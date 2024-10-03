الشروع في إجراءات حصر طلبات المشمولين بالعفو الملكي والعقوبات البديلة لضمان استفادتهم من الخدمات الإسكانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضحت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬أنه‭ ‬جار‭ ‬تنفيذ‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬وتكليف‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تزويد‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬بقائمة‭ ‬المشمولين‭ ‬بالعفو‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬والمستفيدين‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مباشرة‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬بالنظر‭ ‬في‭ ‬مدى‭ ‬استيفائهم‭ ‬للشروط‭ ‬والمعايير‭ ‬الموضوعة‭ ‬والتي‭ ‬بموجبها‭ ‬يتم‭ ‬منحهم‭ ‬حق‭ ‬الانتفاع‭ ‬بالخدمة‭ ‬الإسكانية‭.‬

وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬كذلك‭ ‬وضع‭ ‬آليات‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الفئات‭ ‬وبما‭ ‬يمنح‭ ‬أكبر‭ ‬نسبة‭ ‬منهم‭ ‬فرصة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الخدمة‭ ‬الإسكانية،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬الإجراءات‭ ‬المطلوبة‭ ‬للمستفيدين‭ ‬وتسليمهم‭ ‬شهادات‭ ‬عدم‭ ‬الممانعة‭ ‬بما‭ ‬يؤهلهم‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المقررة‭ ‬ويضمن‭ ‬إعادة‭ ‬دمجهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المضي‭ ‬قدماً‭ ‬وبالشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاعات‭ ‬المعنية،‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬بالخير‭ ‬على‭ ‬الوطن‭ ‬وأبنائه‭.‬

في‭ ‬سياقٍ‭ ‬متصل،‭ ‬أوضحت‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬أنه‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬تم‭ ‬وضع‭ ‬آلية‭ ‬لدراسة‭ ‬الطلبات‭ ‬الإسكانية‭ ‬للمستفيدين‭ ‬من‭ ‬العفو‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬استمرارية‭ ‬انطباق‭ ‬المعايير‭ ‬والشروط‭ ‬الخاصة‭ ‬باستحقاق‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬وفقاً‭ ‬للمعايير‭ ‬والقرارات‭ ‬المنظمة‭ ‬للشأن‭ ‬الإسكاني،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬استثناؤهم‭ ‬من‭ ‬المدة‭ ‬القانونية‭ ‬المحددة‭ ‬لتعديل‭ ‬وضع‭ ‬الطلب‭.‬

وأضافت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬الآلية‭ ‬تقضي‭ ‬بتعديل‭ ‬الاشتراطات‭ ‬باحتساب‭ ‬سنوات‭ ‬الطلب‭ ‬المستوفية‭ ‬فقط،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬صرف‭ ‬بدل‭ ‬السكن‭ ‬للمستحقين‭ ‬بأثر‭ ‬رجعي‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدور‭ ‬العفو‭ ‬الملكي‭ ‬السامي،‭ ‬بجانب‭ ‬مراعاة‭ ‬الحالات‭ ‬الإنسانية‭ ‬لأسر‭ ‬المحكومين،‭ ‬منوهة‭ ‬إلى‭ ‬الحرص‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬تأمين‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬للمشمولين‭ ‬بالعفو‭ ‬الملكي‭ ‬للاندماج‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬وتحملهم‭ ‬المسؤولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬المنوطة‭ ‬بهم‭ ‬بالمساهمة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬البناء‭ ‬والتنمية‭ ‬الشاملة‭. ‬

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