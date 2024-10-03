ارتفاع حاد للغاية فى رسوم ناقلات النفط بضغط من التوترات الجيوسياسية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتمسح: تراجع إنتاج أوبك إلى أدنى مستوياته هذا العام أسعار النفط تقفز 5% وسط مخاوف استهداف البنية التحتية الإيرانية بايدن يلمح إلى هجوم محتمل على منشآت النفط في إيران

ارتفعت رسوم الشحن التي تفرضها ناقلات النفط هذا الأسبوع، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بين إيران وإسرائيل.

ووفقًا لبيانات بورصة البلطيق -والتي تقع في لندن وتعتبر مركزاً رئيسياً لتقييم تكاليف النقل البحري – قفزت عائدات السفن من نوع“أفراماكس” لنقل 700 ألف برميل من الخام الأمريكي إلى أوروبا بنسبة 249% لتصل إلى ما يقرب من 58 ألف دولار يوميًا.

كما ارتفع سعر الشحن عبر سفن“سويز ماكس” الأكبر، بنسبة 56% هذا الأسبوع إلى 36 ألف دولار يوميًا، فيما زادت تكلفة استئجار ناقلات النفط الخام الكبيرة جدًا، وهي أكبر فئة من السفن التي تنشر بورصة البلطيق أسعارها، بنسبة 10%.

وقد حفزت التوترات الجيوسياسية الطلب على المنتجات النفطية من المصافي الأمريكية، ما رفع من حجوزات ناقلات“أفراماكس” الأصغر حجمًا، والتي تُستخدم بشكل رئيسي لنقل النفط الخام في مناطق لا تتطلب ناقلات أكبر مثل بعض موانئ أوروبا والولايات المتحدة.

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