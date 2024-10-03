ارتفاع الذهب عند التسوية مع تصاعد التوترات الجيوسياسية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
إيلون ماسك: الولايات المتحدة تتجه نحو الإفلاس إس آند بى جلوبال: قطاعا الأدوية والرعاية الصحية يقودان النمو العالمى البنك الدولى يدعم شعب ميانمار بتمويل يتجاوز 22 مليون دولار
محت أسعار العقود الآجلة للذهب خسائرها المبكرة خلال تعاملات الخميس، مع استيعاب المستثمرين بيانات أظهرت تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة، في ظل التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.
وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.35% أو 9.5 دولار عند 2679.2 دولار للأوقية، بعدما لامست 2657.80 دولار.
فيما زاد مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.3% إلى 101.97 نقطة.
وأظهرت بيانات اقتصادية، ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية بمقدار 6 آلاف طلب إلى 225 ألفاً خلال الأسبوع الماضي، متجاوزة التوقعات البالغة 220 ألف طلب.
وتترقب الأسواق صدور تقرير الوظائف الأمريكية الشهري غدًا الجمعة، وسط توقعات بإضافة 144 ألف وظيفة خلال شهر سبتمبر، انخفاضًا من 142 ألفًا في أغسطس.
المصدر:
MENAFN03102024000202011048ID1108745700
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.