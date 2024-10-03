جوجل تقرر إرسال أرباح صانعى المحتوى فى مصر بالجنيه اعتبارًا من مايو 2025

(MENAFN
- Al-Borsa News) دراسة: 50% من قنوات“يوتيوب” فى مصر تحقق إيرادات تبلغ مليون جنيه أو أكثر
أخطرت شركة جوجل صناع المحتوى فى مصر، أنها ستبدأ دفع أرباحهم بالجنيه بدلاً من الدولار، بدءاً من مايو 2025.
وأوضحت الشركة، فى رسالة عبر البريد الإلكترونى، أنها ستبدأ من مايو 2025، بإرسال الدفعات للمقيمين فى مصر بالعملة المحلية، أى بالجنيه المصرى، ولن يتم دفع العائد بالدولار.
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قال مصدر بـ”جوجل” فى تصريحات لـ”البورصة”، إن Google تتجه نحو إجراء عمليات الدفع بالعملات المحلية فى جميع أنحاء العالم، وفى مصر، سيبدأ هذا التغيير فى شهر مايو من عام 2025، مؤكداً أن الشركة تعى أهمية توفير وقت كاف للتحضير ولتنظيم الشئون المالية.
أضاف المصدر قائلاً:“نقوم حاليًا بإجراء عمليات الدفع بالعملات المحلية فى جميع أنحاء العالم بما فى ذلك تشيلى وإندونيسيا واليابان والأردن والمكسيك والمغرب ونيوزيلندا والنرويج وبيرو وجنوب أفريقيا والسويد وتركيا والإمارات العربية المتحدة، مع خطط للتوسع فى المزيد من البلدان فى عام 2025.
أضاف:“لن تتغير القيمة التى يحصل عليها صناع المحتوى والناشرين- التغيير الوحيد هو فى الحصول على المدفوعات بالجنيه المصرى بدلاً من الدولار الأمريكي”.
وأظهرت دراسة أجرتها شركة“بابلك فرست”، أن“جوجل” ساهمت بنحو 11.2 مليار جنيه مصرى فى الاقتصاد المصرى فى عام 2021.
وعلاوة على ذلك، ارتفعت نسبة قنوات يوتيوب فى مصر التى تحقق إيرادات تبلغ مليون جنيه مصرى أو أكثر بنسبة تزيد على 50% على أساس سنوى فى عام 2023، وأشار المصدر إلى أن المعلنين والعملاء فى مصر يمكنهم دفع خدماتهم الإعلانية بالجنيه المصرى.
المصدر:
MENAFN03102024000202011048ID1108745648
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