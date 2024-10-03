البحرين.. مركز إقليمي للتكنولوجيا الصاعدةختام النسخة الثانية من منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية بنجاح كبير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
توقيع عدد من مذكرات التفاهم.. وإطلاق تقرير البيئة الداعمة للتكنولوجيا المالية
تصوير: رضا جميل
اختتمت أعمال منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2024، الذي عقد للسنة الثانية على التوالي في مركز البحرين العالمي للمعارض، بنجاح مميز حيث حضر المنتدى 1700 فرد على مدى اليومين ويشكل حوالي ثلثهم من دول الخليج والعالم.
واستمر المنتدى على مدى يومين بتنظيم من مجلس التنمية الاقتصادية وبالتعاون مع «الإيكونوميست إمباكت» وبدعم من مصرف البحرين المركزي وصندوق العمل «تمكين» وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية، وقد ساهم في تقديم وجهات نظر جديدة حول الموضوعات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، وتبادل وجهات النظر والتجارب حول الاتجاهات الاقتصادية الكلية المدفوعة بالتكنولوجيا ودورها في تشكيل المشهد المالي العالمي، كما أتاح فرصاً للتواصل رفيع المستوى بين كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال الأعمال على المستويين الإقليمي والدولي.
وانطلقت فعاليات اليوم الأول بلقاء افتتاحي مع الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، حيث قدم رؤى استراتيجية حول تأثير الاتجاهات الاقتصادية الكلية العالمية على قطاع التكنولوجيا المالية التي تشهد نموذجاً جديداً من النمو، كما تضمن اليوم الأول جلسة نقاشية متخصصة شارك فيها الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني ونور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، إلى جانب ريتشارد تانج الرئيس التنفيذي لشركة «باينانس»، حيث تطرق النقاش إلى كيفية قيام البلدان والشركات بتطوير الجيل القادم من المواهب التكنولوجية وسط المنافسة الشديدة والمشهد العالمي المتغير باستمرار.
وجمعت الجلسات المنظمة التي عقدت كجزء من سلسلة أجندة التحول صناع التغيير في الصناعة وقادة الفكر، حيث شارك المتحدثون إيمي أولدنبورج (إدارة استثمارات مورجان ستانلي)، وريشاب بهانداري (ويلز فارجو)، والأستاذ في جامعة كولومبيا جيفري ساكس (شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة)، وجودفري سوليفان (فيزا أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا)، وأليكس لولا ( ATME )، وبرايان ستيروالت ( MENA, EY )، ويوسف الماص من Bank ABC ، وعضو مجلس إدارة بنك البحرين الوطني علاء سعيد ( ARRAY Innovation )
إلى جانب متحدثين آخرين.
وشهد المنتدى توقيع عدد من مذكرات التفاهم بما في ذلك مذكرة تفاهم بين crypto . com و«بنفت» إلى جانب مذكرة تفاهم بين SC Venture التابعة لـ«ستاندارد تشارترد» وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية لدعم توسعة المشاريع في البحرين.
كما أعلن بنك البحرين الوطني بالشراكة مع ARP Digital تدشين أول صندوق استثماري مصمم ومرتبط بالبيتكوين في دول مجلس التعاون الخليجي. وبالإضافة إلى ذلك، وعلى هامش المنتدى أطلق خليج البحرين للتكنولوجيا المالية تقرير البيئة الداعمة للتكنولوجيا المالية في البحرين 2024.
وقد أدار الجلسات جوشوا روبرتس محرر أسواق رأس المال في مجلة الإيكونوميست، وجان بيوتروفسكي، كاتب عمود «شومبيتر» في مجلة الإيكونوميست، بالإضافة إلى لافينا آير محللة عالمية للتكنولوجيا والاتصالات في وحدة الاستعلامات الاقتصادية.
ورسخت مملكة البحرين مكانتها كمركز إقليمي للتكنولوجيا الصاعدة في قطاع التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية المفتوحة والعملات المشفرة إلى جانب ما تحقق من تقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بفضل ما تتميز به المملكة من منظومة تشريعية متقدمة للتكنولوجيا المالية وقوة عاملة ذات جاهزية مستقبلية. إذ يختار المستثمرون العالميون البحرين لتعزيز حضورهم العالمي من خلال الاعتماد على المواهب المحلية التي تتقن اللغتين العربية والإنجليزية وتحظى بالمهارات العالية.
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