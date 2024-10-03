جوجل تقرر إرسال أرباح صانعى المحتوى فى مصر بالجنيه اعتبارًا من مايو 2025

أخطرت شركة جوجل صناع المحتوى فى مصر، أنها ستبدأ دفع أرباحهم بالجنيه بدلاً من الدولار، بدءاً من مايو 2025.

وأوضحت الشركة، فى رسالة عبر البريد الإلكترونى، أنها ستبدأ من مايو 2025، بإرسال الدفعات للمقيمين فى مصر بالعملة المحلية، أى بالجنيه المصرى، ولن يتم دفع العائد بالدولار.

موضوعاتمجموعة stc ومجموعة Ooredoo تتعاونان لتعزيز منظومة الاتصالات الرقمية أسعار النفط تقفز 5% وسط مخاوف استهداف البنية التحتية الإيرانية احتياطى النقد الأجنبى يرتفع إلى 46.736 مليار دولار بنهاية سبتمبر

قال مصدر بـ”جوجل” فى تصريحات لـ”البورصة”، إن Google تتجه نحو إجراء عمليات الدفع بالعملات المحلية فى جميع أنحاء العالم، وفى مصر، سيبدأ هذا التغيير فى شهر مايو من عام 2025، مؤكداً أن الشركة تعى أهمية توفير وقت كاف للتحضير ولتنظيم الشئون المالية.

أضاف المصدر قائلاً:“نقوم حاليًا بإجراء عمليات الدفع بالعملات المحلية فى جميع أنحاء العالم بما فى ذلك تشيلى وإندونيسيا واليابان والأردن والمكسيك والمغرب ونيوزيلندا والنرويج وبيرو وجنوب أفريقيا والسويد وتركيا والإمارات العربية المتحدة، مع خطط للتوسع فى المزيد من البلدان فى عام 2025.

أضاف:“لن تتغير القيمة التى يحصل عليها صناع المحتوى والناشرين- التغيير الوحيد هو فى الحصول على المدفوعات بالجنيه المصرى بدلاً من الدولار الأمريكي”.

وأظهرت دراسة أجرتها شركة“بابلك فرست”، أن“جوجل” ساهمت بنحو 11.2 مليار جنيه مصرى فى الاقتصاد المصرى فى عام 2021.

وعلاوة على ذلك، ارتفعت نسبة قنوات يوتيوب فى مصر التى تحقق إيرادات تبلغ مليون جنيه مصرى أو أكثر بنسبة تزيد على 50% على أساس سنوى فى عام 2023، وأشار المصدر إلى أن المعلنين والعملاء فى مصر يمكنهم دفع خدماتهم الإعلانية بالجنيه المصرى.

المصدر: