البنك الدولى يدعم شعب ميانمار بتمويل يتجاوز 22 مليون دولار - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قدم البنك الدولي دعمًا مباشرًا للمواطنين المعوزين والسكان المعرضين لخطر الفقر من خلال مشروع دعم مجتمع ميانمار بتمويل من صندوق الائتمان متعدد المانحين لشراكة ميانمار بقيمة 22.4 مليون دولار.

وأوضح البنك الدولي – في بيان له – أنه تم تنفيذ التمويل خلال الفترة من يناير 2023 حتى سبتمبر 2024 من قبل شريكين دوليين هما اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبرنامج الغذاء العالمي لتوجيه الموارد مباشرة إلى المجتمعات.

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وأوضح البيان أن المشروع يركز على تعزيز الأمن الغذائي وسبل العيش للسكان المعرضين للخطر والمتضررين من الأزمات في مناطق محددة من ميانمار، مشيرًا إلى أن المكونات الأربعة للمشروع هي المساعدات الغذائية الطارئة، والدعم الغذائي، ومساعدة سبل العيش، والوصول إلى الخدمات الأساسية.

وأوضح البنك الدولي – في بيانه – أن النتائج الرئيسية تمثلت في الوصول إلى أكثر من 535 ألف مستفيد، أي تجاوز البنك الهدف المحدد اعتبارًا من 30 يونيو 2024؛ بجانب تعزيز الأمن الغذائي لـ 45.200 أسرة متضررة من النزاع وتوفير الدعم الغذائي لأكثر من 17 ألف امرأة وفتاة وطفل؛ بجانب تقديم المساعدات المعيشية من الإنتاج الزراعي والتحويلات النقدية إلى 203.400 مستفيد وتحسين الخدمات الأساسية من المياه والصرف الصحي والمأوى لـ 270 ألف آخرين.

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