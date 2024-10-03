استشهاد 18 فلسطينيا في غارة جوية إسرائيلية على مخيم طولكرم بالضفة الغربية المحتلة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
رام الله – (أ ف ب): أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الليلة الماضية استشهاد 18 فلسطينيا في قصف جوي إسرائيلي طال مخيم طولكرم في شمال الضفة الغربية المحتلة، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي شنّ غارة على المخيم.
وأحصت الوزارة في بيان 18 شهيدا جراء قصف الاحتلال على مخيم طولكرم.
من جهته، أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان بأنه في إطار عملية مشتركة مع جهاز الأمن (الشاباك) «شنّ سلاح الجو غارة في طولكرم».
وقالت اللجنة الشعبية المسؤولة عن إدارة المخيم لوكالة فرانس برس إن مقاتلة إف-16 قصفت مبنى وسط المخيم.
وقال رئيس اللجنة فيصل سلامة: «لأول مرة منذ سنوات تقصف اسرائيل بطائرات حربية مثل هذه، ومن المتوقع أن يرتفع العدد أكثر».
من جهته قال علاء سروجي أحد سكان المخيم إن «القصف تمّ لكافتيريا (مقصف) مليئة بالشبان، وتقع أسفل مبنى مكون من ثلاث طبقات».
وتحدث عن «حالة فوضى تعمّ» مستشفى ثابت ثابت حيث كان يوجد، متحدثا عن وجود «أطفال وشبان أشلاء، ولا نعرف تماما العدد الكلي بعد» للضحايا.
وهذه الحصيلة هي من الأعلى تسجّل منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية قبل أكثر من عقدين جراء غارة جوية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
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