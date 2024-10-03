اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون وإيران :بحث وقف التصعيد في المنطقة والتحلي بضبط النفس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إن الاجتماع الوزاري المشترك غير الرسمي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون وإيران هدف إلى بحث آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية والترحيب بالخطوات الإيجابية التي تمت في العلاقات بين دول المجلس وإيران. وفي تصريح أدلى به عقب انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك غير الرسمي بين دول مجلس التعاون وإيران وذلك على هامش القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري وبمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير الخارجية الإيراني الدكتور عباس عراقجي أمس في مدينة الدوحة بقطر أشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى أن الاجتماع أكد أهمية استمرار هذا التواصل الثنائي بين دول المجلس وإيران بهدف إيجاد بيئة إيجابية تسهم في تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون وإيران بشكل بناء.
وأوضح أن الاجتماع ناقش كذلك التصعيد المتزايد في المنطقة وتداعياته الخطرة على السلام والأمن الإقليميين والدوليين، إذ أكد مجلس التعاون خلال الاجتماع أهمية خفض التصعيد والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة مزيدا من عدم الاستقرار ومن أخطار الحروب والدمار وآثارها على شعوب المنطقة والعالم.
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