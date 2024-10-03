ولي العهد رئيس مجلس الوزراء:نعتز بما يحققه الوطن من تقدم مستمر في المؤشرات التنموية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أكد‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬تواصل‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬النوعية‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭ ‬بجهود‭ ‬أبنائها‭ ‬المخلصين‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬الذين‭ ‬وضعوا‭ ‬نصب‭ ‬أعينهم‭ ‬أن‭ ‬تبقى‭ ‬البحرين‭ ‬دائمًا‭ ‬أولًا،‭ ‬وهم‭ ‬مستمرون‭ ‬في‭ ‬دأبهم‭ ‬لتعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬بما‭ ‬يتواءم‭ ‬مع‭ ‬مسيرتها‭ ‬المباركة‭ ‬وأهدافها‭ ‬الطموحة،‭ ‬لافتًا‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النهضة‭ ‬التنموية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تستوجب‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬باعتبارها‭ ‬إحدى‭ ‬القطاعات‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مسيرة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬المنظومة‭ ‬الحكومية‭.‬





جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬القضيبية‭ ‬أمس،‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل،‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬ركن‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬وعددًا‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬الجهات‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المرتبة‭ ‬الـ‭ ‬18‭ ‬عالميًا‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬تنمية‭ ‬الحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وفقاً‭ ‬لنتائج‭ ‬تقرير‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬كما‭ ‬حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬عددٌ‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬الاعتزاز‭ ‬بما‭ ‬يحققه‭ ‬الوطن‭ ‬من‭ ‬تقدمٍ‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬المؤشرات‭ ‬التنموية‭ ‬لتكون‭ ‬ضمن‭ ‬التصنيفات‭ ‬الأعلى‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬والذي‭ ‬هو‭ ‬محط‭ ‬فخرٍ‭ ‬لما‭ ‬يعكسه‭ ‬من‭ ‬عزمٍ‭ ‬وطني‭ ‬صادق‭ ‬يحمله‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مواقعه‭ ‬ليكون‭ ‬التطور‭ ‬أساس‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭ ‬بمختلف‭ ‬ميادينه،‭ ‬موضحًا‭ ‬أهمية‭ ‬مضاعفة‭ ‬الجهود‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬ورفع‭ ‬جودتها‭ ‬وتحقيق‭ ‬تكاملها‭ ‬عبر‭ ‬استمرار‭ ‬توظيف‭ ‬التقنية‭ ‬الحديثة‭ ‬وتبني‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬ضمن‭ ‬الخدمات‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مسارات‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬وضع‭ ‬السياسات‭ ‬والخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬واستمرار‭ ‬تقييمها‭ ‬بصورة‭ ‬متواصلة‭ ‬لوضع‭ ‬الحلول‭ ‬الناجعة‭ ‬للتحديات‭ ‬المختلفة‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬أثرها‭ ‬إيجابًا‭ ‬على‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن‭ ‬حاضرًا‭ ‬ومستقبلًا‭.‬

من‭ ‬جهتهم،‭ ‬أعرب‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬ومسؤولو‭ ‬الجهات،‭ ‬عن‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبديه‭ ‬من‭ ‬دعمٍ‭ ‬للجهود‭ ‬بهدف‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن،‭ ‬مؤكدين‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬لتحقيق‭ ‬التقدم‭ ‬المنشود‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وفق‭ ‬رؤى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وتوجيهات‭ ‬سموه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حققت‭ ‬المرتبة‭ ‬الـ18‭ ‬عالمياً‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬تنمية‭ ‬الحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وفق‭ ‬تقرير‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬بواقع‭ ‬36‭ ‬مركزاً‭ ‬وتم‭ ‬تصنيفها‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬الدول‭ ‬ذات‭ ‬المؤشر‭ ‬العالي‭ ‬جداً‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬وتقدمت‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬عام‭ ‬2024‭

‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬فئة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬الصدارة‭ ‬العالمية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تحقيق‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المؤشرات‭ ‬الرئيسية‭ ‬والفرعية،‭ ‬حيث‭ ‬أحرزت‭ ‬المرتبة‭ ‬الأولى‭ ‬عالميًا‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬تبني‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬ضمن‭ ‬الخدمات‭ ‬الرقمية،‭ ‬مع‭

‬تقدمٍ‭ ‬ملحوظ‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المؤشرات‭ ‬الفرعية‭ ‬للجاهزية‭ ‬الرقمية‭.‬

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