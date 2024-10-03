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أمر ملكي بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد في الثالث عشر من أكتوبر الجاري

10/3/2024 7:15:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬أمر‭ ‬ملكي‭ ‬رقم‭ (‬38‭) ‬لسنة‭ ‬2024،‭ ‬بدعوة‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬للانعقاد‭.‬

ونصت‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يُدعى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬للاجتماع‭ ‬عصر‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024م،‭ ‬لافتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭.‬

ونصت‭ ‬المادة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يُنشر‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

كلمات دالة

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