه الرحلة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.”
وأضاف نجيب خان، الرئيس التنفيذي لخدمات الشركات في مجموعة Ooredoo:“نحن متحمسون لتوحيد الجهود مع مجموعة stc في هذا التعاون الاستراتيجي الطموح. ونحن ملتزمون معًا بقيادة عجلة الابتكار وتسريع التحول الرقمي، ووضع أساس قوي للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز التنمية الإقليمية”.
المصدر:
MENAFN03102024000202011048ID1108745702
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