إس آند بى جلوبال: قطاعا الأدوية والرعاية الصحية يقودان النمو العالمى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتإيلون ماسك: الولايات المتحدة تتجه نحو الإفلاس ارتفاع الذهب عند التسوية مع تصاعد التوترات الجيوسياسية البنك الدولى يدعم شعب ميانمار بتمويل يتجاوز 22 مليون دولار

قالت شركة“إس آند بي جلوبال”، إن قطاعي الأدوية والرعاية الصحية سجلا أسرع وتيرة نمو للنشاط الاقتصادي في سبتمبر، بين القطاعات الـ 21 التي تتابع أداءها عالميًا.

وأوضح التقرير المنشور الخميس، أن 15 قطاعًا سجلت ارتفاعًا في الناتج العالمي خلال سبتمبر، جاء في مقدمتها الأدوية والرعاية الصحية والبرمجيات والتأمين والبنوك، بينما انكمش ناتج شركات معدات التكنولوجيا، وهبطت طلبيات قطاع التعدين.

يأتي ذلك بدعم من قطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، والذي سجل أفضل أداء في القطاع الخاص الأمريكي، حيث تسارع النمو إلى أقوى مستوياته منذ مارس 2022.

وللشهر الثاني على التوالي، انكمش قطاع السيارات وقطع الغيار عالميًا، مسجلًا أعمق وتيرة له منذ نوفمبر 2022، مع انخفاض حاد في الطلبيات الجديدة، مصحوبًا بتراجع الوظائف في جميع أنحاء القطاع.

تعتمد التقارير على نتائج الاستبيانات المرسلة إلى مديري المشتريات والتي تغطي أكثر من 27 ألف شركة من القطاع الخاص في أكثر من 40 دولة.

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