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البحرين.. مركز إقليمي للتكنولوجيا الصاعدةختام النسخة الثانية من منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية بنجاح كبير

10/3/2024 8:10:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) توقيع عدد من مذكرات التفاهم.. وإطلاق تقرير البيئة الداعمة للتكنولوجيا المالية



تصوير‭: ‬رضا‭ ‬جميل

اختتمت‭ ‬أعمال‭ ‬منتدى‭ ‬مستقبل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬2024،‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬للسنة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض،‭ ‬بنجاح‭ ‬مميز‭ ‬حيث‭ ‬حضر‭ ‬المنتدى‭ ‬1700‭ ‬فرد‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬اليومين‭ ‬ويشكل‭ ‬حوالي‭ ‬ثلثهم‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬والعالم‭.‬

واستمر‭ ‬المنتدى‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومين‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬‮«‬الإيكونوميست‭ ‬إمباكت‮»‬‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬وصندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬وخليج‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬وقد‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬وجهات‭ ‬نظر‭ ‬جديدة‭ ‬حول‭ ‬الموضوعات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالتكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬وتبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬والتجارب‭ ‬حول‭ ‬الاتجاهات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الكلية‭ ‬المدفوعة‭ ‬بالتكنولوجيا‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬المشهد‭ ‬المالي‭ ‬العالمي،‭ ‬كما‭ ‬أتاح‭ ‬فرصاً‭ ‬للتواصل‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬بين‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬التنفيذيين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأعمال‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬

وانطلقت‭ ‬فعاليات‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬بلقاء‭ ‬افتتاحي‭ ‬مع‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬رؤى‭ ‬استراتيجية‭ ‬حول‭ ‬تأثير‭ ‬الاتجاهات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الكلية‭ ‬العالمية‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬نموذجاً‭ ‬جديداً‭ ‬من‭ ‬النمو،‭ ‬كما‭ ‬تضمن‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬جلسة‭ ‬نقاشية‭ ‬متخصصة‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬ونور‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬الخليف‭ ‬وزيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ريتشارد‭ ‬تانج‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬باينانس‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تطرق‭ ‬النقاش‭ ‬إلى‭ ‬كيفية‭ ‬قيام‭ ‬البلدان‭ ‬والشركات‭ ‬بتطوير‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬المواهب‭ ‬التكنولوجية‭ ‬وسط‭ ‬المنافسة‭ ‬الشديدة‭ ‬والمشهد‭ ‬العالمي‭ ‬المتغير‭ ‬باستمرار‭.‬

وجمعت‭ ‬الجلسات‭ ‬المنظمة‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ ‬أجندة‭ ‬التحول‭ ‬صناع‭ ‬التغيير‭ ‬في‭ ‬الصناعة‭ ‬وقادة‭ ‬الفكر،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬المتحدثون‭ ‬إيمي‭ ‬أولدنبورج‭ (‬إدارة‭ ‬استثمارات‭ ‬مورجان‭ ‬ستانلي‭)‬،‭ ‬وريشاب‭ ‬بهانداري‭ (‬ويلز‭ ‬فارجو‭)‬،‭ ‬والأستاذ‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬كولومبيا‭ ‬جيفري‭ ‬ساكس‭ (‬شبكة‭ ‬حلول‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭)‬،‭ ‬وجودفري‭ ‬سوليفان‭ (‬فيزا‭ ‬أوروبا‭ ‬الوسطى‭ ‬والشرقية‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا‭)‬،‭ ‬وأليكس‭ ‬لولا‭ (‬ ATME ‭)‬،‭ ‬وبرايان‭ ‬ستيروالت‭ (‬ MENA‭,‬ ‭ ‬ EY ‭)‬،‭ ‬ويوسف‭ ‬الماص‭ ‬من‭ ‬ Bank ‭ ‬ ABC ،‭ ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬علاء‭ ‬سعيد‭ (‬ ARRAY ‭ ‬ Innovation ‭)
‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬متحدثين‭ ‬آخرين‭.‬

وشهد‭ ‬المنتدى‭ ‬توقيع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مذكرات‭ ‬التفاهم‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬بين‭ ‬ crypto ‭.‬ com ‭ ‬و«بنفت‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬بين SC ‭ ‬ Venture ‭ ‬التابعة‭ ‬لـ«ستاندارد‭ ‬تشارترد‮»‬‭ ‬وخليج‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬لدعم‭ ‬توسعة‭ ‬المشاريع‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬

كما‭ ‬أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬ ARP ‭ ‬ Digital ‭ ‬تدشين‭ ‬أول‭ ‬صندوق‭ ‬استثماري‭ ‬مصمم‭ ‬ومرتبط‭ ‬بالبيتكوين‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭. ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬وعلى‭ ‬هامش‭ ‬المنتدى‭ ‬أطلق‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬تقرير‭ ‬البيئة‭ ‬الداعمة‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬2024‭.‬

وقد‭ ‬أدار‭ ‬الجلسات‭ ‬جوشوا‭ ‬روبرتس‭ ‬محرر‭ ‬أسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬الإيكونوميست،‭ ‬وجان‭ ‬بيوتروفسكي،‭ ‬كاتب‭ ‬عمود‭ ‬‮«‬شومبيتر‮»‬‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬الإيكونوميست،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬لافينا‭ ‬آير‭ ‬محللة‭ ‬عالمية‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬والاتصالات‭ ‬في‭ ‬وحدة‭ ‬الاستعلامات‭ ‬الاقتصادية‭.‬

ورسخت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مكانتها‭ ‬كمركز‭ ‬إقليمي‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬الصاعدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬والخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬المفتوحة‭ ‬والعملات‭ ‬المشفرة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬منظومة‭ ‬تشريعية‭ ‬متقدمة‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬وقوة‭ ‬عاملة‭ ‬ذات‭ ‬جاهزية‭ ‬مستقبلية‭. ‬إذ‭ ‬يختار‭ ‬المستثمرون‭ ‬العالميون‭ ‬البحرين‭ ‬لتعزيز‭ ‬حضورهم‭ ‬العالمي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬المواهب‭ ‬المحلية‭ ‬التي‭ ‬تتقن‭ ‬اللغتين‭ ‬العربية‭ ‬والإنجليزية‭ ‬وتحظى‭ ‬بالمهارات‭ ‬العالية‭.‬

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