ارتفاع الذهب عند التسوية مع تصاعد التوترات الجيوسياسية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتإيلون ماسك: الولايات المتحدة تتجه نحو الإفلاس إس آند بى جلوبال: قطاعا الأدوية والرعاية الصحية يقودان النمو العالمى البنك الدولى يدعم شعب ميانمار بتمويل يتجاوز 22 مليون دولار

محت أسعار العقود الآجلة للذهب خسائرها المبكرة خلال تعاملات الخميس، مع استيعاب المستثمرين بيانات أظهرت تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة، في ظل التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.35% أو 9.5 دولار عند 2679.2 دولار للأوقية، بعدما لامست 2657.80 دولار.

فيما زاد مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.3% إلى 101.97 نقطة.

وأظهرت بيانات اقتصادية، ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية بمقدار 6 آلاف طلب إلى 225 ألفاً خلال الأسبوع الماضي، متجاوزة التوقعات البالغة 220 ألف طلب.

وتترقب الأسواق صدور تقرير الوظائف الأمريكية الشهري غدًا الجمعة، وسط توقعات بإضافة 144 ألف وظيفة خلال شهر سبتمبر، انخفاضًا من 142 ألفًا في أغسطس.

المصدر: