MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

والهدف‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح‭ ‬أن‭ ‬تطلع‭ ‬الجهات‭ ‬المسؤولة‭ ‬على‭ ‬طبيعة‭ ‬ونوعية‭ ‬العمل‭ ‬القائم‭ ‬في‭ ‬الأندية‭ ‬ومدى‭ ‬انعكاسه‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬الأندية‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإيجابي‭ ‬والسلبي،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬ذلك‭ ‬يمكن‭ ‬تقييم‭ ‬ذلك‭ ‬العمل،‭ ‬ويترتب‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬استمرار‭ ‬العناصر‭ ‬الإدارية‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬عدمه،‭ ‬هذا‭ ‬من‭ ‬جهة‭.‬

ومن‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬نرى‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح‭ ‬أن‭ ‬مجالس‭ ‬إدارات‭ ‬الأندية‭ ‬سوف‭ ‬تستشعر‭ ‬المسؤولية‭ ‬مضاعفة،‭ ‬ولن‭ ‬ينظروا‭ ‬إلى‭ ‬السنوات‭ ‬الأربع‭ ‬التي‭ ‬سيشغلونها‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬مراكز‭ ‬إدارية‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الإنتاجية‭ ‬والسلام،‭ ‬بل‭ ‬النظرة‭ ‬ستختلف،‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مراقبة‭ ‬رسمية‭ ‬لما‭ ‬يقدم‭ ‬من‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬الأندية،‭ ‬وهل‭ ‬هو‭ ‬يخدم‭ ‬الحركة‭ ‬الرياضية‭ ‬عامة،‭ ‬ومن‭ ‬شأنه‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬تطور‭ ‬منتخباتنا‭ ‬الوطنية؟

واقترحنا‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الاستبانة‭ ‬سنوية،‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬ارتباط‭ ‬ذلك‭ ‬بختام‭ ‬الأنشطة‭ ‬والمسابقات‭ ‬الرياضية‭ ‬المختلفة‭.‬

الاقتراح‭ ‬الثاني‭: ‬الغالب‭ ‬على‭ ‬أنديتنا‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬تؤول‭ ‬إليه‭ ‬أمور‭ ‬اختيار‭ ‬الأجهزة‭ ‬الفنية‭ ‬أو‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬اللاعبين‭ ‬لتعزيز‭ ‬صفوف‭ ‬فرقها،‭ ‬نقول‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬الغالب،‭ ‬وإن‭ ‬وجدت‭ ‬استثناءات‭ ‬فهذا‭ ‬بطبيعة‭ ‬الحال‭ ‬يؤكد‭ ‬القاعدة،‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬نقترح‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬فنية‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬تعني‭ ‬الكلمة،‭ ‬وعندما‭ ‬نقول‭ ‬فنية‭ ‬وبكل‭ ‬ما‭ ‬تعني‭ ‬الكلمة،‭ ‬فإننا‭ ‬نقصد‭ ‬ليس‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬لعب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬وكرة‭ ‬السلة‭ ‬وكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬وكرة‭ ‬اليد‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نضع‭ ‬تحت‭ ‬اسمه‭ ‬خطا‭ ‬ويصنف‭ ‬بأنه‭ ‬فني،‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الاختيار‭ ‬مبنيا‭ ‬على‭ ‬المجاملة‭ ‬فمن‭ ‬الأفضل‭ ‬ألا‭ ‬توجد‭ ‬هذه‭ ‬اللجنة‭ ‬من‭ ‬الأساس،‭ ‬وإلا‭ ‬فإن‭ ‬الأسماء‭ ‬الموثوق‭ ‬فيها،‭ ‬والتي‭ ‬تحمل‭ ‬تاريخا‭ ‬رياضيا‭ ‬ناصعا،‭ ‬وتملك‭ ‬نظرة‭ ‬فاحصة‭ ‬وبعيدة،‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأسماء‭ ‬لا‭ ‬تخطئها‭ ‬العين‭.‬

ومثل‭ ‬هذه‭ ‬اللجنة‭ ‬بات‭ ‬وجودها‭ ‬ملحا،‭ ‬لأننا‭ ‬باختصار‭ ‬بتنا‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬الاختصاص‭ ‬بل‭ ‬الاختصاص‭ ‬الدقيق،‭ ‬وما‭ ‬عاد‭ ‬الأمور‭ ‬تترك‭ ‬للاجتهادات،‭ ‬والأمزجة،‭ ‬ولكل‭ ‬من‭ ‬هب‭ ‬ودب‭ ‬أن‭ ‬يدلو‭ ‬بدلوه،‭ ‬فالأندية‭ ‬التي‭ ‬لديها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬لعبة،‭ ‬يمكنها‭ ‬أن‭ ‬تشكل‭ ‬لجنة‭ ‬تحوي‭ (‬كوكتيلا‭) ‬من‭ ‬الفنيين،‭ ‬كل‭ ‬بحسب‭ ‬اختصاصه،‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬اللجان‭ ‬سوف‭ ‬تمد‭ ‬العون‭ ‬للأندية،‭ ‬وتخفف‭ ‬من‭ ‬عبء‭ ‬الحمل‭ ‬عنها،‭ ‬وأهل‭ ‬الذكر‭ ‬في‭ ‬الرياضة‭ ‬هم‭ ‬الفنيون‭ ‬والخبراء‭ ‬وأصحاب‭ ‬الفهم،‭ ‬وليسوا‭ ‬هم‭ ‬ذوو‭ ‬التبلد‭ ‬الذهني‭.‬