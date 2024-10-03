أمر ملكي بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد في الثالث عشر من أكتوبر الجاري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم أمر ملكي رقم (38) لسنة 2024، بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد.
ونصت المادة الأولى من الأمر الملكي على أن يُدعى كل من مجلسي الشورى والنواب للاجتماع عصر يوم الأحد الثالث عشر من شهر أكتوبر 2024م، لافتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس.
ونصت المادة الثانية على أن يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية.
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