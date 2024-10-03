غارة إسرائيلية على بيروت تستهدف هاشم صفي الدين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أفاد‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمي‭ ‬اللبناني‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية‭ ‬بأنّ‭ ‬سلسلة‭ ‬غارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت،‭ ‬في‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أعنف‭ ‬الضربات‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المعقل‭ ‬الأساسي‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬منذ‭ ‬بدأت‭ ‬إسرائيل‭ ‬تقصفه‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭.‬

وذكرت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬سلسلة‭ ‬غارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬أشار‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬الحزب‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬عدد‭ ‬الغارات‭ ‬بلغ‭ ‬‮«‬11‭ ‬ضربة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬متتالية‮»‬‭ ‬أحدثت‭ ‬دويا‭ ‬قويا‭ ‬اهتزت‭ ‬معه‭ ‬الأبنية‭ ‬ووصل‭ ‬صداها‭ ‬وفق‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬تقع‭ ‬خارج‭ ‬نطاق‭ ‬بيروت‭ ‬وضواحيها‭.‬

ونقل‭ ‬مراسل‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬أكسيوس‮»‬‭ ‬الأمريكي‭ ‬باراك‭ ‬رافيد،‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬إكس‮»‬،‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬مبكرة‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬أمس،‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬إسرائيلي‭ ‬أن‭ ‬ضربة‭ ‬شنتها‭ ‬إسرائيل‭ ‬قبل‭ ‬قليل‭ ‬على‭ ‬بيروت‭ ‬استهدفت‭ ‬القيادي‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬هاشم‭ ‬صفي‭ ‬الدين‭.‬

وأفاد‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬أكسيوس‮»‬،‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬إسرائيلية،‭ ‬بأن‭ ‬صفي‭ ‬الدين‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬مخبأ‭ ‬عميق‭ ‬تحت‭ ‬الأرض‭.‬

وأكدت‭ ‬القناة‭ ‬الـ14‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أن‭ ‬صفي‭ ‬الدين‭ ‬هو‭ ‬المستهدف‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬بيروت‭.‬

وصفي‭ ‬الدين‭ ‬هو‭ ‬الرجل‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬والمرشح‭ ‬لقيادة‭ ‬الحزب‭ ‬بعد‭ ‬اغتيال‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله،‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬قبل‭ ‬الماضي،‭ ‬بقصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬على‭ ‬مقر‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬ببيروت‭.‬