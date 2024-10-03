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الحوثيون يبعثون رسائل تهديد لأصحاب السفن عبر البريد الإلكتروني

10/3/2024 7:14:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أثينا‭ - (‬رويترز‭): ‬في‭ ‬ليلة‭ ‬ربيعية‭ ‬دافئة‭ ‬بأثينا‭ ‬وقبل‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ ‬بقليل‭ ‬لاحظ‭ ‬مسؤول‭ ‬تنفيذي‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬شحن‭ ‬يونانية‭ ‬وصول‭ ‬رسالة‭ ‬بريد‭ ‬إلكتروني‭ ‬مريبة‭ ‬إلى‭ ‬صندوق‭ ‬الوارد‭ ‬الخاص‭ ‬به‭. ‬وحذرت‭ ‬الرسالة،‭ ‬التي‭ ‬أُرسلت‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬المدير‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للشركة،‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬إحدى‭ ‬سفن‭ ‬الشحن‭ ‬التابعة‭ ‬للشركة‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬عبر‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬أضحت‭ ‬عرضة‭ ‬لخطر‭ ‬هجوم‭ ‬من‭ ‬جماعة‭ ‬الحوثي‭ ‬اليمنية‭ ‬المتحالفة‭ ‬مع‭ ‬إيران‭. ‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬الرسالة‭ ‬المكتوبة‭ ‬باللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬التي‭ ‬اطّلعت‭ ‬عليها‭ ‬رويترز‭ ‬أن‭ ‬السفينة‭ ‬التي‭ ‬تديرها‭ ‬الشركة‭ ‬اليونانية‭ ‬انتهكت‭ ‬حظر‭ ‬مرور‭ ‬يفرضه‭ ‬الحوثيون‭ ‬بالرسو‭ ‬في‭ ‬ميناء‭ ‬إسرائيلي‭ ‬وأن‭ ‬‮«‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬اليمنية‭ ‬سوف‭ ‬تستهدفها‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬منطقة‭ ‬تحددها‮»‬‭. ‬وجاء‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬الرسالة‭ ‬التي‭ ‬حملت‭ ‬توقيع‭ ‬مركز‭ ‬تنسيق‭ ‬العمليات‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬وهو‭ ‬مركز‭ ‬جرى‭ ‬إنشاؤه‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬للتنسيق‭ ‬بين‭ ‬الحوثيين‭ ‬والجهات‭ ‬المشغلة‭ ‬للسفن‭ ‬التجارية‭: ‬‮«‬أنتم‭ ‬تتحملون‭ ‬المسؤولية‭ ‬والعواقب‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬إدراج‭ ‬السفينة‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬الحظر‮»‬‭. ‬

وشن‭ ‬الحوثيون‭ ‬نحو‭ ‬100‭ ‬هجوم‭ ‬على‭ ‬سفن‭ ‬تعبر‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬منذ‭ ‬نوفمبر،‭ ‬تضامنا‭ ‬مع‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬المستمرة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬وتسببت‭ ‬هجماتهم‭ ‬في‭ ‬إغراق‭ ‬سفينتين‭ ‬والاستيلاء‭ ‬على‭ ‬ثالثة‭ ‬ومقتل‭ ‬أربعة‭ ‬بحارة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬وحذرت‭ ‬الرسالة‭ ‬التي‭ ‬وردت‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬مايو‭ ‬من‭ ‬فرض‭ ‬‮«‬عقوبات‮»‬‭ ‬على‭ ‬أسطول‭ ‬الشركة‭ ‬كاملا‭ ‬حال‭ ‬استمرار‭ ‬السفينة‭ ‬في‭ ‬‮«‬انتهاك‭ ‬معايير‭ ‬الحظر‭ ‬ودخول‭ ‬موانئ‭ ‬الكيان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المحتل‮»‬‭. ‬

وأحجم‭ ‬المسؤول‭ ‬التنفيذي‭ ‬عن‭ ‬كشف‭ ‬هويته‭ ‬وكذلك‭ ‬اسم‭ ‬الشركة‭ ‬لأسباب‭ ‬أمنية‭. ‬وكانت‭ ‬رسالة‭ ‬التحذير‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬رسالة‭ ‬تهديد‭ ‬أخرى‭ ‬جرى‭ ‬إرسالها‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬ست‭ ‬شركات‭ ‬شحن‭ ‬يونانية‭ ‬منذ‭ ‬مايو‭ ‬وسط‭ ‬تصاعد‭ ‬للتوترات‭ ‬الجيوسياسية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرته‭ ‬ستة‭ ‬مصادر‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الشحن‭ ‬مطلعة‭ ‬على‭ ‬الرسائل‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬ومصدران‭ ‬مطلعان‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬مباشر‭. ‬

ومنذ‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬يطلق‭ ‬الحوثيون‭ ‬صواريخ‭ ‬وطائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬وقوارب‭ ‬محملة‭ ‬بمتفجرات‭ ‬على‭ ‬السفن‭ ‬التجارية‭ ‬التي‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بكيانات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬وأمريكية‭ ‬وبريطانية‭. ‬وتشير‭ ‬حملة‭ ‬رسائل‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬ترد‭ ‬أنباء‭ ‬بشأنها‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المسلحين‭ ‬الحوثيين‭ ‬يوسعون‭ ‬شبكتهم‭ ‬ويستهدفون‭ ‬سفنا‭ ‬تجارية‭ ‬يونانية‭ ‬ليست‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬تُذكر‭ ‬بإسرائيل‭ ‬أو‭ ‬لا‭ ‬تربطها‭ ‬بها‭ ‬أي‭ ‬صلة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭. ‬

وفي‭ ‬الأشهر‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬وُجهت‭ ‬التهديدات‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬إلى‭ ‬أساطيل‭ ‬بأكملها،‭ ‬ما‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬التي‭ ‬تتعرض‭ ‬لها‭ ‬السفن‭ ‬التي‭ ‬تحاول‭ ‬عبور‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬بريد‭ ‬إلكتروني‭ ‬منفصلة‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬أرسلها‭ ‬موقع‭ ‬إلكتروني‭ ‬حكومي‭ ‬يمني‭ ‬إلى‭ ‬الشركة‭ ‬المذكورة‭ ‬أولا‭ ‬بعد‭ ‬أسابيع‭ ‬وإلى‭ ‬شركة‭ ‬يونانية‭ ‬أخرى‭ ‬رفضت‭ ‬أيضا‭ ‬كشف‭ ‬اسمها‭: ‬‮«‬خرقت‭ ‬سفنكم‭ ‬قرار‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬اليمنية‭... ‬لذلك‭ ‬سيتم‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬سفن‭ ‬شركتكم‭... ‬مع‭ ‬أطيب‭ ‬التحيات،‭ ‬البحرية‭ ‬اليمنية‮»‬‭. ‬

وأحجم‭ ‬مسؤولون‭ ‬حوثيون‭ ‬عن‭ ‬تأكيد‭ ‬إرسالهم‭ ‬رسائل‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬أو‭ ‬تقديم‭ ‬أي‭ ‬تعقيب‭ ‬إضافي‭ ‬عندما‭ ‬اتصلت‭ ‬بهم‭ ‬رويترز‭ ‬قائلين‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬معلومات‭ ‬عسكرية‭ ‬سرية‭. ‬ولم‭ ‬تتمكن‭ ‬رويترز‭ ‬من‭ ‬تحديد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الرسائل‭ ‬قد‭ ‬أُرسلت‭ ‬إلى‭ ‬شركات‭ ‬شحن‭ ‬أجنبية‭ ‬أخرى‭. ‬وذكرت‭ ‬بيانات‭ ‬صادرة‭ ‬عن‭ ‬لويدز‭ ‬ليست‭ ‬إنتليجنس‭ ‬أن‭ ‬نحو‭ ‬30‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬هجمات‭ ‬الحوثيين‭ ‬حتى‭ ‬أوائل‭ ‬سبتمبر‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬سفن‭ ‬مملوكة‭ ‬لشركات‭ ‬يونانية،‭ ‬وهي‭ ‬تمثل‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬الأساطيل‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحديد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬لهذه‭ ‬السفن‭ ‬صلة‭ ‬بإسرائيل‭. ‬

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