مسح: تراجع إنتاج أوبك إلى أدنى مستوياته هذا العام - جريدة البورصة

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انخفض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للنفط بمقدار 390 ألف برميل يوميًا إلى 26.14 مليون برميل يوميًا في سبتمبر، وفقًا للمسح الذي أجرته“رويترز”.
وأظهر التقرير المنشور الخميس، انخفاض إمدادات ليبيا – المعفاة من اتفاقيات“أوبك+” للإنتاج- بنحو 300 ألف برميل يوميًا خلال الشهر الماضي، وهو ما دفع إنتاج“أوبك” النفطي إلى أدنى مستوياته هذا العام.
وخلص المسح إلى ضخ“أوبك” حوالي 130 ألف برميل يوميًا أكثر من الهدف المتفق عليه بين الأعضاء التسعة المشمولين باتفاقيات خفض الإمدادات، مع استحواذ العراق على الجزء الأكبر من الفائض (90 ألف برميل يوميًا).
وفي حين تراجعت إمدادات نيجيريا النفطية بنحو 40 ألف برميل يوميًا، مع انخفاض صادراتها، ظلت صادرات إيران بالقرب من أعلى مستوياتها منذ عام 2018، وارتفع إنتاجها على الرغم من العقوبات الأمريكية.
المصدر:
MENAFN03102024000202011048ID1108745698
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