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مجموعة Stc ومجموعة Ooredoo تتعاونان لتعزيز منظومة الاتصالات الرقمية - جريدة البورصة

10/3/2024 11:39:26 PM
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في خطوة هامة نحو تعزيز المنظومة الرقمية في المنطقة، وقعت كل من مجموعة stc ومجموعة Ooredoo الرائدتان في قطاع الاتصالات وتمكين الحلول الرقمية، مذكرة تفاهم لتأسيس تعاون إقليمي استراتيجي يهدف إلى تحسين منظومة الاتصالات الرقمية، وتوسيع خدمات الاتصال الرقمية وخدمات الربط عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن خلال الاستفادة من نقاط القوة الفريدة لكلا الطرفين، يهدف هذا التعاون إلى تلبية الطلب العالمي المتزايد بشكل فعال وتلبية متطلبات المشهد الرقمي المتسارع التحول.

وقال المهندس محمد العبادي، الرئيس التنفيذي لوحدة النواقل والمشغلين في مجموعة stc:“استمرارًا لرحلة مجموعة stc في تعزيز النظام الرقمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نحن فخورون بالإعلان عن هذا التعاون الإقليمي الاستراتيجي الذي يؤكد التزامنا بتوسيع وتطوير هذه الرحلة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.”

وأضاف نجيب خان، الرئيس التنفيذي لخدمات الشركات في مجموعة Ooredoo:“نحن متحمسون لتوحيد الجهود مع مجموعة stc في هذا التعاون الاستراتيجي الطموح. ونحن ملتزمون معًا بقيادة عجلة الابتكار وتسريع التحول الرقمي، ووضع أساس قوي للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز التنمية الإقليمية”.

المصدر:

MENAFN03102024000202011048ID1108745702

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