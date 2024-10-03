اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون وإيران :بحث وقف التصعيد في المنطقة والتحلي بضبط النفس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

قال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬جاسم‭ ‬البديوي‭ ‬إن‭ ‬الاجتماع‭ ‬الوزاري‭ ‬المشترك‭ ‬غير‭ ‬الرسمي‭ ‬لوزراء‭ ‬خارجية‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬وإيران‭ ‬هدف‭ ‬إلى‭ ‬بحث‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬السياسية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬والترحيب‭ ‬بالخطوات‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬وإيران‭. ‬وفي‭ ‬تصريح‭ ‬أدلى‭ ‬به‭ ‬عقب‭ ‬انعقاد‭ ‬الاجتماع‭ ‬الوزاري‭ ‬المشترك‭ ‬غير‭ ‬الرسمي‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬وإيران‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬القمة‭ ‬الثالثة‭ ‬لحوار‭ ‬التعاون‭ ‬الآسيوي‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ووزير‭ ‬الخارجية‭ ‬القطري‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬رئيس‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية‭ ‬للمجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬وبمشاركة‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬ووزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬الدكتور‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الدوحة‭ ‬بقطر‭ ‬أشار‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاجتماع‭ ‬أكد‭ ‬أهمية‭ ‬استمرار‭ ‬هذا‭ ‬التواصل‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬وإيران‭ ‬بهدف‭ ‬إيجاد‭ ‬بيئة‭ ‬إيجابية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬وإيران‭ ‬بشكل‭ ‬بناء‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الاجتماع‭ ‬ناقش‭ ‬كذلك‭ ‬التصعيد‭ ‬المتزايد‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وتداعياته‭ ‬الخطرة‭ ‬على‭ ‬السلام‭ ‬والأمن‭ ‬الإقليميين‭ ‬والدوليين،‭ ‬إذ‭ ‬أكد‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬أهمية‭ ‬خفض‭ ‬التصعيد‭ ‬والتحلي‭ ‬بأقصى‭ ‬درجات‭ ‬ضبط‭ ‬النفس‭ ‬وتجنيب‭ ‬المنطقة‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬الاستقرار‭ ‬ومن‭ ‬أخطار‭ ‬الحروب‭ ‬والدمار‭ ‬وآثارها‭ ‬على‭ ‬شعوب‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭.‬