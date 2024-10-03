مباحثات لافتتاح فرع لمايو كلينك بالأردن

MENAFN - Khaberni) خبرني - أكد رئيس جمعية القلب الأردنية الدكتور جمال الدباس، أن الجمعية تجري محادثات مع مجموعة "مايو كلينيك" لافتتاح فرع لها في الأردن، ومع جمعية القلب الآسيوية-الباسيفيكية (APSC) لتوقيع اتفاقية تدريب تتيح للأطباء الأردنيين فرصة التخصص في اليابان وسنغافورة.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الخامس عشر لجمعية القلب الأردنية والمؤتمر العربي الثالث لقصور القلب، والقمة الأردنية الخامسة لقصور القلب، والذي تعقده الجمعية على مدار 3 أيام.

وقال الدباس إن المؤتمر يعقد بالتعاون مع جمعية القلب الأميركية (AHA) والكلية الأميركية لأمراض القلب (ACC)، والجمعية الأوروبية لأمراض القلب (ESC)، ومركز كليفلاند للقلب، والاتحاد العالمي للقلب (WHF).

وسيتم على هامش المؤتمر توقيع مذكرات تفاهم مع جمعية القلب الأميركية، وافتتاح فروع محلية للجمعية، والكلية الأميركية لأمراض القلب، وجمعية تصوير وقسطره القلب والتداخليه للأوعية الدموية (SCAI)، بالإضافة إلى فرع للجمعية الأميركية لتصوير إيكو القلب.

وأشار الدباس الاتفاق مع منصة "UpToDate" لتخصيص قسم خاص للجمعية في منصاتها وموقعها الإلكتروني، وتوفير فرصه لأطباء القلب لمتابعة مستجدات طب القلب بدون كلف إضافية.

وبين أن هذه الاتفاقيات تعزز مكانة الجمعية كممثل لأكبر مراكز القلب العالمية، فضلا عن تعزيز مكانة وسمعة طب القلب في المملكة.

وأوضح الدباس أن الجمعية أتاحت لطلاب الطب المشاركة في المؤتمر، بعد أن تم إيفاد عدد منهم لعرض أبحاثهم في مؤتمرات جمعيات القلب العالمية، ما يعزز حصولهم على فرص في التدريب والاختصاص.