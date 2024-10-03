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استشهاد 18 فلسطينيا في غارة جوية إسرائيلية على مخيم طولكرم بالضفة الغربية المحتلة

10/3/2024 7:14:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

رام‭ ‬الله‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية‭ ‬استشهاد‭ ‬18‭ ‬فلسطينيا‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬جوي‭ ‬إسرائيلي‭ ‬طال‭ ‬مخيم‭ ‬طولكرم‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة،‭ ‬بينما‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬شنّ‭ ‬غارة‭ ‬على‭ ‬المخيم‭. ‬

وأحصت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬18‭ ‬شهيدا‭ ‬جراء‭ ‬قصف‭ ‬الاحتلال‭ ‬على‭ ‬مخيم‭ ‬طولكرم‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أفاد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بأنه‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬عملية‭ ‬مشتركة‭ ‬مع‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ (‬الشاباك‭) ‬‮«‬شنّ‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬غارة‭ ‬في‭ ‬طولكرم‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬اللجنة‭ ‬الشعبية‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬إدارة‭ ‬المخيم‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬مقاتلة‭ ‬إف‭-‬16‭ ‬قصفت‭ ‬مبنى‭ ‬وسط‭ ‬المخيم‭. ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬فيصل‭ ‬سلامة‭: ‬‮«‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬تقصف‭ ‬اسرائيل‭ ‬بطائرات‭ ‬حربية‭ ‬مثل‭ ‬هذه،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يرتفع‭ ‬العدد‭ ‬أكثر‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬علاء‭ ‬سروجي‭ ‬أحد‭ ‬سكان‭ ‬المخيم‭ ‬إن‭ ‬‮«‬القصف‭ ‬تمّ‭ ‬لكافتيريا‭ (‬مقصف‭) ‬مليئة‭ ‬بالشبان،‭ ‬وتقع‭ ‬أسفل‭ ‬مبنى‭ ‬مكون‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬طبقات‮»‬‭. ‬

وتحدث‭ ‬عن‭ ‬‮«‬حالة‭ ‬فوضى‭ ‬تعمّ‮»‬‭ ‬مستشفى‭ ‬ثابت‭ ‬ثابت‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يوجد،‭ ‬متحدثا‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬‮«‬أطفال‭ ‬وشبان‭ ‬أشلاء،‭ ‬ولا‭ ‬نعرف‭ ‬تماما‭ ‬العدد‭ ‬الكلي‭ ‬بعد‮»‬‭ ‬للضحايا‭. ‬

وهذه‭ ‬الحصيلة‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬الأعلى‭ ‬تسجّل‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الانتفاضة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الثانية‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عقدين‭ ‬جراء‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬تحتلها‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1967‭.‬

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