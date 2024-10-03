ولي العهد رئيس مجلس الوزراء:نعتز بما يحققه الوطن من تقدم مستمر في المؤشرات التنموية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عزم وطني صادق يحمله فريق البحرين في كل مواقعه
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم تواصل تحقيق الإنجازات النوعية في شتى المجالات بجهود أبنائها المخلصين من فريق البحرين الذين وضعوا نصب أعينهم أن تبقى البحرين دائمًا أولًا، وهم مستمرون في دأبهم لتعزيز مكانتها بما يتواءم مع مسيرتها المباركة وأهدافها الطموحة، لافتًا سموه إلى أن النهضة التنموية التي تشهدها مملكة البحرين تستوجب مواصلة تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها إحدى القطاعات ذات الأولوية التي تصب في دعم مسيرة التحول الرقمي في المنظومة الحكومية.
جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر القضيبية أمس، بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات وعددًا من مسؤولي الجهات المساهمة في تحقيق مملكة البحرين المرتبة الـ 18 عالميًا في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية وفقاً لنتائج تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2024، كما حضر اللقاء عددٌ من كبار المسؤولين، حيث أشار سموه إلى الاعتزاز بما يحققه الوطن من تقدمٍ مستمر في المؤشرات التنموية لتكون ضمن التصنيفات الأعلى بين الدول والذي هو محط فخرٍ لما يعكسه من عزمٍ وطني صادق يحمله فريق البحرين في كل مواقعه ليكون التطور أساس العمل الحكومي بمختلف ميادينه، موضحًا أهمية مضاعفة الجهود نحو تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية ورفع جودتها وتحقيق تكاملها عبر استمرار توظيف التقنية الحديثة وتبني التكنولوجيا ضمن الخدمات الرقمية في مختلف مسارات العمل الحكومي، لافتًا إلى الحرص على استمرار وضع السياسات والخطط والبرامج التي تدعم التحول الرقمي واستمرار تقييمها بصورة متواصلة لوضع الحلول الناجعة للتحديات المختلفة بما يعود أثرها إيجابًا على أبناء الوطن حاضرًا ومستقبلًا.
من جهتهم، أعرب وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات ومسؤولو الجهات، عن الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه من دعمٍ للجهود بهدف خدمة الوطن والمواطن، مؤكدين مواصلة العمل لتحقيق التقدم المنشود لمملكة البحرين وفق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وتوجيهات سموه من أجل الوطن والمواطن.
الجدير بالذكر أن مملكة البحرين حققت المرتبة الـ18 عالمياً في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية وفق تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2024 بواقع 36 مركزاً وتم تصنيفها ضمن مجموعة الدول ذات المؤشر العالي جداً منذ عام 2014، وتقدمت في تقرير عام 2024
إلى أعلى فئة في هذه المجموعة مع دول الصدارة العالمية، إلى جانب تحقيق التقدم في كل المؤشرات الرئيسية والفرعية، حيث أحرزت المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر تبني التكنولوجيا ضمن الخدمات الرقمية، مع
تقدمٍ ملحوظ في جميع المؤشرات الفرعية للجاهزية الرقمية.
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