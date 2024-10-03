ارتفاع حاد للغاية فى رسوم ناقلات النفط بضغط من التوترات الجيوسياسية - جريدة البورصة

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ارتفعت رسوم الشحن التي تفرضها ناقلات النفط هذا الأسبوع، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بين إيران وإسرائيل.
ووفقًا لبيانات بورصة البلطيق -والتي تقع في لندن وتعتبر مركزاً رئيسياً لتقييم تكاليف النقل البحري – قفزت عائدات السفن من نوع“أفراماكس” لنقل 700 ألف برميل من الخام الأمريكي إلى أوروبا بنسبة 249% لتصل إلى ما يقرب من 58 ألف دولار يوميًا.
كما ارتفع سعر الشحن عبر سفن“سويز ماكس” الأكبر، بنسبة 56% هذا الأسبوع إلى 36 ألف دولار يوميًا، فيما زادت تكلفة استئجار ناقلات النفط الخام الكبيرة جدًا، وهي أكبر فئة من السفن التي تنشر بورصة البلطيق أسعارها، بنسبة 10%.
وقد حفزت التوترات الجيوسياسية الطلب على المنتجات النفطية من المصافي الأمريكية، ما رفع من حجوزات ناقلات“أفراماكس” الأصغر حجمًا، والتي تُستخدم بشكل رئيسي لنقل النفط الخام في مناطق لا تتطلب ناقلات أكبر مثل بعض موانئ أوروبا والولايات المتحدة.
المصدر:
MENAFN03102024000202011048ID1108745696
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