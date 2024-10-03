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مسح: تراجع إنتاج أوبك إلى أدنى مستوياته هذا العام - جريدة البورصة

10/3/2024 11:39:26 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة ارتفاع حاد للغاية فى رسوم ناقلات النفط بضغط من التوترات الجيوسياسية أسعار النفط تقفز 5% وسط مخاوف استهداف البنية التحتية الإيرانية بايدن يلمح إلى هجوم محتمل على منشآت النفط في إيران

انخفض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للنفط بمقدار 390 ألف برميل يوميًا إلى 26.14 مليون برميل يوميًا في سبتمبر، وفقًا للمسح الذي أجرته“رويترز”.

وأظهر التقرير المنشور الخميس، انخفاض إمدادات ليبيا – المعفاة من اتفاقيات“أوبك+” للإنتاج- بنحو 300 ألف برميل يوميًا خلال الشهر الماضي، وهو ما دفع إنتاج“أوبك” النفطي إلى أدنى مستوياته هذا العام.

وخلص المسح إلى ضخ“أوبك” حوالي 130 ألف برميل يوميًا أكثر من الهدف المتفق عليه بين الأعضاء التسعة المشمولين باتفاقيات خفض الإمدادات، مع استحواذ العراق على الجزء الأكبر من الفائض (90 ألف برميل يوميًا).

وفي حين تراجعت إمدادات نيجيريا النفطية بنحو 40 ألف برميل يوميًا، مع انخفاض صادراتها، ظلت صادرات إيران بالقرب من أعلى مستوياتها منذ عام 2018، وارتفع إنتاجها على الرغم من العقوبات الأمريكية.

المصدر:

MENAFN03102024000202011048ID1108745698

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