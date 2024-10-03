إس آند بى جلوبال: قطاعا الأدوية والرعاية الصحية يقودان النمو العالمى - جريدة البورصة

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قالت شركة“إس آند بي جلوبال”، إن قطاعي الأدوية والرعاية الصحية سجلا أسرع وتيرة نمو للنشاط الاقتصادي في سبتمبر، بين القطاعات الـ 21 التي تتابع أداءها عالميًا.
وأوضح التقرير المنشور الخميس، أن 15 قطاعًا سجلت ارتفاعًا في الناتج العالمي خلال سبتمبر، جاء في مقدمتها الأدوية والرعاية الصحية والبرمجيات والتأمين والبنوك، بينما انكمش ناتج شركات معدات التكنولوجيا، وهبطت طلبيات قطاع التعدين.
يأتي ذلك بدعم من قطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، والذي سجل أفضل أداء في القطاع الخاص الأمريكي، حيث تسارع النمو إلى أقوى مستوياته منذ مارس 2022.
وللشهر الثاني على التوالي، انكمش قطاع السيارات وقطع الغيار عالميًا، مسجلًا أعمق وتيرة له منذ نوفمبر 2022، مع انخفاض حاد في الطلبيات الجديدة، مصحوبًا بتراجع الوظائف في جميع أنحاء القطاع.
تعتمد التقارير على نتائج الاستبيانات المرسلة إلى مديري المشتريات والتي تغطي أكثر من 27 ألف شركة من القطاع الخاص في أكثر من 40 دولة.
المصدر:
MENAFN03102024000202011048ID1108745699
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